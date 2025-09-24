Newsblog zur US-Politik New Yorker Bürgermeister Adams gibt auf
Der amtierende New Yorker Bürgermeister zieht seine Kandidatur für eine Wiederwahl zurück. Oregon verklagt US-Präsident Trump. Alle Nachrichten im Newsblog.
Embed
Montag, 29. September
New Yorker Bürgermeister Adams steigt aus Wahlkampf aus
Der amiterende New Yorker Bürgermeister Eric Adams steigt aus dem Rennen um das Bürgermeitseramt aus. "Trotz allem, was wir erreicht haben, kann ich den Kampf um meine Wiederwahl nicht fortsetzen", sagte der mittlerweile unabhängige Kandidat – vormals Mitglied der Demokraten – in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.
Grund seien unter anderem Spekulationen über seine Zukunft in den Medien. Zudem warf Adams der zuständigen Finanzkommission vor, Gelder zurückzuhalten und ihm so den Wahlkampf unmöglich zu machen.
Im April hatte Adams seine erneute Kandidatur für die Wahl im November angekündigt, nachdem eine Korruptionsklage gegen ihn durch Druck von US-Präsident Donald Trump fallen gelassen wurde. Adams, der seit 2022 im Amt ist, war vergangenes Jahr als erstes Oberhaupt der größten US-Stadt auf Bundesebene unter anderem wegen Bestechlichkeit angeklagt worden. 2023 strengte eine Frau zudem eine Klage gegen Adams wegen sexuellen Übergriffen an – der New Yorker Bürgermeister weist den Vorwurf zurück
US-Bürger von Taliban in Afghanistan freigelassen
Die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban haben einen im vergangenen Jahr festgenommenen US-Bürger freigelassen. "Das islamische Emirat Afghanistan hat heute einen US-Staatsbürger namens Amir Amiri aus dem Gefängnis entlassen", teilte das Taliban-Außenministerium am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Der Häftling sei dem US-Geiselbeauftragten Adam Boehler übergeben worden. Boehler hatte Anfang des Monats mit den Taliban über Möglichkeiten eines Gefangenenaustauschs verhandelt.
"Die afghanische Regierung betrachtet die Probleme ihrer Bürger nicht aus politischer Sicht", erklärte das Taliban-Ministerium weiter. Es betonte zudem, dass "Probleme auf diplomatischem Wege gelöst" werden könnten.
Über die Hintergründe der Verhaftung des US-Bürgers war zunächst wenig bekannt. Ein mit der Freilassung vertrauter Beamter erklärte jedoch, der 36-jährige Amiri sei "seit Dezember 2024 in Afghanistan inhaftiert" gewesen. Amiri werde in der katarischen Hauptstadt Doha für medizinische Untersuchungen einen Zwischenstopp machen, bevor er seine Reise in die Vereinigten Staaten fortsetze.
Streit um Truppen – Oregon verklagt US-Präsident Trump
Der US-Bundesstaat Oregon hat gegen die von Präsident Donald Trump angeordnete Entsendung von Militärkräften in die Stadt Portland geklagt. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte am Sonntag (Ortszeit) angeordnet, 200 Mitglieder der Nationalgarde von Oregon unter Bundeskommando zu stellen. Bei der Nationalgarde handelt es sich um eine Reserve der Streitkräfte. Trump hatte am Samstag angekündigt, die Truppen nach Portland zu schicken. Sie sollten Einrichtungen der Bundeseinwanderungsbehörde vor "inländischen Terroristen" schützen. Er habe den Einsatz von Gewalt "mit aller Härte, falls nötig" genehmigt, sagte der republikanische Präsident.
Die am Sonntag von Oregons Generalstaatsanwalt Dan Rayfield eingereichte Klage wirft Trump Machtüberschreitung vor. Der Präsident greife unter einem "haltlosen, maßlos übertriebenen Vorwand" in die Zuständigkeit Oregons für seine eigenen Sicherheitsbehörden ein, heißt es in der Klageschrift. Die Proteste gegen die Einwanderungs- und Zollbehörde ICE in Portland seien seit Juni überschaubar gewesen. "Die Entsendung von 200 Soldaten der Nationalgarde zur Bewachung eines einzigen Gebäudes ist nicht normal", erklärte der Demokrat Rayfield in einer Stellungnahme.
Die Anordnung Trumps stieß einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge selbst im Pentagon auf Überraschung. Sechs US-Beamte sagten demnach, sie seien davon überrumpelt worden. Die Entsendung von Truppen nach Portland ist nicht der erste Fall dieser Art. Trump hatte bereits zuvor Militärkräfte in andere von den Demokraten regierte Städte wie Los Angeles und die Hauptstadt Washington geschickt. Trumps Schwerpunkt auf dem Thema Kriminalität steht im Widerspruch zu offiziellen Statistiken. So ist die Zahl der Tötungsdelikte in Portland in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 um 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken.
Sonntag, 28. September
Trump zu Gast in Runde aller hochrangiger US-Militärs
US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag das Treffen aller hochrangigen US-Militärs im US-Bundestaat besuchen. "Wir haben die Bestätigung des Weißen Hauses, dass der US-Präsident nun an der Rede am Dienstag teilnehmen wird", heißt es in einem Planungsdokument, über das die "Washington Post" berichtet.
Das Treffen auf einem Stützpunkt in Quantico war von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth einberufen worden. Geladen sind alle hochrangigen US-Militärs vom Brigadegeneral aufwärts. Der Hintergrund ist unklar und hat zu sehr vielen Spekulationen geführt. Dass auch Trump als Oberbefehlshaber der US-Armee an der Runde teilnimmt, erhöhe die "Sicherheitsbedenken für dieses beispiellose Militärtreffen gewaltig", so die "Washington Post".
Ultrarechte erhöhen vor Trump-Treffen Druck auf Netanjahu
Vor Benjamin Netanjahus Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag erhöhen ultrarechte Koalitionspartner und Siedlervertreter den Druck auf den israelischen Regierungschef. Sie drängten Netanjahu, Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren und den Krieg im Gazastreifen nicht ohne eine komplette militärische Niederlage der islamistischen Terrororganisation Hamas zu beenden, berichtete die "Times of Israel".
Trump hatte zuletzt betont, er werde es Israel nicht erlauben, sich das Westjordanland einzuverleiben. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen unabhängigen Staates.
Spannungen mit den USA: Venezuela hält Militärübungen ab
Als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen Caracas und Washington haben in Venezuela Militärmanöver stattgefunden. In den Bundesstaaten Sucre und Falcón wurden am Samstag (Ortszeit) in Küstennähe zahlreiche Übungen abgehalten, wie der staatliche Sender VTV berichtete. Die venezolanischen Streitkräfte transportierten demnach militärische Ausrüstung in die Nähe der Küstenstadt Cape San Román, feuerten Kanonen ab und setzten Amphibienfahrzeuge ein.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters