Newsblog zur US-Politik Trump nimmt an mysteriösem Treffen hoher US-Militärs teil
Trump kommt zu einer mysteriösen Generalsrunde des US-Militärs. Der Präsident kündigt Soldaten für die Stadt Portland an. Alle Nachrichten im Newsblog.
Sonntag, 28. September
Trump zu Gast in Runde aller hochrangiger US-Militärs
US-Präsident Donald Trump wird am Dienstag das Treffen aller hochrangigen US-Militärs im US-Bundestaat besuchen. "Wir haben die Bestätigung des Weißen Hauses, dass der US-Präsident nun an der Rede am Dienstag teilnehmen wird", heißt es in einem Planungsdokument, über das die "Washington Post" berichtet.
Das Treffen auf einem Stützpunkt in Quantico war von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth einberufen worden. Geladen sind alle hochrangigen US-Militärs vom Brigadegeneral aufwärts. Der Hintergrund ist unklar und hat zu sehr vielen Spekulationen geführt. Dass auch Trump als Oberbefehlshaber der US-Armee an der Runde teilnimmt, erhöhe die "Sicherheitsbedenken für dieses beispiellose Militärtreffen gewaltig", so die "Washington Post".
Ultrarechte erhöhen vor Trump-Treffen Druck auf Netanjahu
Vor Benjamin Netanjahus Treffen mit US-Präsident Donald Trump am Montag erhöhen ultrarechte Koalitionspartner und Siedlervertreter den Druck auf den israelischen Regierungschef. Sie drängten Netanjahu, Teile des besetzten Westjordanlands zu annektieren und den Krieg im Gazastreifen nicht ohne eine komplette militärische Niederlage der islamistischen Terrororganisation Hamas zu beenden, berichtete die "Times of Israel".
Trump hatte zuletzt betont, er werde es Israel nicht erlauben, sich das Westjordanland einzuverleiben. Die Palästinenser beanspruchen das Gebiet als Teil eines künftigen unabhängigen Staates.
Spannungen mit den USA: Venezuela hält Militärübungen ab
Als Reaktion auf die zunehmenden Spannungen zwischen Caracas und Washington haben in Venezuela Militärmanöver stattgefunden. In den Bundesstaaten Sucre und Falcón wurden am Samstag (Ortszeit) in Küstennähe zahlreiche Übungen abgehalten, wie der staatliche Sender VTV berichtete. Die venezolanischen Streitkräfte transportierten demnach militärische Ausrüstung in die Nähe der Küstenstadt Cape San Román, feuerten Kanonen ab und setzten Amphibienfahrzeuge ein.
Das Militär veranstaltete zudem eine probeweise Besetzung der unbewohnten Insel Patos nahe der Grenze zu Trinidad und Tobago. Dabei kamen Hubschrauber und Fallschirmjäger zum Einsatz. Die Militärübungen fielen mit einer von der Regierung angeordneten Übung zur Vorbereitung auf Naturkatastrophen zusammen.
Shutdown: Trump will sich mit Spitzenpolitikern treffen
Präsident Trump will sich nach US-Medienberichten am Montag mit den vier ranghöchsten Kongressführern treffen – einen Tag vor der drohenden Haushaltssperre am Dienstag. Noch zu Wochenbeginn hatte er ein Zusammenkommen mit dem demokratischen Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer und dem Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries abgesagt.
Schumer, Jeffries, der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson und der Mehrheitsführer im Senat John Thune werden sich laut drei mit den Plänen vertrauten Quellen am Montag mit Trump im Weißen Haus treffen. Schumer habe Thune am Freitag angerufen und ihn gedrängt, Trump zu einem Treffen zu bewegen, da die Frist für einen möglichen Regierungsstillstand schnell näher rücke, erklärte ein Mitarbeiter des demokratischen Fraktionsführers im Senat.
Demokraten kritisieren den Militäreinsatz in Oregon
US-Demokraten kritisieren den von Präsident Donald Trump angekündigten Militäreinsatz in einer weiteren Großstadt scharf - und stellen seine Befugnis dazu infrage. Jeder Einsatz von US-Soldaten wäre "Machtmissbrauch", sagte die demokratische Gouverneurin von Oregon, Tina Kotek, am Samstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz. Trump sei aus ihrer Sicht nicht dazu befugt, US-Soldaten in ihrem Bundesstaat einzusetzen, betonte sie. Trump hatte Stunden zuvor angekündigt, wegen angeblicher Bedrohungen durch "inländische Terroristen" das Militär nach Portland in Oregon zu beordern.
Oregon habe keine Unterstützung von nationaler Ebene angefordert und brauche sie auch nicht. Das hat die Gouverneurin Trump nach eigenen Angaben auch in einem direkten Gespräch gesagt. "Es gibt keinen Aufstand, keine Gefahr für die nationale Sicherheit und keinen Bedarf für Soldaten in unserer Großstadt."
Samstag, 27. September
Widerstand in Oregon gegen Trumps Truppenentsendung
Nach der Ankündigung von Donald Trump, Truppen nach Portland schicken zu wollen, hat sich die Gouverneurin des Bundesstaats Oregon zu Wort gemeldet. "Mein Büro wendet sich an das Weiße Haus und das Heimatschutzministerium, um weitere Informationen zu erhalten. Uns wurden keinerlei Angaben über den Grund oder Zweck einer möglichen Militärmission mitgeteilt. In Portland besteht keine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Unsere Nachbarschaften sind sicher und ruhig.
Der Militäreinsatz wäre aus Sicht der Gouverneurin "Machtmissbrauch". Trump sei aus ihrer Sicht nicht dazu befugt, US-Soldaten in ihrem Bundesstaat einzusetzen, sagte die Demokratin Tina Kotek bei einer Pressekonferenz. Sie stimme sich mit dem Generalstaatsanwalt Oregons ab, um zu klären, ob eine Reaktion erforderlich sei.
US-Senator Ron Wyden aus Oregon teilte ein Video, das vor dem laut Trump belagerten ICE-Gebäude aufgenommen wurde. Darauf sind weder Proteste zu sehen noch andere Personen. "Aufgenommen vor wenigen Minuten am ICE-Zentrum außerhalb von Portland", schrieb Wyden. "Meine Botschaft an Donald Trump lautet: Wir brauchen Dich hier nicht. Halte Dich gefälligst aus unserer Stadt heraus".
Musk: Habe Epsteins Einladung abgelehnt
Tech-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine Einladung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zum Besuch auf dessen Privatinsel abgelehnt. "Epstein hat versucht, mich auf seine Insel zu bekommen und ich habe ABGELEHNT", schrieb Musk an diesem Samstag auf X. US-Demokraten hatten am Vortag Unterlagen zum politisch heiklen Fall Epstein veröffentlicht, in denen Musks Name auftaucht.
