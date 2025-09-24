Scharfschütze vor ICE-Behörde Bluttat in Dallas – Ermittler finden Botschaft auf Patronen

Vor einer Einrichtung der für Abschiebungen zuständigen US-Behörde ICE fallen Schüsse. Die Frage nach dem Motiv könnten gefundene Patronenhülsen klären. Für Trump ist bereits klar, wer Schuld trägt.

Bei Schüssen vor einer Einrichtung der für Abschiebungen zuständigen US-Behörde ICE in Dallas ist mindestens ein Mensch getötet worden. Das Heimatschutzministerium teilte mit, ein Schütze habe von einem benachbarten Dach das Feuer eröffnet und wahllos um sich geschossen, wie es von Ermittlern hieß.

Dabei habe er auch auf einen Transporter im Sicherheitsbereich geschossen. Drei Häftlinge seien dabei getroffen worden, einer von ihnen sei ums Leben gekommen. Bei den Häftlingen handelte es sich um Migranten, die von der Einwanderungsbehörde ICE festgenommen worden waren. Die US-Regierung rückte die Tat in die Nähe der "radikalen Linken".

Heimatschutzministerin Kristi Noem erklärte auf der Plattform X, der verdächtige Schütze sei ebenfalls nicht mehr am Leben. Er starb demnach infolge einer selbst zugefügten Schusswunde.

Bruder: "Er war ein miserabler Schütze"

Inzwischen soll die Identität des Schützen geklärt sein, den Namen des Mannes gaben die Behörden ebenfalls an. Demnach soll es sich um Joshua J. handeln. Laut Personen, die J. nahestanden, soll der Schütze keine Hinweise auf eine politische Radikalisierung gezeigt haben.

"Ich denke nicht, dass er sich für Politik interessiert hat", sagte der Bruder des Schützen im Sender NBC News. "Er war politisch nicht an irgendeinem Lager interessiert. Er hatte auch keine Vorbehalte gegen die ICE". Noah J. berichtete dem Sender davon, dass sein Bruder zwar ab und an die Schusswaffe ihrer Eltern benutzt habe, allerdings sei er ein miserabler Schütze gewesen. "Er ist beileibe kein Scharfschütze. Er wäre gar nicht in der Lage gewesen, einen solchen Schuss abzugeben."

FBI-Chef Patel will erste Hinweise gefunden haben

Die genauen Hintergründe der Schüsse und das Motiv des Schützen blieben zunächst unklar. Dennoch legte der Chef der US-Bundespolizei FBI, Kash Patel, nahe, dass es sich um eine politisch motivierte Tat gegen die Arbeit der Einwanderungsbehörde gehandelt haben könnte. Auf X veröffentlichte er ein Bild von Patronenhülsen, auf denen "ANTI ICE" zu lesen war.

Auch der Attentäter beim Mord an Charlie Kirk hatte seine Patronen mit Botschaften versehen. Allerdings hatte Tyler Robinson die Parolen zuvor mit einem Messer oder einem spitzen Gegenstand in die Hülsen geritzt. Der Schriftzug auf einer der Patronenhülsen, die in Dallas gefunden wurden, scheint hingegen mit einer Art Kugelschreiber oder Filzstift hinzugefügt worden zu sein.