Newsblog zur US-Politik Trump drängt Erdoğan zu Verzicht auf russische Energie
US-Präsident Trump macht Druck auf die Türkei. Die US-Wirtschaft zieht kräftig an. Alle Nachrichten im Newsblog.
Donnerstag, 25. September
Trump drängt Erdoğan zu Verzicht auf russische Energie
US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu einem vollständigen Verzicht auf Energie aus Russland aufgefordert. "Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft", solange Russland seinen Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Erdoğan im Weißen Hauses. Erdoğan solle auch auf Gas aus Russland verzichten, so Trump. Im Gegenzug stellte Trump die Aufhebung von Sanktionen gegen die türkische Verteidigungsindustrie in Aussicht.
Im Weißen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, wann die Strafmaßnahmen beendet werden könnten, sagte Trump: "Wenn wir ein gutes Treffen haben, dann fast sofort." Hintergrund sind Spannungen mit der Türkei während Trumps erster Amtszeit im Zusammenhang mit dem russischen Luftverteidigungssystem S-400. Die Türkei hatte das System 2019 erworben – die USA schlossen Ankara anschließend aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 aus und belegten später das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie (SSB) mit Sanktionen. Erdogan sagte, er hoffe, er könne mit Trump auch über die Kampfjets F-35 und F-16 sprechen.
Trump äußerte sich während des Treffens mehrmals bewundernd über Erdogan. Trotz des Vorgehens gegen die türkische Opposition sagte der US-Präsident: "Er leistet in seinem Land hervorragende Arbeit". Man habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander.
US-Verteidigungsminister bestellt alle hohen Militärs ein
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beordert alle hochrangigen Armeeangehörigen zu einem Marinestützpunkt in Virginia. Beobachter sind besorgt.
Trumps Strafzölle lassen heimische Wirtschaft in USA anziehen
Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um aufs Jahr hochgerechnet 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einer Bestätigung der Zweitschätzung von 3,3 Prozent gerechnet.
Grund für den Anstieg war laut Handelsministerium ein Rückgang der Importe sowie ein Anstieg der Verbraucherausgaben. Zugleich schrumpften Investitionen und Exporte.
Im ersten Quartal war die amerikanische Wirtschaft noch um 0,6 Prozent geschrumpft. Das lag auch an Vorzieheffekten, da viele Unternehmen angesichts der schon damals drohenden US-Zölle unter Präsident Donald Trump die Zeit nutzten, um verstärkt Waren zu importieren.
USA starten Militärflieger wegen russischer Kampfflugzeuge
Das US-Militär hat am Mittwoch mehrere Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, um russische Bomber in der Nähe von Alaska abzufangen und zu identifizieren. Wie das US-Luftverteidigungskommando in einer Mitteilung betont, blieben die russischen Maschinen im internationalen Luftraum.
"Sehr, sehr schlecht": JD Vance droht Putin wegen Ukraine-Krieg
US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio haben von Russland mehr Einsatz für ein Ende des Ukraine-Kriegs gefordert. Vance sagte, US-Präsident Donald Trump habe "das Gefühl, dass sie nicht genug auf den Tisch legen, um den Krieg zu beenden … Wenn die Russen sich weigern, in gutem Glauben zu verhandeln, wird das meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht für ihr Land sein."
Rubio betonte bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow den Aufruf, "das Töten zu beenden". Moskau müsse "sinnvolle Schritte hin zu einer dauerhaften Lösung des russisch-ukrainischen Krieges" unternehmen.
Lawrow entgegnete, es bestehe ein "beiderseitiges Interesse an der Suche nach friedlichen Lösungen" für den Krieg in der Ukraine.
Zuschauerrekord bei Late-Night-Show von Jimmy Kimmel
Die auf Druck der US-Regierung kurzzeitig abgesetzte Sendung des Moderators Jimmy Kimmel hat bei ihrer erneuten Ausstrahlung die höchsten Einschaltquoten seit zehn Jahren erreicht. Dies teilte der Disney-Konzern am Mittwoch mit. Demnach sahen ersten Zahlen zufolge am Dienstag mehr als sechs Millionen Menschen die Sendung. Weitere 26 Millionen Menschen hätten Kimmels Eingangsstatement in den Onlinemedien aufgerufen, erklärte Disney.
Trump fordert Untersuchung wegen "dreifacher Sabotage"
Nach mehreren Pannen bei seinem Auftritt vor den Vereinten Nationen hat US-Präsident Donald Trump eine Untersuchung wegen "dreifacher Sabotage" gefordert. "Das war kein Zufall, das war dreifache Sabotage bei der UNO. Sie sollten sich schämen", erklärte Trump am Mittwoch auf seiner Onlineplattform Truth Social, nachdem am Dienstag im UN-Hauptquartier erst eine Rolltreppe und dann bei seiner Rede ein Teleprompter und eine Tonanlage ausgefallen waren. Aus Sicht von Trump sollten die Leute festgenommen werden, die für den abrupten Stopp der Rolltreppe verantwortlich sind, auf die er und die First Lady stiegen. "Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind."
Die Vereinten Nationen wiesen die Vorwürfe, die seit Dienstag zu viel Aufsehen und Stirnrunzeln führen, klar von sich: Das Weiße Haus habe für die Rede von Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht. "Der Teleprompter wurde vom Weißen Haus bedient", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, der Deutschen Presse-Agentur.
Zur Rolltreppe teilten die UN mit, ein Kameramann der US-Delegation habe die Ankunft Trumps und seiner Ehefrau dokumentieren wollen, er habe vor ihnen die Rolltreppe betreten und sei rückwärts hochgefahren. Als er oben angekommen sei, hätten Trump und die First Lady die Stufen betreten und just in dem Moment sei die Rolltreppe stehen geblieben. Eine Untersuchung zeigte nach Angaben des UN-Sprechers im Anschluss, dass ein eingebauter Sicherheitsmechanismus am oberen Ende der Rolltreppe ausgelöst worden war. Der Kameramann habe diese Sicherheitsfunktion womöglich versehentlich ausgelöst, hieß es.
