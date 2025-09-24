Newsblog zur US-Politik Trump: "Ich werde Israel das nicht erlauben"
US-Präsident Trump macht Druck auf die Türkei. Er macht auch den Weg frei für einen Verkauf von TikTok an US-Investoren. Alle Nachrichten im Newsblog.
Freitag, 26. September
Trump: Werde Israel Annektierung des Westjordanlands nicht erlauben
Donald Trump sagt, er werde Israel nicht gestatten, das Westjordanland zu annektieren. "Ich werde Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren. Nein, ich werde es nicht zulassen. Das wird nicht passieren", sagt Trump vor Reportern im Oval Office. "Es ist genug geschehen. Es ist an der Zeit, jetzt aufzuhören." Zuvor hatte er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen.
Netanjahu wird von rechtsgerichteten Verbündeten unter Druck gesetzt, das Westjordanland zu annektieren. Arabische Länder lehnen das ab. Im Westjordanland und in Ostjerusalem, das Israel in einer von den meisten Ländern nicht anerkannten Aktion annektiert hat, leben etwa 700.000 israelische Siedler unter 2,7 Millionen Palästinensern. Israel weigert sich, die Kontrolle über das Westjordanland abzugeben.
Trump macht Weg frei für Verkauf von TikTok USA an US-Investoren
Donald Trump hat mit einer Verordnung den Weg für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok an eine Gruppe von US-Investoren freigemacht. Die am Donnerstag unterzeichnete Anordnung stellt fest, dass der Plan die nationalen Sicherheitsanforderungen eines Gesetzes aus dem Jahr 2024 erfüllt. Die neue US-Firma werde mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet, sagte Vizepräsident JD Vance und nannte damit erstmals einen Preis für die populäre Video-App. "Das wird komplett amerikanisch betrieben", sagte Trump. Michael Dell, Rupert Murdoch und "wahrscheinlich vier oder fünf absolut erstklassige Investoren" seien an dem Geschäfts beteiligt.
Trump hatte die Durchsetzung des Gesetzes aus dem Jahr 2024, das ein Verbot der App vorschreibt, falls die chinesischen Eigentümer sie nicht verkaufen, wiederholt aufgeschoben. Stattdessen gab es Bemühungen, die US-Vermögenswerte von TikTok von der globalen Plattform zu trennen, amerikanische und andere Investoren zu gewinnen und die Zustimmung der chinesischen Regierung zu erhalten. "Es gab einigen Widerstand auf chinesischer Seite, aber das Wesentliche, was wir erreichen wollten, war, den Betrieb von TikTok aufrechtzuerhalten." Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Datensicherheit der Amerikaner wie gesetzlich vorgeschrieben gewährleistet ist. Trump sagte mit Blick auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping: "Ich habe mit Präsident Xi gesprochen. Wir hatten ein gutes Gespräch, ich habe ihm gesagt, was wir tun, und er hat gesagt, machen Sie weiter."
Trump hat TikTok, das 170 Millionen US-Nutzer hat, zugeschrieben, ihm bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr geholfen zu haben. Er selbst hat 15 Millionen Follower auf seinem persönlichen Konto. Das Weiße Haus richtete zudem im August einen offiziellen TikTok-Account ein. Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus erklärten, sie wollten mehr Details des Geschäfts erfahren, um sicherzustellen, dass es einen klaren Bruch mit China darstellt.
Donnerstag, 25. September
Trump drängt Erdoğan zu Verzicht auf russische Energie
US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu einem vollständigen Verzicht auf Energie aus Russland aufgefordert. "Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft", solange Russland seinen Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Erdoğan im Weißen Hauses. Erdoğan solle auch auf Gas aus Russland verzichten, so Trump. Im Gegenzug stellte Trump die Aufhebung von Sanktionen gegen die türkische Verteidigungsindustrie in Aussicht.
Im Weißen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, wann die Strafmaßnahmen beendet werden könnten, sagte Trump: "Wenn wir ein gutes Treffen haben, dann fast sofort." Hintergrund sind Spannungen mit der Türkei während Trumps erster Amtszeit im Zusammenhang mit dem russischen Luftverteidigungssystem S-400. Die Türkei hatte das System 2019 erworben – die USA schlossen Ankara anschließend aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 aus und belegten später das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie (SSB) mit Sanktionen. Erdogan sagte, er hoffe, er könne mit Trump auch über die Kampfjets F-35 und F-16 sprechen.
Trump äußerte sich während des Treffens mehrmals bewundernd über Erdogan. Trotz des Vorgehens gegen die türkische Opposition sagte der US-Präsident: "Er leistet in seinem Land hervorragende Arbeit". Man habe ein ausgezeichnetes Verhältnis zueinander.
US-Verteidigungsminister bestellt alle hohen Militärs ein
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beordert alle hochrangigen Armeeangehörigen zu einem Marinestützpunkt in Virginia. Beobachter sind besorgt. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trumps Strafzölle lassen heimische Wirtschaft in USA anziehen
Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr stärker gewachsen als erwartet. Im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um aufs Jahr hochgerechnet 3,8 Prozent, wie das Handelsministerium mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einer Bestätigung der Zweitschätzung von 3,3 Prozent gerechnet.
Grund für den Anstieg war laut Handelsministerium ein Rückgang der Importe sowie ein Anstieg der Verbraucherausgaben. Zugleich schrumpften Investitionen und Exporte.
Im ersten Quartal war die amerikanische Wirtschaft noch um 0,6 Prozent geschrumpft. Das lag auch an Vorzieheffekten, da viele Unternehmen angesichts der schon damals drohenden US-Zölle unter Präsident Donald Trump die Zeit nutzten, um verstärkt Waren zu importieren.
USA starten Militärflieger wegen russischer Kampfflugzeuge
Das US-Militär hat am Mittwoch mehrere Kampfflugzeuge aufsteigen lassen, um russische Bomber in der Nähe von Alaska abzufangen und zu identifizieren. Wie das US-Luftverteidigungskommando in einer Mitteilung betont, blieben die russischen Maschinen im internationalen Luftraum. Lesen Sie hier mehr dazu.
"Sehr, sehr schlecht": JD Vance droht Putin wegen Ukraine-Krieg
US-Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio haben von Russland mehr Einsatz für ein Ende des Ukraine-Kriegs gefordert. Vance sagte, US-Präsident Donald Trump habe "das Gefühl, dass sie nicht genug auf den Tisch legen, um den Krieg zu beenden … Wenn die Russen sich weigern, in gutem Glauben zu verhandeln, wird das meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht für ihr Land sein."
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters