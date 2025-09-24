Newsblog zur US-Politik New Yorker Bürgermeister Adams gibt auf

Eric Adams: Der New Yorker Bürgermeister steigt aus dem Rennen um seine Wiederwahl aus. (Archivbild) (Quelle: Seth Wenig/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Der amtierende New Yorker Bürgermeister zieht seine Kandidatur für eine Wiederwahl zurück. Oregon verklagt US-Präsident Trump. Alle Nachrichten im Newsblog.

Loading... Embed

Montag, 29. September

Loading...

New Yorker Bürgermeister Adams steigt aus Wahlkampf aus

Der amiterende New Yorker Bürgermeister Eric Adams steigt aus dem Rennen um das Bürgermeitseramt aus. "Trotz allem, was wir erreicht haben, kann ich den Kampf um meine Wiederwahl nicht fortsetzen", sagte der mittlerweile unabhängige Kandidat – vormals Mitglied der Demokraten – in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video.

Grund seien unter anderem Spekulationen über seine Zukunft in den Medien. Zudem warf Adams der zuständigen Finanzkommission vor, Gelder zurückzuhalten und ihm so den Wahlkampf unmöglich zu machen.

Im April hatte Adams seine erneute Kandidatur für die Wahl im November angekündigt, nachdem eine Korruptionsklage gegen ihn durch Druck von US-Präsident Donald Trump fallen gelassen wurde. Adams, der seit 2022 im Amt ist, war vergangenes Jahr als erstes Oberhaupt der größten US-Stadt auf Bundesebene unter anderem wegen Bestechlichkeit angeklagt worden. 2023 strengte eine Frau zudem eine Klage gegen Adams wegen sexuellen Übergriffen an – der New Yorker Bürgermeister weist den Vorwurf zurück

US-Bürger von Taliban in Afghanistan freigelassen

Die in Afghanistan herrschenden radikalislamischen Taliban haben einen im vergangenen Jahr festgenommenen US-Bürger freigelassen. "Das islamische Emirat Afghanistan hat heute einen US-Staatsbürger namens Amir Amiri aus dem Gefängnis entlassen", teilte das Taliban-Außenministerium am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. Der Häftling sei dem US-Geiselbeauftragten Adam Boehler übergeben worden. Boehler hatte Anfang des Monats mit den Taliban über Möglichkeiten eines Gefangenenaustauschs verhandelt.

"Die afghanische Regierung betrachtet die Probleme ihrer Bürger nicht aus politischer Sicht", erklärte das Taliban-Ministerium weiter. Es betonte zudem, dass "Probleme auf diplomatischem Wege gelöst" werden könnten.

Über die Hintergründe der Verhaftung des US-Bürgers war zunächst wenig bekannt. Ein mit der Freilassung vertrauter Beamter erklärte jedoch, der 36-jährige Amiri sei "seit Dezember 2024 in Afghanistan inhaftiert" gewesen. Amiri werde in der katarischen Hauptstadt Doha für medizinische Untersuchungen einen Zwischenstopp machen, bevor er seine Reise in die Vereinigten Staaten fortsetze.

Streit um Truppen – Oregon verklagt US-Präsident Trump