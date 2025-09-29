"Feuer mit Feuer bekämpfen"

Dann aber sagt Harris etwas, was einen Weg beschreibt, den immer mehr Demokraten bereit sind zu gehen. Es ist eine Strategie, die man als "Schluss mit lustig" bezeichnen könnte. Oder mit dem Ende einer gewissen Anständigkeit, die amerikanische Demokraten in Abgrenzung zu den MAGA-Republikanern für sich bislang oft in Anspruch genommen haben. "Da ist diese Sache, dass wir uns gerne an die Regeln halten", sagt Harris auf der Theaterbühne. "Wir glauben an gewisse Standards und halten diese ein." Harris' neues Rezept: "Wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen!" Der Applaus im "The Town Hall" ist wieder sehr laut.

Nur, was das am Ende heißt? Unklar. Im Publikum ist an diesem Abend zwar Wut auszumachen, ihren richtigen Kanal scheint sie jedoch noch nicht gefunden zu haben. Bis auf gelegentliche, kleine Proteste bleibt es in den USA trotz gewaltiger Umbrüche in Trumps zweiter Präsidentschaft auffällig ruhig. Stattdessen richtet sich die Wut zu oft und so auch an diesem Abend in New York vor allem gegen die vermeintlich eigenen Leute:

Eine Gruppe von Pro-Palästina-Demonstranten hat sich unter das Publikum gemischt und beginnt, die Veranstaltung schon nach wenigen Minuten immer wieder zu stören. Harris sei eine "Völkermörderin", rufen die Demonstranten und werfen ihr vor, als Vizepräsidentin tatenlos zugesehen zu haben, als die israelische Regierung ihre Offensive im Gazastreifen begonnen und die Zivilbevölkerung massakriert habe. Ein Mann auf den oberen Rängen brüllt einem von ihnen entgegen: "Hau ab, Arschloch! Hättest du halt für Kamala gestimmt!"

Immer wieder Gaza

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Harris versucht mehrmals vergeblich einzuschreiten, als sich die Gemüter im Saal nicht beruhigen lassen. Ihre Fans gehen die Störer teils körperlich an. "Lasst uns mal alle runterkommen", ruft sie. "Lasst uns anders sein als der aktuelle Präsident." Während der Saal zustimmend tobt, scheinen Harris' Worte die Demonstranten noch anzufeuern. Sie wollen angesichts Zehntausender Toter nicht "runterkommen".