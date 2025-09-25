Chaotische Veranstaltung Harris: "Diese Leute lachen doch über uns"



Chaotische Szenen bei einer Buchvorstellung: Demonstranten stören eine Veranstaltung mit der ehemaligen US-Vizepräsidentin Kamala Harris. Die reagiert sofort.

Um Kamala Harris war es nach ihrer deutlichen Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen im vergangenen November ruhig geworden. Sie besuchte die ein oder andere Gala oder Preisverleihung, tauchte am Rande der schweren Feuer in Los Angeles auf und besuchte die Trauerfeier für das erschossene Politiker-Paar Hortman. Politisch brachte sie sich ansonsten wenig ein.

Doch nun steht Harris wieder im Rampenlicht. Anlässlich der Veröffentlichung ihres Buches saß die US-Demokratin auf dem Podium einer Nicht-Regierungsorganisation in New York und diskutierte die aktuelle politische Lage. Die Veranstaltung bildete die Auftaktveranstaltung zu ihrer Lesereise.

Harris scheute sich dabei nicht vor klaren Worten. Nicht nur gab sie Einblicke in ihre gescheiterte Präsidentschaftskampagne und ihr Verhältnis zu Joe Biden, ihre Kritik zielte vor allem auf Donald Trump und dessen MAGA-Bewegung: "Dieser Mann geht jetzt gegen alle Non-Profitorganisationen vor. Wissen Sie, was da los ist? Sie versuchen jeden zum Schweigen zu bringen, der in Opposition zu ihnen steht oder sie kritisiert. Es ist wie in einer kommunistischen Diktatur."

Harris: "Diese Leute lachen doch über uns"

Die Veranstaltung im New Yorker Town Hall-Theater wurde überschattet von lautstarken Protesten. Im Publikum machten pro-palästinensische Demonstranten ihrem Unmut über die Israel-Politik der US-Regierung Luft – und attackierten auch Harris scharf. Die ehemalige Vizepräsidentin hatte Mühe, die Zwischenrufer zu beruhigen, es kam zu chaotischen Szenen, einige von ihnen wurden schließlich aus dem Saal geführt. "Lasst uns hier mal etwas deeskalieren", forderte Harris die Protestler auf. "Im Gegensatz zu unserem aktuellen Präsidenten".

Doch die Demonstranten wollten sich nicht beruhigen. Es entspann sich ein minutenlanges Wortgefecht zwischen den Pro-Palästina-Demonstranten und der Politikerin. Erst als Harris von ihrem Sitzplatz aufstand und die Zwischenrufer direkt ansprach, beruhigte sich die Lage etwas. "Was in Gaza passiert, was den Palästinensern passiert, bricht mir das Herz zu sehen, welche Dinge dort gerade geschehen", sagte Harris. "Ich verstehe ihren Schmerz". Dann fuhr sie fort: "Und unsere aktuelle Regierung, unser Präsident steht daneben und schaut zu. Leute wie Putin, Kim Jong-un oder Xi (Jinping) lachen doch über uns, sie lachen über uns."