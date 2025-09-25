"Die Truppe ist sehr besorgt" US-Verteidigungsminister bestellt alle hohen Militärs ein

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth überrascht mit einer Personalversammlung. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Samuel Corum/imago)

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth beordert alle hochrangigen Armeeangehörigen zu einem Marinestützpunkt in Virginia. Beobachter sind besorgt.

In einer bislang ungekannten Maßnahme hat US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hochrangige US-Militärs einbestellt. Zu dem Treffen auf einem Marinestützpunkt im US-Bundesstaat seien insgesamt rund 800 US-Militärs vom Brigadegeneral aufwärts geladen, berichtet die "Washington Post".

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums bestätigte am Donnerstag, dass Hegseth "Anfang nächster Woche vor seinen hochrangigen Militärs sprechen werde". Er nannte jedoch keine weiteren Einzelheiten.

Die Einladung zu dem Treffen war bereits zu Wochenbeginn verschickt worden, als wegen einer möglichen Haushaltssperre auch über die Entlassung von Staatsbediensteten gemutmaßt wurde.

Militärbeobachter sind besorgt

Die Hintergründe des anberaumten Treffens sind unklar. US-Militärbeobachter konnten sich nicht an einen ähnlichen Vorgang erinnern. Ein Militärinsider sagte der "Washington Post": "Die Truppe ist sehr besorgt."