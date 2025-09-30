t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

USA: Pentagon-Chef Hegseth schwört US-Militärs auf die "Mission Krieg" ein

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextBlitz-Aus für beliebtes Auto
TextDritter Teenager nach schwerem Unfall tot
TextTodesfall: Staatsminister reist vorzeitig ab
TextFußballstadion hat eine Rattenplage
VideoNationalspielerin überrascht im Dirndl

Rätselhaftes Treffen hoher US-Militärs
Hegseth sieht Krieg als "einzige Mission"

Von afp, dpa
30.09.2025 - 16:40 UhrLesedauer: 2 Min.
Pentagon Commanders MeetingVergrößern des Bildes
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth auf dem US-Militärstützpunkt Quantico in Virginia: Das kurzfristig anberaumte Treffen hatte unter Armeeangehörigen Unruhe ausgelöst. (Quelle: Andrew Harnik)
News folgen

Es gab viele Spekulationen über das Treffen aller hohen US-Militärs. Nun ist klar: Pentagon-Chef Hegseth stimmte die Soldaten auf ihren neuen Auftrag ein.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat die Militärführung darauf eingeschworen, sich auf einen möglichen Krieg vorzubereiten. "Von diesem Moment an ist die einzige Mission des neu wiederhergestellten Kriegsministeriums: Krieg führen, sich auf den Krieg vorbereiten und sich auf den Sieg vorbereiten", sagte der Pentagon-Chef vor hochrangigen Militärführern in Quantico im US-Bundesstaat Virginia.

Loading...

Das sei nicht deswegen notwendig, weil die USA einen Krieg wollten, sondern weil sie Frieden liebten. "Niemand hier will Krieg", betonte er. Die, die Frieden wollten, müssten sich auf Krieg vorbereiten, zitierte Hegseth einen alten Grundsatz im antiken Rom.

Der US-Verteidigungsminister, der neuerdings als "Kriegsminister" firmiert, hatte alle US-Militärs weltweit vom Brigadegeneral aufwärts nach Virginia einbestellt. Experten stuften die Zusammenkunft angesichts ihrer Größe und Kurzfristigkeit als ungewöhnlich ein.

Hegseth betont neues Ethos der Militärs

Hegseth sprach schon vor Wochen von einem "Krieger-Ethos", das man wiederbeleben wolle, um nach außen hin abzuschrecken. Nun verkündete er neue Standards: Wer die "körperlichen Standards auf männlichem Niveau für Kampfpositionen" nicht erfülle, sich nicht rasiere oder professionell aussehen wolle, für den sei es Zeit für einen neuen Job.

Hegseth setzte sich deutlich von seinen Vorgängern ab. Er sagte, zum "ideologischen Müll" gehörten Beförderungen aufgrund von Hautfarbe und Geschlecht. "Wenn das bedeutet, dass sich für einige Kampfaufgaben keine Frauen qualifizieren, dann sei es so", betonte er.

USA-TRUMP/MILITARYVergrößern des Bildes
US-Präsident Donald Trump: "Ich treffe mich gleich mit Generälen und Admirälen. Und wenn ich jemanden nicht mag, werde ich ihn auf der Stelle feuern." (Quelle: Kevin Lamarque)

Zu dem Treffen war auch US-Präsident Donald Trump gekommen. Auch er setzte sich von Inklusion und Diversität ab und schwor die Befehlsträger auf alte Kriegszeiten ein. "Wir haben den Ersten Weltkrieg gewonnen, wir haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen, wir haben alles dazwischen und alles davor gewonnen", sagte Trump. Er erklärte weiter. "Wir haben nur gewonnen, und dann sind wir auf gewisse Weise 'woke' geworden."

Trump bezeichnet sich immer wieder als Präsident des "Friedens". Er stellte aber auch klar, dass er der Oberbefehlshaber der US-Truppen und drohte: "Wenn ich jemanden nicht mag, werde ich ihn auf der Stelle feuern."

Inzwischen hat der Präsident auch einen Einsatz der Nationalgarde in Portland im Nordwesten der USA angeordnet. Er begründet dies mit Protesten gegen die Einwanderungspolizei ICE. Gegen den Einsatz wehren sich die Stadt und der US-Bundesstaat Oregon juristisch. Traditionell versteht sich das US-Militär als unpolitisch und über den Parteien stehend.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen AFP und dpa
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpMilitärPete HegsethRomTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSA
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom