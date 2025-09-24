Newsblog zur US-Politik Jetzt drohen Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittel
US-Präsident Trump hat neue Zölle auf Arzneimittelimporte angekündigt. Indes ist Ex-FBI-Chef James Comey angeklagt worden. Alle Nachrichten im Newsblog.
Freitag, 26. September
Zölle auch auf Möbel und Lastwagen
US-Präsident Donald Trump hat auch neue Zölle auf Importe von Lastwagen und Möbeln angekündigt. Es soll Zölle in Höhe von 25 Prozent auf "alle in anderen Regionen der Welt hergestellten Lkw" an. Die Maßnahme soll demnach einheimische Lkw-Hersteller unterstützen, darunter "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks und andere". Der Rechtspopulist begründete diese Zölle zudem mit der "nationalen Sicherheit".
Aufschläge von bis zu 50 Prozent sollen Trump zufolge künftig für verschiedene Möbel gelten: Küchenmöbel, Waschbecken und zugehörige Produkte sollen demnach mit einem Zollsatz von 50 Prozent belegt werden. Für Polstermöbel soll ein Aufschlag von 30 Prozent gelten.
Pam Bondi fordert landesweite Todesstrafe
Die US-Justizministerin Pam Bondi hat angekündigt, sich für eine landesweite Anwendung der Todesstrafe einsetzen zu wollen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Anordnung unterschrieben, die die Einführung der Todesstrafe in der US-Hauptstadt Washington, D.C. vorsieht. Allerdings gibt es bei den Vorstößen rechtliche Probleme.
Trump kündigt 100-Prozent-Zoll auf Arzneimittelimporte an
US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab 1. Oktober angekündigt. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen, die entweder bereits einen Baubeginn festgelegt oder mit dem Bau angefangen hätten, seien von den geplanten Zöllen ausgenommen, hieß es weiter.
Gerade die deutsche Pharmaindustrie hatte Zölle gefürchtet: Die USA sind ihr wichtigster Exportmarkt, knapp ein Viertel der deutschen Pharma-Exporte gehen dahin. Aber die Zölle sind auch für Indien schmerzhaft: Das südasiatische Land importiert vor allem Arzneimittel in die USA.
Zwischen den USA und der EU steht eigentlich seit Sommer ein Deal – dabei wurde für EU-Importe in die Vereinigten Staaten ein Basiszollsatz von 15 Prozent festgelegt. Für europäische Hersteller von Arzneimitteln, Halbleitern und Bauhölzern war dennoch bislang nicht ganz klar, ob die Zollobergrenze von 15 Prozent auch für sie gilt.
Anklage gegen Ex-FBI-Chef – Comey: "Ich habe keine Angst"
Der ehemalige FBI-Chef und Trump-Gegner James Comey hat sich nach der Anklage gegen ihn kämpferisch gezeigt. "Ich habe keine Angst", sagte Comey am Donnerstag (Ortszeit) in einer im Onlinedienst Instagram veröffentlichten Videobotschaft. Über die ihm zur Last gelegten Anklagepunkten sagte er: "Ich bin unschuldig." Seine Familie und er wüssten seit Jahren, "dass es seinen Preis hat, sich Donald Trump zu widersetzen", sagte er mit Bezug auf den US-Präsidenten. Etwas anderes käme für ihn und seine Familie aber "nicht infrage".
Trump: Werde Israel Annexion des Westjordanlands nicht erlauben
Donald Trump sagt, er werde Israel nicht gestatten, das Westjordanland zu annektieren. "Ich werde Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren. Nein, ich werde es nicht zulassen. Das wird nicht passieren", sagt Trump vor Reportern im Oval Office. "Es ist genug geschehen. Es ist an der Zeit, jetzt aufzuhören." Zuvor hatte er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen.
Netanjahu wird von rechtsgerichteten Verbündeten unter Druck gesetzt, das Westjordanland zu annektieren. Arabische Länder lehnen das ab. Im Westjordanland und in Ostjerusalem, das Israel in einer von den meisten Ländern nicht anerkannten Aktion annektiert hat, leben etwa 700.000 israelische Siedler unter 2,7 Millionen Palästinensern. Israel weigert sich, die Kontrolle über das Westjordanland abzugeben.
