Newsblog zur US-Politik Senator in Portland zu Trump: "Wir brauchen Dich hier nicht"
Im Drogenkampf wollen die USA jetzt militärisch in Venezuela eingreifen. Trump kündigt Soldaten für die Stadt Portland an. Alle Nachrichten im Newsblog.
Samstag, 27. September
Widerstand in Oregon gegen Trumps Truppenentsendung
Nach der Ankündigung von Donald Trump, Truppen nach Portland schicken zu wollen, hat sich die Gouverneurin des Bundesstaats Oregon zu Wort gemeldet. "Mein Büro wendet sich an das Weiße Haus und das Heimatschutzministerium, um weitere Informationen zu erhalten. Uns wurden keinerlei Angaben über den Grund oder Zweck einer möglichen Militärmission mitgeteilt. In Portland besteht keine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Unsere Nachbarschaften sind sicher und ruhig.
US-Senator Ron Wyden aus Oregon teilte ein Video, das vor dem laut Trump belagerten ICE-Gebäude aufgenommen wurde. Darauf sind weder Proteste zu sehen noch andere Personen. "Aufgenommen vor wenigen Minuten am ICE-Zentrum außerhalb von Portland", schrieb Wyden. "Meine Botschaft an Donald Trump lautet: Wir brauchen Dich hier nicht. Halte Dich gefälligst aus unserer Stadt heraus".
Musk: Habe Epsteins Einladung abgelehnt
Tech-Milliardär Elon Musk hat nach eigenen Angaben eine Einladung des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zum Besuch auf dessen Privatinsel abgelehnt. "Epstein hat versucht, mich auf seine Insel zu bekommen und ich habe ABGELEHNT", schrieb Musk an diesem Samstag auf X. US-Demokraten hatten am Vortag Unterlagen zum politisch heiklen Fall Epstein veröffentlicht, in denen Musks Name auftaucht.
Auf X posteten demokratische Abgeordnete des Repräsentantenhauses unter anderem ein Bild, das einen Auszug aus Epsteins Kalender zeigen soll. Für den 6. Dezember 2014 steht dort: "Erinnerung: Elon Musk zur Insel am 6. Dezember (findet das noch statt?)". Ob es zu dem Besuch gekommen ist, geht aus dem Eintrag also nicht hervor.
Trump-Clan hat Vermögen seit der Wahl offenbar verdoppelt
Voriges Jahr um diese Zeit musste Donald Trump noch damit rechnen, seinen Lebensabend im Gefängnis zu verbringen. Nun räumt er ab – und seine Familie gleich mit. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Trump schickt Truppen in US-Großstadt Portland
Nach Washington und Los Angeles soll die US-Armee jetzt in Portland eingesetzt werden. Trump behauptet, die Stadt sei "kriegsgebeutelt". Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Bericht: US-Armee bereitet Militärschläge in Venezuela vor
Das US-Militär bereitet einem Medienbericht zufolge Optionen für mögliche Angriffe auf Drogenhändler in Venezuela vor. Dies berichtete der US-Fernsehsender NBC News am Freitag unter Berufung auf vier mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mögliche Angriffe innerhalb der Landesgrenzen könnten demnach in wenigen Wochen beginnen. US-Präsident Donald Trump habe jedoch noch keine Militäraktion genehmigt.
Trump macht mit militärischen Mitteln gegen Drogenkartelle in Südamerika mobil. Unter anderem wurden vor der Küste Venezuelas in internationalen Gewässern Boote von Drogenkurieren versenkt.
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro bot der US-Regierung die Zusammenarbeit an, etwa bei der Jagd nach dem meistgesuchten Chef der Drogendealergang Tren de Aragua. Die USA und Venezuela würden über Vermittler aus dem Nahen Osten miteinander verhandeln, hieß es in dem Bericht weiter.
UN entsetzt über Moderator von Fox News
Der Moderator eines US-Senders hat mit verstörenden Aussagen bei den Vereinten Nationen Entsetzen hervorgerufen. "Es ist weder lustig noch ironisch, zur Bombardierung, zum Gasangriff, zur Zerstörung dieses Gebäudes aufzurufen, in dem Tausende Menschen arbeiten", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York auf Nachfrage während einer Pressekonferenz.
Der Journalist Jesse Watters vom rechten und Trump-nahen Fernsehsender Fox News hatte seinen Kommentar nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump am Dienstag im UN-Gebäude am New Yorker East River gemacht. Auf seinem Weg zur UN-Vollversammlung stoppte eine Rolltreppe unter Trump, sodass dieser die Stufen selbst hochsteigen musste. Watters kommentierte danach: "Das ist ein Aufstand, und wir müssen entweder die UN verlassen oder sie bombardieren. Aber sie ist in New York, oder? Vielleicht gibt es da Kollateralschäden. Vielleicht vergasen?"
UN-Sprecher Dujarric nannte diese Aussagen inakzeptabel. "Wir standen mit Fox News in Kontakt, und Herr Watters kontaktierte einen unserer Kollegen und entschuldigte sich", sagte er. Der Sprecher weiter: "Wir wissen schmerzlich, was passiert, wenn die UN bedroht werden." Er fügte hinzu: "Wir haben Freunde in Bagdad verloren. Ich bin persönlich durch die Trümmer des Gebäudes in Algier gegangen, wo die UN bombardiert wurden", sagte Dujarric.
USA entziehen kolumbianischen Präsidenten Visum
Die USA entziehen dem linksgerichteten kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro nach eigenen Angaben das Visum. Petro habe auf einer Straße in New York gestanden und US-Soldaten aufgefordert, "Befehle zu missachten und zu Gewalt anzustacheln", erklärte das US-Außenministerium am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X. "Wir werden Petros Visum aufgrund seiner rücksichtslosen und aufrührerischen Handlungen widerrufen." In New York findet derzeit die Generaldebatte der UN-Vollversammlung statt.
US-Regierung will vom Obersten Gericht über Geburtsrecht entscheiden lassen
Im Streit über das Geburtsrecht in den USA schaltet die Regierung von Präsident Donald Trump übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge erneut den Supreme Court ein. Sie fordert die Richter auf, über die Rechtmäßigkeit eines umstrittenen Dekrets von Trump zu entscheiden, das bestimmten Neugeborenen die Staatsbürgerschaft verweigern soll, wie etwa die Sender NBC News und CNN berichteten. Die Regierung stützt sich dabei auf Dokumente zu dem Fall, die sie jeweils einsehen konnten. Auf der Webseite des Obersten Gerichts waren die Unterlagen zunächst nicht veröffentlicht.
In den USA gilt nach dem 14. Verfassungszusatz das Geburtsortsprinzip: Alle Menschen, die auf US-Boden geboren werden und der amerikanischen Gerichtsbarkeit unterstehen, sind automatisch Staatsbürger – unabhängig vom Aufenthaltsstatus ihrer Eltern.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters