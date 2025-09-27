Präsidenten-Enkelin Kai Trump startet eigenes Modelabel

Pullover für 111 Euro Trump-Enkelin wirbt am Weißen Haus für ihre Mode

Von t-online 27.09.2025 - 11:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Player wird geladen Auftritt wie ein Champion: So lässt sich Trump beim Ryder Cup feiern. (Quelle: t-online)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Kai Trump, die älteste Enkelin des US-Präsidenten, stellt ihre eigene Modelinie vor. Erster Ärger inbegriffen – wegen exklusiver Werbefotos.

Der Auftritt wirkte eher beiläufig. Vor dem Wochenende begleite Kai Trump ihren Großvater zum Golf-Turnier Ryder-Cup. Es laufe "nicht so gut" für das US-Team, ließ der US-Präsident wissen. Seine älteste Enkel-Tochter stand daneben. Und trug ein weißes Sweatshirt mit den Initialen "KT": Kai Trump.

Loading...

Der Auftritt war ein Geschäftstermin mit präsidialer Begleitung. Schließlich sind die Trumps eine Business-Familie. Kai Trump, 18, stellte ihre eigene Modemarke vor. Exklusives Erkennungszeichen: KT. Trump wird zum Markenzeichen.

Der Sewater sei in der neuen Farbe Weiß auf ihrer Homepage "noch nicht verfügbar, ließ die junge Designerin wissen. Immerhin gibt es den Preis für vergleichbare Sweater: 130 US-Dollar – umgerechnet rund 111 Euro.

Doch gab es auch Ärger für die Trump-Enkelin. Denn im Hintergrund der Bilder und Videos für die neue Modelinie ist das Weiße Haus zu sehen. Die Plattform "Huffington Post" monierte: "Die gesamte Trump-Familie betrachtet ethische Grundsätzen schon länger etwas distanziert, während das Familienoberhaupt im höchsten Amt der Nation sitzt und das dazu nutzt, um Meme-Münzen, Mobiltelefone und andere Ephemera zu verkaufen."

Empfohlener externer Inhalt Instagram Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Instagram -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Instagram -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Instagram-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Anders als seine Vorgänger ist Präsident Trump dafür bekannt, eine Vielzahl von Produkten unter seinem eigenen Markennamen zu verkaufen. Dem Milliardär wird regelmäßig vorgeworfen, seine politische Machtposition zu nutzen, um die finanziellen Interessen seiner Familie zu fördern.

Wichtige Rolle in der Außenwahrnehmung der Familie

Doch darauf ging Trump beim gemeinsamen Auftritt mit seiner Enkelin nicht näher ein. "Das ist übrigens Kai", sagte er zu den Journalisten und stellte seine 18-jährige Enkelin vor, die auf dem Parteitag der Republikaner im vergangenen Jahr eine kurze Rede gehalten hatte.

Die "Washington Post" zitierte Kate Andersen Brower, die Bücher über das Weiße Haus und die First Ladies geschrieben hat, zur Rolle der Enkelin mit den Worten: "Kai spielt eine einzigartige Rolle, weil sie ihren Großvater auf eine Weise vermenschlicht, die sehr authentisch wirkt." Brower erklärte weiter: "Und ehrlich gesagt, angesichts seiner harten Haltung zu so vielen Themen kann er diese Milderung gut gebrauchen."