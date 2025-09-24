Newsblog zur US-Politik Senator in Portland zu Trump: "Wir brauchen Dich hier nicht"

US-Präsident Donald Trump schickt Truppen nach Portland. In der Stadt im Bundestaat Oregon regt sich Widerstand. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Kent Nishimura / Pool via CNP /MediaPunch/imago)

News folgen Artikel teilen

Im Drogenkampf wollen die USA jetzt militärisch in Venezuela eingreifen. Trump kündigt Soldaten für die Stadt Portland an. Alle Nachrichten im Newsblog.

Loading... Embed

Samstag, 27. September

Loading...

Widerstand in Oregon gegen Trumps Truppenentsendung

Nach der Ankündigung von Donald Trump, Truppen nach Portland schicken zu wollen, hat sich die Gouverneurin des Bundesstaats Oregon zu Wort gemeldet. "Mein Büro wendet sich an das Weiße Haus und das Heimatschutzministerium, um weitere Informationen zu erhalten. Uns wurden keinerlei Angaben über den Grund oder Zweck einer möglichen Militärmission mitgeteilt. In Portland besteht keine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Unsere Nachbarschaften sind sicher und ruhig.

US-Senator Ron Wyden aus Oregon teilte ein Video, das vor dem laut Trump belagerten ICE-Gebäude aufgenommen wurde. Darauf sind weder Proteste zu sehen noch andere Personen. "Aufgenommen vor wenigen Minuten am ICE-Zentrum außerhalb von Portland", schrieb Wyden. "Meine Botschaft an Donald Trump lautet: Wir brauchen Dich hier nicht. Halte Dich gefälligst aus unserer Stadt heraus".

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Musk: Habe Epsteins Einladung abgelehnt

Tech-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine Einladung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zum Besuch auf dessen Privatinsel abgelehnt. "Epstein hat versucht, mich auf seine Insel zu bekommen und ich habe ABGELEHNT", schrieb Musk an diesem Samstag auf X. US-Demokraten hatten am Vortag Unterlagen zum politisch heiklen Fall Epstein veröffentlicht, in denen Musks Name auftaucht.

Auf X posteten demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses unter anderem ein Bild, das einen Auszug aus Epsteins Kalender zeigen soll. Für den 6. Dezember 2014 steht dort: "Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)". Ob es zu dem Besuch gekommen ist, geht aus dem Eintrag also nicht hervor.

Trump-Clan hat Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt

Voriges Jahr um diese Zeit musste Donald Trump noch damit rechnen, seinen Lebensabend im Gefängnis zu verbringen. Nun räumt er ab – und seine Familie gleich mit. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Trump schickt Truppen in US-Großstadt Portland

Bericht: US-Armee bereitet Militärschläge in Venezuela vor