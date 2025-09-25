t-online - Nachrichten für Deutschland
USA: Verteidigungsminister Hegseth bestellt alle hochrangigen Militärs ein

"Die Truppe ist sehr besorgt"
US-Verteidigungsminister bestellt alle hohen Militärs ein

Aktualisiert am 25.09.2025 - 19:12 UhrLesedauer: 1 Min.
imago images 0833884236Vergrößern des Bildes
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth überrascht mit einer Personalversammlung. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Samuel Corum/imago)
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beordert alle hochrangigen Armeeangehörigen zu einem Marinestützpunkt in Virginia. Beobachter sind besorgt.

In einer bislang ungekannten Maßnahme hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hochrangige US-Militärs einbestellt. Zu dem Treffen auf einem Marinestützpunkt im US-Bundesstaat seien insgesamt rund 800 US-Militärs vom Brigadegeneral aufwärts geladen, berichtet die "Washington Post".

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bestätigte am Donnerstag, dass Hegseth "Anfang nächster Woche vor seinen hochrangigen Militärs sprechen werde". Er nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Die Einladung zu dem Treffen war bereits zu Wochenbeginn verschickt worden, als wegen einer möglichen Haushaltssperre auch über die Entlassung von Staatsbediensteten gemutmaßt wurde.

Militärbeobachter sind besorgt

Die Hintergründe des anberaumten Treffens sind unklar. US-Militärbeobachter konnten sich nicht an einen ähnlichen Vorgang erinnern. Ein Militärinsider sagte der "Washington Post": "Die Truppe ist sehr besorgt."

Zusammenkünfte in einem solchen Ausmaß werden im Digital-Zeitalter eigentlich im Video-Format abgehalten. Da auch im Ausland stationierte Militärs einbestellt wurden, gibt es Befürchtungen um die Schlagkraft der US-Truppen. Die "Washington Post" zitierte einen Beobachter mit den Worten: "Es untergräbt die Befehlskette, wenn irgendetwas vorfällt."

Verwendete Quellen
