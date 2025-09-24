Rückkehr von Jimmy Kimmel Trump droht US-Fernsehsender

US-Präsident Donald Trump ist mächtig verärgert über die Rückkehr der TV-Show von Jimmy Kimmel. (Quelle: IMAGO/Bianca Otero/imago)

Jimmy Kimmel ist zurück im US-Fernsehen. Präsident Donald Trump ist darüber überhaupt nicht glücklich – und droht mit Konsequenzen.

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. "Ich denke, wir werden ABC diesbezüglich unter die Lupe nehmen", drohte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social dem Sender mit möglichen Konsequenzen. Die Fernsehanstalt hatte die Comedy-Show von Jimmy Kimmel wieder ins Programm genommen. Wegen Kimmels Moderation nach dem Tod des ultrarechten Influencers Charlie Kirk hatte ABC die Sendung zunächst auf "unbestimmte Zeit" abgesetzt, nach heftigen Protesten aber wieder ins Programm genommen.

Trump ging auf mögliche Folgen nicht näher ein. ABC gehört aber zum Disney-Konzern. Das Unternehmen will derzeit eine Reihe von Lokalsendern übernehmen und braucht dazu die Zustimmung der Aufsichtsbehörde FCC, die Trump untersteht.

Kimmels Auftritt wurde im Netz bis Mittwochmorgen rund 14 Millionen Mal gestreamt. Trump wähnte aber eine Verschwörung hinter der Rückkehr des Moderators ins Programm. "Ich kann nicht glauben, dass ABC Fake News Jimmy Kimmel seinen Job zurückgegeben hat", erklärte der US-Präsident. "Sein Publikum ist WEG und sein ,Talent' war nie da", so Trump weiter. Er sieht in der Sendung nur "Demokraten-Müll".