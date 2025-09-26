Treffen in London Weltpolitiker schmieden Strategie gegen Trump

Donald Trump: Der US-Präsident geht massiv gegen seine politischen Gegner vor, die er als "radikale Linke" verunglimpft. (Quelle: Alex Brandon/AP/dpa/dpa-bilder)

Rechtspopulisten gewinnen weltweit an Stärke, Trump kämpft derweil gegen "radikale Linke". Jetzt beraten Mitte-Links-Politiker aus aller Welt, wie sie sich dagegen behaupten können.

Die Demokratie ist in vielen Ländern der Welt in Gefahr. Rechtspopulistische Kräfte erstarken im Kontext von Migrationsdebatten und wirtschaftlicher Unzufriedenheit. Indes versucht Präsident Donald Trump zunehmend, seine politischen Gegner in den USA zum Verstummen zu bringen.

Vor diesem Hintergrund versammeln sich am heutigen Freitag linke und liberale Regierungschefs aus aller Welt in London, um eine Strategie gegen Trumps Politik und den Rechtsruck zu entwickeln. Das Treffen findet im Rahmen des "Global Progress Action Summit" statt, einer Konferenz, die progressive politische Führungskräfte, Denkfabriken, Strategen und Experten aus über 40 Ländern zusammenbringt.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer erwartet unter anderem Australiens Premierminister Anthony Albanese, Kanadas Premierminister Mark Carney und die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen. Auch Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez, Islands Premierminister Kristrún Frostadóttir und Jonathan Finer, ehemaliger stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater der USA, sind vertreten. Deutschland wird vertreten von Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD).

Ein Blick auf die veröffentlichte Teilnehmerliste legt jedoch nahe, dass Klingbeils Teilnahme bei dem internationalen Treffen keine große Bedeutung beigemessen wird. Während etwa ehemalige Regierungschefs von Neuseeland, Schweden und weiteren Ländern prominenter aufgelistet sind, steht Klingbeils Name erst weiter unten in einem Fließtext – gemeinsam mit EU-Parlamentariern, diversen britischen Ministern und sonstigen Diplomaten.

Trumps Politik im Fokus

Vor allem Donald Trump dürfte bei dem Treffen eine zentrale Rolle spielen. Wie die "New York Times" berichtet, soll bei dem Treffen eine linksliberale Reaktion auf die US-Zollpolitik diskutiert werden. Immerhin hat diese einen starken Einfluss auf die wirtschaftliche Lage internationaler Partner.

Fred Hochberg, der unter dem früheren US-Präsidenten Barack Obama die Export-Import Bank der Vereinigten Staaten leitete, betont daher die Bedeutung der wirtschaftlichen Aspekte bei der Konferenz: "Der Fokus liegt darauf, die Wähler dort abzuholen, wo sie sind, nämlich bei den Lebenshaltungskosten und der Inflation", zitiert ihn die "New York Times".

Neera Tanden, Geschäftsführerin des linksgerichteten Forschungsinstituts "Center for American Progress Action Fund", fordert zudem: Die Mitte-Links-Parteien müssten die Kosten populistischer Politik stärker in den Vordergrund stellen. Sie selbst war früher in der US-Regierung unter dem damaligen Präsidenten Joe Biden tätig.

Großbritannien kämpft mit Rechtsruck

Von dem britischen Premierminister Starmer wird erwartet, dass er sich im Rahmen des Treffens gegen seinen Konkurrenten Nigel Farage stark macht. Farages einwanderungsfeindliche Partei Reform UK liegt in den Umfragen deutlich vor Starmers Labour Party. Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos sind die Briten zudem geteilter Meinung darüber, ob Keir Starmer oder Nigel Farage der bessere Premierminister wäre.