Newsblog zur US-Politik Trump kündigt Verfahren gegen politische Gegner an
Trump will politischen Gegnern das Leben schwer machen. Kanzler Merz äußert sich ungewohnt pessimistisch über die USA. Alle Nachrichten im Newsblog.
Freitag, 26. September
Trump kündigt weitere Verfahren gegen politische Gegner an
Nach der Anklage gegen den ehemaligen FBI-Chef James Comey wegen angeblicher "schwerer Straftaten" setzt US-Präsident auf weitere Justizverfahren gegen seine Gegner. Er hoffe, "dass es weitere geben wird", sagte Trump am Freitag mit Blick auf das umstrittene Verfahren gegen Comey. Dieser hatte 2017 zur Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf zugunsten Trumps ermittelt. Vor wenigen Wochen hatte Trump das Justizministerium öffentlich aufgefordert, gegen seine Widersacher vorzugehen.
Trump sagte nun vor Journalisten im Weißen Haus, es gehe "nicht um Rache", sondern "um die Tatsache, dass man das nicht so weitergehen lassen kann". Auf die Frage, gegen wen als nächstes ein Verfahren eingeleitet werde, antwortete der Präsident: "Es ist keine Liste, aber es wird andere geben." Zudem wiederholte Trump seine bereits online geäußerte Beleidigung, Comey sei "schon immer ein dreckiger Bulle" gewesen.
Trump hatte seinen politischen Gegnern im Wahlkampf mit Rache gedroht. Vor wenigen Tagen rief er das US-Justizministerium öffentlich auf, gegen Comey und andere Widersacher vorzugehen. Damit brach Trump mit der politischen Gepflogenheit, dass das Weiße Haus sich zumindest öffentlich nicht in die Belange des Justizministeriums einmischt.
Merz beklagt "Repressionen" in den USA
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich besorgt über den zunehmenden Druck auf Justiz und Meinungsfreiheit in den USA geäußert. "Dieses Land hat sich so fundamental verändert über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dass auch da jetzt Regeln nicht mehr eingehalten werden, die parlamentarische Demokratie unter Druck steht, die Meinungsfreiheit infrage gestellt wird, Repression ausgeübt wird auf die Unabhängigkeit der Justiz", sagte er beim "Schwarz Ecosystem Summit" vor Unternehmern.
Der Kanzler sagte auch, dass er das nicht für eine vorübergehende Entwicklung halte. "Die Veränderungen, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika gegenwärtig sehen, sind nicht über Nacht gekommen und sie werden auch nicht über Tag wieder gehen und sie sind nicht mit den nächsten Wahlen plötzlich alle wieder verschwunden." Die regelbasierte Ordnung werde heute nicht nur von autoritären politischen Systemen infrage gestellt. "Es gilt eben leider auch für Amerika", sagte Merz und betonte, wie sehr er mit dem Land verbunden sei. Der Kanzler war Vorsitzender der Atlantikbrücke, einem Verein, der sich den deutsch-amerikanischen Beziehungen verschrieben hat, und arbeitete zwischenzeitlich für ein amerikanisches Unternehmen: die Investmentgesellschaft Blackrock.
Kritiker werfen der Regierung um Präsident Donald Trump vor, sie schränke gezielt die Meinungsfreiheit ein und lasse unliebsame Gegner juristisch verfolgen. Erst am Donnerstag wurde nach massivem Druck von Trump auf die Justiz sein Widersacher und Ex-FBI-Chef James Comey angeklagt. Auch die vorübergehende Zwangspause des bekannten Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel, die Trump ausdrücklich gefeiert hatte, hat die Sorgen um die Meinungsfreiheit in den USA größer werden lassen.
US-Abkommen schützt Europas Pharmafirmen wohl vor Zöllen
Das Zollabkommen zwischen den USA und der EU schützt europäische Pharmaunternehmen nach Einschätzung der EU-Kommission vor neu angekündigten US-Zöllen auf Arzneimittel. In der gemeinsamen Erklärung vom August sei eine "eindeutige und umfassende Obergrenze von 15 Prozent für EU-Exporte" festgehalten, teilte ein Kommissionssprecher der Nachrichtenagentur AFP mit. Dies stelle "eine Art Absicherung dar, dass für europäische Wirtschaftsakteure keine höheren Zölle eingeführt werden", erläuterte er. Lesen Sie hier mehr dazu.
