"Unter Belagerung der Antifa" Trump schickt Truppen in US-Großstadt Portland

Von t-online , mk Aktualisiert am 27.09.2025 - 17:15 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Konfrontation in Portland: Eine Frau protestiert gegen die Abschiebepolitik Donald Trumps. (Quelle: Jenny Kane/AP/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Nach Washington und Los Angeles soll die US-Armee jetzt in Portland eingesetzt werden. Trump behauptet, die Stadt sei "kriegsgebeutelt".

US-Präsident Donald Trump hat den Einsatz der US-Armee in der Großstadt Portland im Bundestaat Oregon angeordnet. Das teilte Trump am Samstag auf seiner Plattform Truth Social mit. Die Stadt sei "kriegsgebeutelt", Einrichtungen der Einwanderungsbehörde ICE dort stünden "unter Belagerung der Antifa und anderer einheimischer Terroristen", behauptete Trump.

Loading...

Den Einsatz der Armee habe er auf Anfrage von Heimatschutzministerin Kristi Noem angeordnet. "Ich autorisiere auch den Einsatz voller Gewalt, wenn dies nötig ist", fügte Trump hinzu. Portland mit seinen mehr als 650.000 Einwohnern gilt in den USA als linksalternative Metropole. Im Großraum der Stadt im Nordwesten der USA leben etwa 2,3 Millionen Menschen. Zuvor hatte Trump die US-Armee bereits in die Hauptstadt Washington, D. C. und die Westküstenmetropole Los Angeles entsandt.

Trump droht US-Städten immer wieder mit Armeeeinsatz

In Los Angeles hatte es Proteste gegen das Vorgehen der ICE gegen Einwanderer gegeben, in Washington rechtfertigte Trump den Einsatz der Armee mit der angeblich ausufernden Kriminalität. Auch die Städte New York und New Orleans wurden bereits zum Ziel seiner Drohungen. In einem bizarren Post auf Truth Social hatte Trump kürzlich auch einen Armeeeinsatz in der drittgrößten US-Stadt Chicago angekündigt. Der Ankündigung sind bislang allerdings keine Taten gefolgt.

Kritiker werfen der Trump-Regierung vor, das Ausmaß der Kriminalität zu übertreiben, um den Einsatz der Armee in den Städten zu rechtfertigen. Sie befürchten, Trump wolle lokale Kompetenzen an sich reißen und seinen zunehmend autoritären Kurs notfalls mit Gewalt durchsetzen.