Trump macht Weg frei für Verkauf von TikTok USA an US-Investoren
Donald Trump hat mit einer Verordnung den Weg für den Verkauf des US-Geschäfts von TikTok an eine Gruppe von US-Investoren freigemacht. Die am Donnerstag unterzeichnete Anordnung stellt fest, dass der Plan die nationalen Sicherheitsanforderungen eines Gesetzes aus dem Jahr 2024 erfüllt. Die neue US-Firma werde mit rund 14 Milliarden Dollar bewertet, sagte Vizepräsident JD Vance und nannte damit erstmals einen Preis für die populäre Video-App. "Das wird komplett amerikanisch betrieben", sagte Trump. Michael Dell, Rupert Murdoch und "wahrscheinlich vier oder fünf absolut erstklassige Investoren" seien an dem Geschäfts beteiligt.
Trump hatte die Durchsetzung des Gesetzes aus dem Jahr 2024, das ein Verbot der App vorschreibt, falls die chinesischen Eigentümer sie nicht verkaufen, wiederholt aufgeschoben. Stattdessen gab es Bemühungen, die US-Vermögenswerte von TikTok von der globalen Plattform zu trennen, amerikanische und andere Investoren zu gewinnen und die Zustimmung der chinesischen Regierung zu erhalten. "Es gab einigen Widerstand auf chinesischer Seite, aber das Wesentliche, was wir erreichen wollten, war, den Betrieb von TikTok aufrechtzuerhalten." Zudem sollte sichergestellt werden, dass die Datensicherheit der Amerikaner wie gesetzlich vorgeschrieben gewährleistet ist. Trump sagte mit Blick auf den chinesischen Präsidenten Xi Jinping: "Ich habe mit Präsident Xi gesprochen. Wir hatten ein gutes Gespräch, ich habe ihm gesagt, was wir tun, und er hat gesagt, machen Sie weiter."
Trump hat TikTok, das 170 Millionen US-Nutzer hat, zugeschrieben, ihm bei seiner Wiederwahl im vergangenen Jahr geholfen zu haben. Er selbst hat 15 Millionen Follower auf seinem persönlichen Konto. Das Weiße Haus richtete zudem im August einen offiziellen TikTok-Account ein. Abgeordnete der Republikaner im Repräsentantenhaus erklärten, sie wollten mehr Details des Geschäfts erfahren, um sicherzustellen, dass es einen klaren Bruch mit China darstellt.
Donnerstag, 25. September
Trump drängt Erdoğan zu Verzicht auf russische Energie
US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu einem vollständigen Verzicht auf Energie aus Russland aufgefordert. "Ich möchte, dass er kein Öl mehr aus Russland kauft", solange Russland seinen Krieg gegen die Ukraine fortführe, sagte der Republikaner bei einem Treffen mit Erdoğan im Weißen Hauses. Erdoğan solle auch auf Gas aus Russland verzichten, so Trump. Im Gegenzug stellte Trump die Aufhebung von Sanktionen gegen die türkische Verteidigungsindustrie in Aussicht.
Im Weißen Haus von einem Journalisten darauf angesprochen, wann die Strafmaßnahmen beendet werden könnten, sagte Trump: "Wenn wir ein gutes Treffen haben, dann fast sofort." Hintergrund sind Spannungen mit der Türkei während Trumps erster Amtszeit im Zusammenhang mit dem russischen Luftverteidigungssystem S-400. Die Türkei hatte das System 2019 erworben – die USA schlossen Ankara anschließend aus einem Projekt zur Entwicklung des Kampfjets F-35 aus und belegten später das türkische Direktorat der Verteidigungsindustrie (SSB) mit Sanktionen. Erdogan sagte, er hoffe, er könne mit Trump auch über die Kampfjets F-35 und F-16 sprechen.
