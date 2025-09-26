t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Todesstrafe in den USA: Zwei Männer an einem Tag hingerichtet

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextRentnerbonus soll noch höher ausfallen
TextFrau von Ex-Sportler erwartet 14. Kind
TextTop-Manager stürzt in Schlucht – tot
TextSpieler ohrfeigt Teamkollegen – Rote Karte
TextSängerin bewirbt sich offensiv für "Playboy"

Im Süden des Landes
USA richten zwei Männer an einem Tag hin

Von afp
26.09.2025 - 15:56 UhrLesedauer: 1 Min.
1304772Vergrößern des Bildes
Todeskammer im Staatsgefängnis von Huntsville, Texas (Symbolfoto): Einer der Delinquenten wurde mit einer Giftspritze exekutiert, ein anderer mit Stickstoff. (Quelle: Joe Raedle)
News folgen

Die USA haben am Donnerstag zwei Männer hingerichtet. Einer von ihnen starb durch eine Methode, die von den UN als Folter eingestuft wird.

Im Süden der USA sind erneut zwei Männer hingerichtet worden. Der 50-jährige Geoffrey West starb am Donnerstagabend (Ortszeit) durch die Inhalation von Stickstoff – eine Hinrichtungsmethode, die von den Vereinten Nationen mit Folter gleichgesetzt wird. Er wurde im Bundesstaat Alabama wegen des Mordes an einer 33-Jährigen hingerichtet, die er laut Gericht während eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle getötet hatte.

Loading...

Wenig später wurde im Bundesstaat Texas der 35-jährige Blaine Milam per Giftspritze hingerichtet. Er war zum Tode verurteilt worden, weil er nach Überzeugung des Gerichts 2008 gemeinsam mit seiner Freundin deren 13 Monate alte Tochter bei einem "Exorzismus" getötet hatte. M.s Anwälte hatten versucht, seine Exekution abzuwenden und argumentiert, er sei geistig behindert. Sein Fall war einer von mehreren, die der deutsche Regisseur Werner Herzog 2013 in seiner Dokumentarfilmreihe "Im Todestrakt" behandelt hatte.

Mit den jüngsten Fällen wurden in den USA in diesem Jahr bereits 33 Menschen hingerichtet. US-Präsident Donald Trump ist ein klarer Befürworter der Todesstrafe. Am Donnerstag forderte er die Bundesstaatsanwälte des Landes auf, in Prozessen die Todesstrafe zu fordern – darunter auch in der Hauptstadt Washington, wo diese 1981 abgeschafft wurde. "Wenn du jemanden tötest, wenn du einen Polizisten, einen Vertreter der Sicherheitskräfte tötest – Todesstrafe", kommentierte der rechtspopulistische Staatschef bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Memorandums.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur AFP
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
TankstelleUN - Vereinte NationenUSA
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom