"Vielleicht gibt es Kollateralschäden" Wegen Rolltreppe: Fox-Moderator will UN bombardieren lassen

Fox-News-Moderator Jesse Watters

Die Rolltreppe streikte nur kurz – aber die Debatte hält an. Jetzt verärgert ein Fox-Kommentar die UN. Von Bombardieren war die Rede. Und es wurde noch extremer.

Der Streit um eine streikende Rolltreppe im UN-Hauptgebäude beim Besuch von US-Präsident Donald Trump erhitzt in den USA weiter die Gemüter. Jetzt rückt die UN ins Visier des Senders Fox News.

Ein Fox-Moderator löste bei den Vereinten Nationen mit verstörenden Aussagen Entsetzen aus. "Es ist weder lustig noch ironisch, zur Bombardierung, zum Gasangriff, zur Zerstörung dieses Gebäudes aufzurufen, in dem Tausende Menschen arbeiten", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York .

Journalist Jesse Watters vom Trump-nahen Fernsehsender Fox News hatte seinen Kommentar nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump am Dienstag im UN-Gebäude am New Yorker East River gemacht. Auf seinem Weg zur UN-Vollversammlung stoppte eine Rolltreppe unter Trump, sodass dieser die Stufen selbst hochsteigen musste. Watters kommentierte danach: "Das ist ein Aufstand, und wir müssen entweder die UN verlassen oder sie bombardieren. Aber sie ist in New York, oder? Vielleicht gibt es da Kollateralschäden. Vielleicht vergasen?"

UN-Sprecher Dujarric nannte diese Aussagen inakzeptabel. "Wir standen mit Fox News in Kontakt, und Herr Watters kontaktierte einen unserer Kollegen und entschuldigte sich", sagte er.

Dujarric sagte: "Wir wissen schmerzlich, was passiert, wenn die UN bedroht werden." Er fügte hinzu: "Wir haben Freunde in Bagdad verloren. Ich bin persönlich durch die Trümmer des Gebäudes in Algier gegangen, wo die UN bombardiert wurden", so der UN-Sprecher.

Bei einem Bombenangriff auf die UN-Mission im Irak waren 2003 22 Menschen gestorben. 2007 tötete eine Autobombe in Algerien 17 UN-Mitarbeitende, die Nothilfe und Aufbauarbeit leisteten.