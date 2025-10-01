Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Stillstand in Washington markiert mehr als einen gewöhnlichen Haushaltsstreit. Er ist der vielleicht letzte Versuch der Demokraten, Trumps autoritären Umbau der USA aufzuhalten. Das Risiko ist dabei so hoch wie nie.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Als die US-Verwaltung in Washington am 1. Oktober kurz nach Mitternacht in den Stillstand rutschte, war das mehr als nur ein Streit über den Haushalt. Der sogenannte Shutdown, der in Amerika immer droht, wenn sich Republikaner und Demokraten nicht über die Staatsausgaben einigen können, ist dieses Mal mehr als ein politisches Ritual oder Teil einer gut einstudierten Verhandlungsstrategie.

Der Shutdown markiert in Trumps zweiter Amtszeit den Beginn eines womöglich historischen Experiments: Können die Demokraten Donald Trumps Plan zur Umgestaltung der amerikanischen Demokratie auf diese Weise noch stoppen? Können sie über ihre Blockade im Kongress den Stillstand bewusst als Waffe einsetzen? Wäre es nach Monaten der politischen Machtlosigkeit zumindest ein Anfang?

Noch im März dieses Jahres hatte der demokratische Senatsminderheitsführer Chuck Schumer gezögert, als es um die Zustimmung zum Übergangshaushalt ging. Damals entschieden sich die Demokraten unter seiner Führung – trotz wachsender Empörung an der eigenen Basis – gegen einen Shutdown. Man befürchtete, ein Stillstand der Verwaltung würde Trump noch mehr Macht geben, ihm ermöglichen, seinen ohnehin gehegten Plan umzusetzen, Behörden zu schließen und nie wieder zu öffnen. Die Sorge war nicht unbegründet.

Doch Trump tat genau das auch ohne Shutdown: Er strich bereits genehmigte Mittel, entließ Beamte und ließ Programme einfrieren, die ihm nicht passten. Das Bildungsministerium ist schon jetzt nur noch ein Schatten seiner selbst und soll bald Geschichte sein. Die bittere Erkenntnis der Demokraten: Ihre schlimmsten Befürchtungen sind ohnehin schon Realität geworden, auch ohne den Ausnahmezustand.

Stillstand als letzter Widerstand?

Bei den Demokraten scheint sich nun eine Haltung durchzusetzen: Jetzt gibt es ohnehin nichts mehr zu verlieren. Die amerikanische Opposition, laut Umfragen an einem Tiefpunkt ihrer Beliebtheit in der Bevölkerung und ohne Mehrheit in beiden Kongresskammern, geht nun offenbar ins Risiko. Es könnte eine ihrer letzten Chancen sein.