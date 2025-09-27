t-online - Nachrichten für Deutschland
Donald Trump will Rauswurf von Microsoft-Managerin

"Bedrohung für die Sicherheit der USA"
Trump fordert Entlassung von Microsoft-Managerin

Von reuters
27.09.2025 - 07:28 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0829878163Vergrößern des Bildes
Obamas frühere Beraterin Lisa Monaco (Archivbild): Donald Trump geht nun gegen die Demokratin vor. (Quelle: IMAGO/Nathan Posner)
Donald Trump drängt Microsoft zur Entlassung von Barack Obamas früherer Top-Beamtin Lisa Monaco. Zuvor war schon Ex-FBI-Chef James Comey ins Visier des Präsidenten geraten.

US-Präsident Donald Trump hat den Softwarekonzern Microsoft aufgefordert, seine Beauftragte für globale Angelegenheiten, Lisa Monaco, zu entlassen. "Sie ist eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA", begründete Trump am Freitag seine Forderung auf seiner Online-Plattform. Ihr Zugang zu hochsensiblen Informationen bei Regierungsaufträgen sei inakzeptabel und könne nicht geduldet werden.

Monaco war Sicherheitsberaterin in der Regierung des früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama und stellvertretende Justizministerin unter dem ehemaligen demokratischen Präsidenten Joe Biden. Sie arbeitet seit Juli für Microsoft.

US-Präsident Donald Trump setzt damit seine Vergeltungskampagne gegen seine politischen Gegner fort. Das US-Justizministerium hatte am Donnerstag Anklage gegen den früheren FBI-Direktor James Comey erhoben. Er hatte die Bundespolizei FBI geleitet, als diese eine Untersuchung der Verbindungen zwischen Trumps Wahlkampfteam 2016 und der russischen Regierung einleitete.

Früherer FBI-Chef Comey angeklagtVergrößern des Bildes
«Ich habe keine Angst», ließ Ex-FBI-Chef James Comey nach der Anklage wissen. (Archivbild) (Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa/dpa-bilder)

Comey werden Falschaussage und die Behinderung einer Untersuchung des Kongresses vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen Comey bis zu fünf Jahre Haft. Trump sagte am Freitag, er erwarte weitere Anklagen gegen von ihm als Feinde wahrgenommene Personen. "Ich denke, es wird andere geben", sagte er vor Reportern, fügte jedoch hinzu, er habe keine Liste.

Seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar hat Trump seine Macht als Präsident genutzt, um Anwaltskanzleien zu behindern, die von ihm abgelehnte Anliegen vertreten. Zudem setzte er Bundesmittel als Druckmittel für Veränderungen an Universitäten ein und entließ Staatsanwälte, die an Ermittlungen gegen ihn beteiligt waren. Er drängte zudem auf Anklagen gegen den ehemaligen Nationalen Sicherheitsberater John Bolton, die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James und den demokratischen Senator Adam Schiff.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur Reuters
Themen
Barack ObamaDonald TrumpJoe BidenMicrosoftTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSA
