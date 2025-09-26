Im Süden des Landes USA richten zwei Männer an einem Tag hin

Todeskammer im Staatsgefängnis von Huntsville, Texas (Symbolfoto): Einer der Delinquenten wurde mit einer Giftspritze exekutiert, ein anderer mit Stickstoff.

Die USA haben am Donnerstag zwei Männer hingerichtet. Einer von ihnen starb durch eine Methode, die von den UN als Folter eingestuft wird.

Im Süden der USA sind erneut zwei Männer hingerichtet worden. Der 50-jährige Geoffrey West starb am Donnerstagabend (Ortszeit) durch die Inhalation von Stickstoff – eine Hinrichtungsmethode, die von den Vereinten Nationen mit Folter gleichgesetzt wird. Er wurde im Bundesstaat Alabama wegen des Mordes an einer 33-Jährigen hingerichtet, die er laut Gericht während eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle getötet hatte.

Wenig später wurde im Bundesstaat Texas der 35-jährige Blaine Milam per Giftspritze hingerichtet. Er war zum Tode verurteilt worden, weil er nach Überzeugung des Gerichts 2008 gemeinsam mit seiner Freundin deren 13 Monate alte Tochter bei einem "Exorzismus" getötet hatte. M.s Anwälte hatten versucht, seine Exekution abzuwenden und argumentiert, er sei geistig behindert. Sein Fall war einer von mehreren, die der deutsche Regisseur Werner Herzog 2013 in seiner Dokumentarfilmreihe "Im Todestrakt" behandelt hatte.