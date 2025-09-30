Musks Erbe US-Regierung verliert 150.000 Fachkräfte – in einer Woche

30.09.2025

Elon Musk (Archivbild): Er setzte den Job-Abbau in der Verwaltung für Donald Trump in Gang.

Donald Trump setzt auf Bürokratie-Abbau. Am Dienstag verabschieden sich mehr als 150.000 Regierungsmitarbeiter. Ihr Abgang hat gravierende Folgen.

Elon Musk ist zwar nicht mehr Chef der Abteilung Doge – Departement of Government Efficiency. Aber sein massiver Bürokratieabbau in der US-Verwaltung zeigt Folgen. Mehr als 150.000 Bundesangestellte geben in dieser Woche ihren Arbeitsplatz auf, nachdem sie Abfindungsangebote angenommen haben. Es ist der größte Exodus von Staatsbediensteten innerhalb eines Jahres seit fast 80 Jahren.

Während die Regierung von Präsident Donald Trump damit ihr Ziel verfolgt, die Verwaltung zu verschlanken und Kosten zu senken, warnen Gewerkschaften und Verwaltungsexperten vor einem Verlust an institutionellem Fachwissen, einem sogenannten Brain-Drain – einem Verlust an Menschen mit zentralen Kompetenzen.

Trump und Musk wollen 300.000 Stellen abbauen

Die Abfindungen sind ein zentrales Element der Politik von Präsident Trump, die Bundesverwaltung zu verkleinern. Trump und sein ehemaliger Berater, der Tech-Milliardär Elon Musk, hatten argumentiert, der Beamtenapparat sei zu groß und ineffizient geworden.

Durch eine Kombination aus Abfindungen, Entlassungen und anderen Anreizen will die Trump-Regierung bis Ende des Jahres voraussichtlich rund 300.000 Stellen abbauen, was einem Rückgang von 12,5 Prozent entspräche. Die Abfindungen sollen laut dem Personalbüro der Regierung (OPM) jährliche Einsparungen von schätzungsweise 28 Milliarden Dollar bringen.

"New York Times" spricht von Milliardenschaden

Doch kürzte Musks Team auch an der falschen Stelle. So waren in den Fokus von Trumps Team auch rund 220.000 jüngere Nachwuchskräfte geraten, die zunächst auf Probe angestellt waren. Allerdings handelt es sich dabei um gesuchte Spezialisten, in deren Ausbildung der Staat zwischen 10.000 Dollar und bis zu einer Million Dollar investiert hatte. Die "New York Times" bezifferte den Schaden durch Kürzungen an der falschen Stelle auf bis zu 135 Milliarden Dollar.

Im Forschungsdienst des Landwirtschaftsministeriums (USDA) gehen etwa 1200 Mitarbeiter, was 17 Prozent des Personals entspricht. Darunter war ein Wissenschaftler, der auf die schnelle Erkennung von Pilzgiften in Getreidesilos spezialisiert war. Ohne dessen Fachwissen könne diese Arbeit zur Lebensmittelsicherheit nicht fortgeführt werden, sagte ein Gewerkschaftsvertreter. Die US-Regierung beharrte dennoch auf ihrem Vorgehen. Das Programm sei "eine unglaubliche Entlastung für den amerikanischen Steuerzahler", sagte eine Sprecherin.

"Großteil dieses Wissens geht zur Tür hinaus"