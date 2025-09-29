Gewinne durch Krypto und Immobilien So reich ist der US-Präsident wirklich
Nach Zahlen des US-Magazins "Forbes" ist Trump seit seinem Amtsantritt um mehrere Milliarden Dollar reicher geworden. Einige seiner Kinder haben ihr Vermögen in diesem Jahr sogar vervielfacht.
Von seiner zweiten Amtszeit als US-Präsident konnten Donald Trump und seine Familie finanziell deutlich profitieren: Wie das US-Magazin "Forbes" schreibt, hat der US-Präsident seit seinem Amtsantritt am 20. Januar 2025 sein Vermögen beinahe verdoppelt.
Der gesamte Besitz von Donald Trump beziffere sich auf 7,3 Milliarden US-Dollar (Stand September 2025). Umgerechnet entspricht das etwa 6,2 Milliarden Euro. 2024 seien es noch 3,9 Milliarden US-Dollar gewesen.
Die Kryptogeschäfte des US-Präsidenten sind laut dem Magazin der Hauptgrund für das gewachsene Vermögen. Kurz vor seiner Amtseinführung hatte Trump etwa den Memecoin "$TRUMP" herausgebracht. Die digitalen Gedenkmünzen stiegen in den Tagen um Trumps zweite Amtseinführung rasant im Wert – laut "Forbes" brachten sie dem US-Präsidenten insgesamt 709 Millionen US-Dollar (rund 605 Millionen Euro) ein.
Hohe Einnahmen mit umstrittenem Unternehmen
Zudem habe Trump auch reichlich mit dem Familienprojekt World Liberty Financial verdient. Das Kryptounternehmen hat seit Februar immer wieder große Investitionen eingesammelt. Trumps Anteile der Gewinne beziffert "Forbes" mit 338 Millionen US-Dollar. Zusätzlich soll der Präsident noch mehr als 200 Millionen US-Dollar mit USD1 verdient haben – einem Stablecoin, den World Liberty Financial seit März herausgibt.
Das Unternehmen steht schon länger wegen möglicher Interessenkonflikte Trumps in der Kritik. Ausländische Investoren hätten die Möglichkeit, direkt an den US-Präsidenten Geld zu zahlen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben etwa rund 100 Millionen Dollar in das Unternehmen investiert.
Milliardenwert trotz Verlusten
Auch die Anteile, die der US-Präsident an der Trump Media and Technology Group hält – der Firma hinter seiner Social-Media-App Truth Social – sind laut "Forbes" zwei Milliarden US-Dollar wert. Und das, obwohl das Unternehmen alles andere als rentabel ist. Wie "Forbes" betont, soll Trump Media 2024 einen Verlust von etwa 401 Millionen US-Dollar gemacht haben. Trotzdem halten noch viele Trump-loyale Trader Anteile des Unternehmens.
Auch die klassischen Geschäftsfelder, auf denen der US-Präsident schon länger aktiv ist, sind nach wie vor mehrere Milliarden US-Dollar wert – etwa seine Golfresorts, seine Immobilien in New York oder das Trump-Weingut.
Trumps Kinder verdienen mit
Nicht nur für Donald Trump war das vergangene Jahr überaus lukrativ: Wie "Forbes" schreibt, haben auch seine Kinder 2025 deutliche Gewinne verbucht. Der jüngste Sohn Trumps etwa, der 19-jährige Barron Trump, hat an der Firma World Liberty Financial mitverdient. "Forbes" schätzt sein Vermögen mittlerweile auf 150 Millionen US-Dollar.
Donald Trump Jr. hat laut "Forbes" ein Vermögen von 500 Millionen US-Dollar – im vergangenen Jahr bezifferte es sich laut dem Magazin noch auf 50 Millionen US-Dollar.
Noch größer ist der Sprung bei Eric Trump: Wie "Forbes" schreibt, betrug sein Vermögen 2024 40 Millionen US-Dollar – jetzt soll es bei 750 Millionen US-Dollar liegen. Das Vermögen von Schwiegersohn Jared Kushner beträgt laut dem Magazin eine Milliarde US-Dollar.
- forbes.com: "Here’s How Much Donald Trump Is Worth" (Englisch)
- forbes.com: "Here’s How Much The Trump Kids Have Made Because Of The Presidency" (Englisch)