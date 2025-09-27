Vermögenszuwachs "Forbes" enthüllt explosives Wachstum im Trump-Imperium

Von t-online , mk Aktualisiert am 27.09.2025 - 21:05 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Trump-Kinder (v.l.) Eric, Ivanka, Donald Jr. und Barron: Das Amt ihres Vaters zahlt sich für die gesamte Familie massiv aus. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA)

Vor einem Jahr musste Donald Trump noch damit rechnen, seinen Lebensabend im Gefängnis zu verbringen. Nun räumt er ab – und seine Familie gleich mit.

Die Familie von Donald Trump profitiert finanziell massiv von seiner Präsidentschaft. Seit der Wahl Trumps im November hat sich das Vermögen der Familie auf schätzungsweise zehn Milliarden US-Dollar verdoppelt, wie das Wirtschaftsmagazin "Forbes" berichtet. Besonders profitabel sind demnach die Aktivitäten der Trumps im Bereich Kryptowährungen.

Die "Forbes"-Angaben beziehen sich auf Donald und Melania Trump, deren Tochter Ivanka und ihren Mann Jared Kushner sowie auf die Trump-Söhne Eric, Donald Jr. und den jüngsten Spross Barron Trump.

So haben sich die Vermögen der Trumps laut "Forbes" im Einzelnen entwickelt:

Donald und Melania Trump

Allein der US-Präsident und seine Gattin haben ihr Vermögen laut "Forbes" im vergangenen Jahr um drei Milliarden auf jetzt etwa 7,3 Milliarden US-Dollar gesteigert. Auf der "Forbes"-Liste der reichsten Menschen der Welt hat Trump seine Position demnach um 118 Plätze verbessert und steht nun auf Platz 201. Mit etwa zwei Milliarden Dollar geht der größte Teil des Zuwachses laut "Forbes" auf Trumps Investitionen in Kryptowährungen zurück.

Weitere 500 Millionen Dollar konnte Trump sparen, weil ein Gericht eine Betrugsstrafe gegen ihn in dieser Höhe einkassierte. Weitere 400 Millionen Dollar machte Trump laut "Forbes" durch das Geschäft mit Lizenzen für seinen Namen, beispielsweise für Schuhe, Uhren und Parfüme. Trumps Frau Melania steigerte das Familienvermögen laut "Forbes" um weitere 200 Millionen Dollar, die durch Vorträge, Buchveröffentlichungen sowie die Ausgabe eines eigenen Memecoins, also einer Art Kryptowährung.

Jared Kushner und Ivanka Trump

Steigern konnte ihr Vermögen auch Trumps zweitgeborene Tochter Ivanka mit ihrem Ehemann Jared Kushner. Dieser gründete schon im Januar 2021 die Investmentfirma Affinity Partners, die seither etwa 4,6 Milliarden Dollar eingeholt hat, vor allem von Investoren in Katar, Saudi-Arabien sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kushners Firma wird laut "Forbes" auf einen Wert von 215 Millionen Dollar taxiert.