"Ewiger Frieden" oder Krieg für Gaza Trumps Friedensplan mit eingebauter Sprengkraft
Mit einem 20-Punkte-Plan für Gaza inszeniert sich Trump als Friedensstifter. Doch hinter großen Worten und Nobelpreis-Fantasien steckt ein knallhartes Ultimatum: Wenn die Hamas-Terroristen nicht kapitulieren, hat Israel freie Hand für den Krieg.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Es war einer dieser Auftritte, die Donald Trump erkennbar liebt. Der amerikanische Präsident trat im East Room des Weißen Hauses ans Rednerpult, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu an seiner Seite. Dann erklärte er der Welt in einem Monolog von rund 30 Minuten, was er einmal mehr als "historisch" verkaufen wollte. "Dies ist ein großer, großer Tag, ein wunderschöner Tag, möglicherweise einer der großartigsten Tage in der Geschichte der Zivilisation überhaupt", schwärmte er.
Trump präsentierte seinen "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict", einen 20 Punkte umfassenden Plan, um nicht nur den Krieg in Gaza zu beenden, sondern sogar Frieden im ganzen Nahen Osten zu schaffen. Es war eine Rede voller Wiederholungen, Pathos und vieler Superlative. Trump gefiel sich in der Rolle des Mannes, der an diesem Tag das Versprechen abgibt, das Unmögliche möglich zu machen. "Man nennt es Frieden im Nahen Osten. Ewigen Frieden im Nahen Osten", sagte Trump.
Wer den Tonfall kennt, ahnt schnell: Hier spricht einer zwar auch über Diplomatie, aber ganz besonders auch über sein eigenes Denkmal, das im besten Fall mit einem Friedensnobelpreis für ihn gekrönt werden soll. Aber was taugt der Trump-Plan, der sich in weiten Teilen an einem vorab veröffentlichten Vorschlag des früheren britischen Premierministers Tony Blair anlehnt?
Der 20-Punkte-Plan: Substanz hinter den Superlativen
Tatsächlich enthält der 20-Punkte-Plan, den das Weiße Haus zeitgleich verschickte, viel Substanz. Vor allem drei Punkte erscheinen dabei aber entscheidend: Sie sehen eine vollständige Demilitarisierung Gazas vor, regionale Sicherheitsgarantien durch die beteiligten arabischen Staaten, und den Einsatz von internationalen Stabilisierungstruppen, die sofort Ordnung schaffen sollen.
Wie immer bei einem Friedensplan braucht es dazu aber die Zustimmung aller Beteiligten. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte neben Trump stehend, er stimme dem Plan zu. Unmittelbar nach der Presskonferenz erklärten laut Medienberichten Vertreter der Terrororganisation Hamas, sie seien vorab nicht informiert worden und empfänden das Papier als "sehr nahe" an israelischen Forderungen. Man werde ihn aber "diskutieren".
Friedensangebot oder Ultimatum?
Diese erste Reaktion zeigt das strukturelle Problem von Trumps Friedensplan, das ihn zumindest in diesem Punkt gar nicht so sehr von den Vorschlägen seines Vorgängers Joe Biden unterscheidet: Der Plan mag technisch betrachtet schlüssig erscheinen, doch ohne Einwilligung der Hamas, ist er nicht umsetzbar – jedenfalls nicht ohne weitere Gewalt.
In Trumps Worten klang es einfach: "Wenn der Vorschlag von der Hamas angenommen wird, sieht er die sofortige Freilassung aller verbleibenden Geiseln vor [...] und er bedeutet das sofortige Ende des Krieges selbst." Trump räumte die Schwachstelle indirekt gleich ein. Er stellte klar, was dann passieren würde. Sollte die Terrororganisation ablehnen, sagte er, habe Israel die "volle Unterstützung" der USA, "Schritte zur Niederlage der Hamas zu unternehmen".
Benjamin Netanjahu stellte für dieses Szenario ebenfalls nochmal klar: Sollte die Hamas den Plan "nur zum Schein akzeptieren", um ihn Wahrheit zu sabotieren, so Netanjahu, dann würde Israel "den Job selbst erledigen". Diese Aussagen von Trump und dem israelischen Premierminister legen die Doppelnatur des Plans offen: Offiziell ist er ein Friedensangebot, tatsächlich aber auch ein Ultimatum. Entweder Hamas stimmt zu – oder Trump erteilt Israel einen Freifahrtschein, den Krieg bis zum Ende durchzufechten.
Netanjahu kann diese militärische Vollmacht der USA als Geschenk betrachten. Nicht ohne Grund wiederholte er neben Trump, dass der amerikanische Präsident "der größte Freund Israels" sei, "den es je im Weißen Haus gegeben" habe.
Eingeständnisse von Netanjahu
Doch auch der israelische Regierungschef musste sich Trumps Willen unterordnen. Netanjahu entschuldigte sich öffentlich für einen israelischen Raketenangriff von Anfang September auf Hamas-Ziele in Katar, bei dem ein Soldat Katars getötet worden war. "Wir bedauern den Verlust des katarischen Staatsbürgers", sagte er. Dass ein israelischer Premierminister vor laufenden Kameras einem arabischen Staat eine solche Entschuldigung ausspricht, ist durchaus historisch.
