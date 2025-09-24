Trump drängt Erdoğan zu Verzicht auf russische Energie

USA starten Militärflieger wegen russischer Kampfflugzeuge

Das US-Militär hat am Mittwoch mehrere Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, um russische Bomber in der Nähe von Alaska abzufangen und zu identifizieren. Wie das US-Luftverteidigungskommando in einer Mitteilung betont, blieben die russischen Maschinen im internationalen Luftraum. Lesen Sie hier mehr dazu.

"Sehr, sehr schlecht": JD Vance droht Putin wegen Ukraine-Krieg

US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio haben von Russland mehr Einsatz für ein Ende des Ukraine-Kriegs gefordert. Vance sagte, US-Präsident Donald Trump habe "das Gefühl, dass sie nicht genug auf den Tisch legen, um den Krieg zu beenden … Wenn die Russen sich weigern, in gutem Glauben zu verhandeln, wird das meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht für ihr Land sein."

Rubio betonte bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow den Aufruf, "das Töten zu beenden". Moskau müsse "sinnvolle Schritte hin zu einer dauerhaften Lösung des russisch-ukrainischen Krieges" unternehmen.

Lawrow entgegnete, es bestehe ein "beiderseitiges Interesse an der Suche nach friedlichen Lösungen" für den Krieg in der Ukraine.

Zuschauerrekord bei Late-Night-Show von Jimmy Kimmel

Die auf Druck der US-Regierung kurzzeitig abgesetzte Sendung des Moderators Jimmy Kimmel hat bei ihrer erneuten Ausstrahlung die höchsten Einschaltquoten seit zehn Jahren erreicht. Dies teilte der Disney-Konzern am Mittwoch mit. Demnach sahen ersten Zahlen zufolge am Dienstag mehr als sechs Millionen Menschen die Sendung. Weitere 26 Millionen Menschen hätten Kimmels Eingangsstatement in den Onlinemedien aufgerufen, erklärte Disney. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trump fordert Untersuchung wegen "dreifacher Sabotage"

Nach mehreren Pannen bei seinem Auftritt vor den Vereinten Nationen hat US-Präsident Donald Trump eine Untersuchung wegen "dreifacher Sabotage" gefordert. "Das war kein Zufall, das war dreifache Sabotage bei der UNO. Sie sollten sich schämen", erklärte Trump am Mittwoch auf seiner Onlineplattform Truth Social, nachdem am Dienstag im UN-Hauptquartier erst eine Rolltreppe und dann bei seiner Rede ein Teleprompter und eine Tonanlage ausgefallen waren. Aus Sicht von Trump sollten die Leute festgenommen werden, die für den abrupten Stopp der Rolltreppe verantwortlich sind, auf die er und die First Lady stiegen. "Es ist ein Wunder, dass Melania und ich nicht mit dem Gesicht auf die scharfen Kanten dieser Stahltreppe gefallen sind."