Newsblog zur US-Politik Trump: "Ich werde Israel das nicht erlauben"

Von Konstantin Hitscher , Christoph Cöln Aktualisiert am 26.09.2025 - 00:12 Uhr Lesedauer: 11 Min.

Donald Trump im Weißen Haus. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA)

US-Präsident Trump macht Druck auf die Türkei. Er macht auch den Weg frei für einen Verkauf von TikTok an US-Investoren. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 26. September

Trump: Werde Israel Annektierung des Westjordanlands nicht erlauben

Donald Trump sagt, er werde Israel nicht gestatten, das Westjordanland zu annektieren. "Ich werde Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren. Nein, ich werde es nicht zulassen. Das wird nicht passieren", sagt Trump vor Reportern im Oval Office. "Es ist genug geschehen. Es ist an der Zeit, jetzt aufzuhören." Zuvor hatte er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen.

Netanjahu wird von rechtsgerichteten Verbündeten unter Druck gesetzt, das Westjordanland zu annektieren. Arabische Länder lehnen das ab. Im Westjordanland und in Ostjerusalem, das Israel in einer von den meisten Ländern nicht anerkannten Aktion annektiert hat, leben etwa 700.000 israelische Siedler unter 2,7 Millionen Palästinensern. Israel weigert sich, die Kontrolle über das Westjordanland abzugeben.

Trump macht Weg frei für Verkauf von TikTok USA an US-Investoren

Donald Trump hat mit einer Verordnung den Weg für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok an eine Gruppe von US-Investoren freigemacht. Die am Donnerstag unterzeichnete Anordnung stellt fest, dass der Plan die nationalen Sicherheitsanforderungen eines Gesetzes aus dem Jahr 2024 erfüllt. Die neue US-Firma werde mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet, sagte Vizepräsident JD Vance und nannte damit erstmals einen Preis für die populäre Video-App. "Das wird komplett amerikanisch betrieben", sagte Trump. Michael Dell, Rupert Murdoch und "wahrscheinlich vier oder fünf absolut erstklassige Investoren" seien an dem Geschäfts beteiligt.

Trump hatte die Durchsetzung des Gesetzes aus dem Jahr 2024, das ein Verbot der App vorschreibt, falls die chinesischen Eigentümer sie nicht verkaufen, wiederholt aufgeschoben. Stattdessen gab es Bemühungen, die US-Vermögenswerte von TikTok von der globalen Plattform zu trennen, amerikanische und andere Investoren zu gewinnen und die Zustimmung der chinesischen Regierung zu erhalten. "Es gab einigen Widerstand auf chinesischer Seite, aber das Wesentliche, was wir erreichen wollten, war, den Betrieb von TikTok aufrechtzuerhalten." Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Datensicherheit der Amerikaner wie gesetzlich vorgeschrieben gewährleistet ist. Trump sagte mit Blick auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping: "Ich habe mit Präsident Xi gesprochen. Wir hatten ein gutes Gespräch, ich habe ihm gesagt, was wir tun, und er hat gesagt, machen Sie weiter."