Trump präsentierte dies alles als seinen persönlichen Erfolg: Er habe die beiden Seiten zusammengebracht und in der Gaza-Frage und der kommenden Friedensumsetzung eine trilaterale Kooperation Israel–Katar–USA aufgesetzt. "Ich weiß nicht warum, aber sie mögen mich einfach alle", sagte Trump und grinste in Richtung Netanjahu.
Dass der israelische Premierminister einem Plan zustimmt, in dem internationale Truppen und ein internationales Gremium die vorläufige Kontrolle über Gaza haben sollen, ist ebenfalls bemerkenswert. Denn es schränkt zumindest die direkte Handlungsfähigkeit Israels ein. Viel dürfte dabei aber von der Person Donald Trump abhängen. Netanjahu scheint in ihm und der aktuellen US-Regierung einen vertrauensvollen Garanten israelischer Interessen zu sehen.
Trump als "Gouverneur von Gaza"?
Interessant ist darum, wie stark Trumps Papier an den Zukunftsideen für Gaza des früheren britischen Premierministers Tony Blair angelehnt ist. Blair hatte kurz zuvor den Entwurf einer sogenannten "Gaza International Transitional Authority (GITA)" vorgelegt. Blairs Plan, sieht eine durch den UN-Sicherheitsrat mandatierte Übergangsverwaltung vor. Geleitet werden soll sie von einem internationalen Gremium, das Gaza für mehrere Jahre faktisch regieren würde – mit weitreichenden Befugnissen über Gesetzgebung, Verwaltung und Sicherheit. Eine multinationale Stabilisierungstruppe aus arabischen Staaten sollte demnach diese Arbeit absichern.
Trump greift nun vieles davon auf, biegt es aber auf seine "America First"-Bedürfnisse zurecht. Aus dem "GITA" wird bei Trump das "Board of Peace". Statt eines UN-Mandats sieht sich Trump selbst als Vorsitzenden des Gremiums. Der US-Präsident könnte dann zumindest vorübergehend so etwas wie der "Gouverneur von Gaza" werden. Diese Anpassungen der Ausgestaltung des Gremiums mit klarer Machtzuteilung für Trump dürften Netanjahu schließlich mit überzeugt haben.
"Es [das 'Board of Peace, Anm. d. Red.] wird von einem Gentleman namens Präsident Donald J. Trump der Vereinigten Staaten geleitet werden", verkündete Trump lachend, um gleich darauf hinzuzufügen, er sei eigentlich "sehr beschäftigt", aber bereit, dieses Opfer für den Frieden zu bringen. Tony Blair und andere Staats- und Regierungschefs sollen zwar ebenfalls dabei sein. Trump aber sieht sie eher als Mitspieler. Die Hauptfigur bleibt er. "Niemand war je besser zu Israel als Donald Trump", sprach er weiter von sich in der dritten Person.
Gelingt Trump der ganz große Wurf?
Die politische Zukunft der Palästinenser bleibt damit aber auch ungewisser denn je. Die auffälligen Parallelen in den Plänen von Blair und Trump sind: Beide wollen die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die das Westjordanland kontrolliert, nur am Rande an der Zukunft beteiligen. In dem Plan von Blair wird sie praktisch zu einer "Regierung auf Bewährung" herabgestuft, die erst nach deutlichen Reformen Verantwortung übernehmen könnte.
Trump formulierte es in Washington ähnlich: Wenn die Palästinensische Autonomiebehörde die weitgehenden Forderungen aus seiner schon 2020 vorgeschlagenen "Vision for Peace" nicht umsetzen würde, sei sie daran "selbst schuld", sagte er. Netanjahu, ohnehin ein Gegner der Zwei-Staaten-Lösung, griff das dankbar auf: "Die überwiegende Mehrheit der Israelis glaubt nicht daran, dass der PA-Leopard seinen Flecken wechseln wird", erklärte er. Für einige Palästinenser dürfte insbesondere das zwar ein Affront sein. Doch die PA stimmte dem Vorschlag zu.
Entscheidend ist nun Trumps Plan, die arabischen Staaten als Garantiemächte einzubinden. Tatsächlich begrüßten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Ägypten und andere arabische und islamische Länder am Montag in einer Erklärung Trumps Bemühungen, den Gaza-Krieg zu beenden. Ägypten und Katar überreichten zugleich der Hamas Trumps Waffenstillstands-Vorschlag, dem Israel bereits zugestimmt hat.
Ist Trumps Plan erfolgreich, wäre das die konsequente Fortführung der Nahost-Strategie seiner ersten Amtszeit. Sollte es dem US-Präsidenten am Ende wirklich gelingen, die Hamas zu einer Kapitulation zu bewegen und arabische Truppen in Gaza zu stationieren, wäre das tatsächlich ein historischer Bruch nach Jahrzehnten vergeblicher Initiativen für einen anhaltenden Frieden in der Region.
- Pressekonferenz von Donald Trump und Benjamin Netanjahu im Weißen Haus (Englisch)
- 20-Punkte-Plan des Weißen Hauses 2025 (Englisch)
- trumpwhitehouse.archives.gov: "Peace to Prosperity: A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People" (Englisch)