Trump und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth wollen das US-Militär nicht mehr nur zur Verteidigung einsetzen – sondern um ihre Macht durchzusetzen. Vor den ranghöchsten Generälen zeigten sie nun, wie weit zu gehen sie bereit sind.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die oberste militärische Führung der Vereinigten Staaten zu zwingen, sich für eine Rede des Präsidenten auf amerikanischem Boden zu versammeln, also alle Generäle und Admiräle von ihren Kommandos rund um die Welt abzuziehen, das ist in der modernen US-Geschichte beispiellos.

Kritiker hatten diesen Plan im Vorhinein als unverantwortlich bezeichnet. Sie wiesen darauf hin, dass ein solcher Schritt strategisch zumindest für einen Moment weltweit eine Lücke reißen würde. Aber nicht nur das. Vielleicht noch viel entscheidender: Ein solcher Schritt bedeutet auch eine Politisierung der militärischen Befehlskette.

Machtdemonstration vor US-Generalität

Spätestens als Donald Trump und sein jetzt "Kriegsminister" genannter Verteidigungsminister Pete Hegseth die US-Generalität in der Marine Corps Base Quantico, in Virginia, versammelt hatten, war klar: Genau um diese Politisierung des Militärs soll es hier gehen. Alleine das Setting war eine Machtdemonstration: Die Rede des Präsidenten ist in diesem Moment wichtiger als die militärische Pflicht.

Es ist ein Verständnis von einem Commander-in-Chief, dem Oberbefehlshaber der US-Streitkräfte, das weit über die bisher geltenden Normen hinausgeht. Nicht die Verfassung, auf die Soldaten ihren Eid ablegen, sondern Trumps persönliche Autorität über das Militär schien in Quantico im Vordergrund zu stehen. Der Grund: Die US-Regierung sieht sich im Krieg, insbesondere gegen "Feinde im Inneren".

Als Trump die Bühne betrat, versuchte er den Sinn der Veranstaltung mit einem Witz zu überdecken. Noch nie sei er in einen Raum gekommen, in dem es so still gewesen sei, sagte Trump. Niemand sei natürlich gezwungen, ihm zu applaudieren oder zu bleiben, sondern jeder könne auch einfach gehen. "Wenn Ihnen nicht gefällt, was ich sage, können Sie den Raum verlassen. Natürlich ist Ihr Rang dann dahin, Ihre Zukunft ist dahin. Aber zumindest fühlen Sie sich dann wohl und entspannt", sagte der Präsident.

Fokus auf "innere Feinde"