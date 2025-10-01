Newsblog zur US-Politik Darum will Trump mit Xi über Sojabohnen sprechen

Von Julius Zielezinski Aktualisiert am 01.10.2025

Fotomontage mit US-Präsident Donald Trump (l.) und Chinas Staatschef Xi Jinping: In vier Wochen wollen sich die beiden treffen. (Quelle: IMAGO/Dilara İrem Sancar)

Der US-Präsident trifft sich bald mit Chinas Staatschef Xi. Fed-Vorständin Lisa Cook siegt gegen Trump vor dem Supreme Court. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 1. Oktober

Tesla-Aktien steigen – Musk jetzt 500 Milliarden schwer

Politisch war es zuletzt eher ruhig um Elon Musk. Seinem Vermögen scheint das nicht zu schaden. Es überstieg am Mittwoch eine historische Marke. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Darum will Trump mit Xi über Sojabohnen sprechen

US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Angaben in vier Wochen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Ein wichtiges Thema dort würden Sojabohnen sein, schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social. Die Soja-Landwirte der USA würden geschädigt, nur weil China aus Verhandlungsgründen derzeit in den USA keine Sojabohnen kaufe.

Chinesische Importeure haben während des Handelskonflikts zwischen den USA und China noch keine Sojabohnen aus der US-Herbsternte gekauft, was den dortigen Landwirten Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe eingebrockt hat. Unter den US-Landwirten, die zu Trumps Kernwählerschaft gehören, wächst daher der Unmut. Trump kündigte an, die Bauern auch finanziell zu unterstützen mit Geld, das der US-Staat durch Zölle einnimmt – unter aus durch Einfuhren aus China.

China ist der weltgrößte Importeur von Sojabohnen und hat sich zuletzt in Südamerika eingedeckt. Im September hatte Trump gesagt, bei seinem nächsten Treffen mit Xi werde es um Handel, illegale Drogen und Russlands Krieg in der Ukraine gehen.

US-Senat kann sich nicht einigen – Shutdown hält an

Im Ringen um die Aufstellung eines Übergangshaushalts sind die Bemühungen im US-Senat erneut gescheitert. Notwendige Vorabstimmungen, um die Beratungen überhaupt beginnen zu können, verfehlten die erforderliche Mehrheit – zunächst für einen Gesetzesentwurf der Demokraten, anschließend für einen der Republikaner. Damit besteht aktuell keine Aussicht auf ein Ende des "Shutdowns" in den USA - die Regierungsgeschäfte stehen teilweise weiter still.

Am Dienstag waren die Haushaltsverhandlungen vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit) ohne Einigung geblieben. In der Folge trat in der Nacht zum Mittwoch der sogenannte Shutdown in Kraft. Das bedeutet, dass die Behörden auf Bundesebene ihre Tätigkeit zu einem großen Teil auf Eis legen müssen und nur noch unerlässliche Aufgaben erledigen können. Die Demokraten und Präsident Donald Trumps Republikaner geben sich gegenseitig die Schuld, den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte ausgelöst zu haben.

