Mit einem 20-Punkte-Plan für Gaza inszeniert sich Trump als Friedensstifter. Doch hinter großen Worten und Nobelpreis-Fantasien steckt ein knallhartes Ultimatum: Wenn die Hamas-Terroristen nicht kapitulieren, hat Israel freie Hand für den Krieg.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Es war einer dieser Auftritte, die Donald Trump erkennbar liebt. Der amerikanische Präsident trat im East Room des Weißen Hauses ans Rednerpult, den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu an seiner Seite. Dann erklärte er der Welt in einem Monolog von rund 30 Minuten, was er einmal mehr als "historisch" verkaufen wollte. "Dies ist ein großer, großer Tag, ein wunderschöner Tag, möglicherweise einer der großartigsten Tage in der Geschichte der Zivilisation überhaupt", schwärmte er.

Trump präsentierte seinen "Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict", einen 20 Punkte umfassenden Plan, um nicht nur den Krieg in Gaza zu beenden, sondern sogar Frieden im ganzen Nahen Osten zu schaffen. Es war eine Rede voller Wiederholungen, Pathos und vieler Superlative. Trump gefiel sich in der Rolle des Mannes, der an diesem Tag das Versprechen abgibt, das Unmögliche möglich zu machen. "Man nennt es Frieden im Nahen Osten. Ewigen Frieden im Nahen Osten", sagte Trump.

Wer den Tonfall kennt, ahnt schnell: Hier spricht einer zwar auch über Diplomatie, aber ganz besonders auch über sein eigenes Denkmal, das im besten Fall mit einem Friedensnobelpreis für ihn gekrönt werden soll. Aber was taugt der Trump-Plan, der sich in weiten Teilen an einem vorab veröffentlichten Vorschlag des früheren britischen Premierministers Tony Blair anlehnt?

Der 20-Punkte-Plan: Substanz hinter den Superlativen

Tatsächlich enthält der 20-Punkte-Plan, den das Weiße Haus zeitgleich verschickte, viel Substanz. Vor allem drei Punkte erscheinen dabei aber entscheidend: Sie sehen eine vollständige Demilitarisierung Gazas vor, regionale Sicherheitsgarantien durch die beteiligten arabischen Staaten, und den Einsatz von internationalen Stabilisierungstruppen, die sofort Ordnung schaffen sollen.

Wie immer bei einem Friedensplan braucht es dazu aber die Zustimmung aller Beteiligten. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte neben Trump stehend, er stimme dem Plan zu. Unmittelbar nach der Presskonferenz erklärten laut Medienberichten Vertreter der Terrororganisation Hamas, sie seien vorab nicht informiert worden und empfänden das Papier als "sehr nahe" an israelischen Forderungen. Man werde ihn aber "diskutieren".

Friedensangebot oder Ultimatum?