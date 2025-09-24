t-online - Nachrichten für Deutschland
US-Präsidenten-Galerie: Trump ersetzt Biden-Porträt durch skurriles Foto

Affront gegen Ex-US-Präsidenten
Trump lässt Biden-Porträt durch skurriles Foto ersetzen

Von dpa, aj
Aktualisiert am 25.09.2025 - 03:13 UhrLesedauer: 2 Min.
Das Weiße Haus zeigt erstmals den neuen „Presidential Walk of Fame“ – mit einem besonderen Detail. (Quelle: t-online)
Im Weißen Haus gibt es eine neue Präsidentengalerie, aber Trumps Vorgänger fehlt – stattdessen hängt dort ein ganz anderes Foto.

Es ist ein Affront gegen seinen Vorgänger: US-Präsident Donald Trump hat eine neue Galerie im Weißen Haus begutachtet. Fotos davon teilte das Weiße Haus auf X. Die schwarz-weißen Bilder in der Galerie in goldfarbenen Rahmen zeigen die US-Präsidenten chronologisch nacheinander. Nur wo Joe Bidens Konterfei in der Mitte sein müsste, ist auf dem Bild ein Gerät abgebildet, das Unterschriften imitiert. Der Platz Bidens ist von Trump-Porträts flankiert, denn der Republikaner war sein Vorgänger und ist auch sein Nachfolger im höchsten Staatsamt.

Unter dem von der Regierungszentrale veröffentlichten Foto der Maschine steht Bidens Name und dessen Amtszeit (2021 bis 2025). Die Porträts sind an einer Wand im Außenbereich des Weißen Hauses platziert.

Zwei Mal Donald Trump und eine Maschine: Neues Bild in der Gallerie des Weißen Hauses.Vergrößern des Bildes
Zwei Mal Donald Trump und eine Maschine: Neues Bild in der Gallerie des Weißen Hauses. (Quelle: x.com/White House)

Republikaner wollen Zweifel an Biden streuen

Der sogenannte Autopen, eine mechanische Signaturhilfe, ist früheren Medienberichten zufolge üblich im Alltag der US-Präsidenten. Republikaner werfen der Biden-Vorgängerregierung allerdings unter anderem vor, den Autopen für eine große Menge an Begnadigungen eingesetzt zu haben – und zwar angeblich ohne Bidens Genehmigung.

Aus dem republikanischen Lager werden wiederholt Zweifel gestreut, ob der 82-jährige Biden am Ende seiner Präsidentschaft, die bis Januar 2025 dauerte, der Aufgabe noch gewachsen war und tatsächlich noch selbst alles entschied. Biden sagte vor Monaten in einem Interview der "New York Times", er habe alle Begnadigungen zum Ende seiner Amtszeit mündlich genehmigt.

Trump hebt immer wieder auf das Thema ab und nutzt es, um Biden zu verspotten. Wenn er etwa selbst Anordnungen in seinem Büro, dem Oval Office, unterschreibt, setzt er häufig noch eine Spitze gegen Biden ab und sagt bei der Unterschrift in die Kameras: "Kein Autopen".