Zölle auch auf Möbel und Lastwagen
US-Präsident Donald Trump hat neue Zölle auf Importe von Lastwagen und Möbeln angekündigt. Es soll Zölle in Höhe von 25 Prozent auf "alle in anderen Regionen der Welt hergestellten Lkw" geben. Die Maßnahme soll demnach einheimische Lkw-Hersteller unterstützen, darunter "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks und andere". Der Rechtspopulist begründete diese Zölle zudem mit der "nationalen Sicherheit".
Aufschläge von bis zu 50 Prozent sollen Trump zufolge künftig für verschiedene Möbel gelten: Küchenmöbel, Waschbecken und zugehörige Produkte sollen demnach mit einem Zollsatz von 50 Prozent belegt werden. Für Polstermöbel soll ein Aufschlag von 30 Prozent gelten.
Pam Bondi fordert landesweite Todesstrafe
Die US-Justizministerin Pam Bondi hat angekündigt, sich für eine landesweite Anwendung der Todesstrafe einsetzen zu wollen. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine Anordnung unterschrieben, die die Einführung der Todesstrafe in der US-Hauptstadt Washington, D.C., vorsieht. Allerdings gibt es bei den Vorstößen rechtliche Probleme.
Trump kündigt 100 Prozent Zoll auf Arzneimittelimporte an
US-Präsident Donald Trump hat Zölle von 100 Prozent auf Arzneimittelimporte in die Vereinigten Staaten ab 1. Oktober angekündigt. Sollten Arzneimittelhersteller eine Produktionsstätte in den USA bauen, könnten sie damit den Zoll umgehen, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Unternehmen, die entweder bereits einen Baubeginn festgelegt oder mit dem Bau angefangen hätten, seien von den geplanten Zöllen ausgenommen, hieß es weiter.
Gerade die deutsche Pharmaindustrie hatte Zölle gefürchtet: Die USA sind ihr wichtigster Exportmarkt, knapp ein Viertel der deutschen Pharma-Exporte geht dorthin. Aber die Zölle sind auch für Indien schmerzhaft: Das südasiatische Land importiert vor allem Arzneimittel in die USA.
Zwischen den USA und der EU steht eigentlich seit Sommer ein Abkommen – dabei wurde für EU-Importe in die Vereinigten Staaten ein Basiszollsatz von 15 Prozent festgelegt. Für europäische Hersteller von Arzneimitteln, Halbleitern und Bauhölzern war dennoch bislang nicht ganz klar, ob die Zollobergrenze von 15 Prozent auch für sie gilt.
Anklage gegen Ex-FBI-Chef Comey: "Ich habe keine Angst"
Der ehemalige FBI-Direktor und erklärte Trump-Gegner James Comey hat sich nach der Anklage gegen ihn kämpferisch gezeigt. "Ich habe keine Angst", sagte Comey am Donnerstag (Ortszeit) in einer im Onlinedienst Instagram veröffentlichten Videobotschaft. Über die ihm zur Last gelegten Anklagepunkte sagte er: "Ich bin unschuldig." Seine Familie und er wüssten seit Jahren, "dass es seinen Preis hat, sich Donald Trump zu widersetzen", sagte er mit Bezug auf den US-Präsidenten. Etwas anderes käme für ihn und seine Familie aber "nicht infrage".
Trump: Werde Israel Annexion des Westjordanlands nicht erlauben
Donald Trump sagt, er werde Israel nicht gestatten, das Westjordanland zu annektieren. "Ich werde Israel nicht erlauben, das Westjordanland zu annektieren. Nein, ich werde es nicht zulassen. Das wird nicht passieren", sagt Trump vor Reportern im Oval Office. "Es ist genug geschehen. Es ist an der Zeit, jetzt aufzuhören." Zuvor hatte er mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu gesprochen.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters