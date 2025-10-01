Man habe aber auch andere italienische Hersteller wie Barilla untersucht, wird aus einem Papier des US-Handelsministeriums zitiert. Hersteller, die in den USA bereits produzieren, sollen von den Zöllen weniger stark betroffen werden, heißt es. Die Strafzölle sollen Anfang Januar in Kraft treten.

Illinois: Gouverneur rechnet mit Einsatz der Nationalgarde

Im Bundesstaat Illinois könnte die US-Regierung erneut die Nationalgarde aktivieren. Der Gouverneur des Bundesstaates, JB Pritzker, teilte in einer Erklärung mit, dass das US-Verteidigungsministerium ihm am Samstagmorgen ein Ultimatum gesetzt habe: "Rufen Sie Ihre Truppen ein oder wir werden es tun", berichtet das Portal "Politico".

Pritzker, dem Ambitionen auf eine Kandidatur bei den nächsten Präsidentschaftswahlen für die Demokraten nachgesagt werden, kritisierte die Wortwahl des Ministeriums: "Es ist absolut empörend und unamerikanisch, von einem Gouverneur zu verlangen, dass er gegen unseren Willen Militärsoldaten innerhalb unserer eigenen Grenzen einsetzt."

An welchem Ort die Nationalgarde eingesetzt werden könnte, erwähnte Pritzker nicht. US-Präsident Donald Trump hatte allerdings in der Vergangenheit darüber spekuliert, die Nationalgarde in die Stadt Chicago zu schicken, die sich in dem Bundesstaat befindet.

Trump droht Hamas: "Lasst uns das hinter uns bringen"

US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas nach ihrer Reaktion auf seinen Friedensplan zum Gaza-Krieg gedroht und schnelles Handeln verlangt. "Ich werde keine Verzögerung tolerieren", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social, – und auch kein Ergebnis, bei dem der Gazastreifen erneut eine Bedrohung darstelle. Die Hamas müsse schnell handeln. "Lasst uns das hinter uns bringen – schnell."

Trump schrieb nun auf Truth Social, er wisse es zu schätzen, dass Israel die Bombardierung vorübergehend eingestellt habe. Nach Informationen aus dem abgeriegelten Küstengebiet griff Israel jedoch weiter an. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde starben dabei am Samstag mindestens 37 Menschen, davon 26 in der Stadt Gaza.

Erwartet wird, dass am Sonntag weitere Verhandlungen in Ägypten beginnen: Für die USA werden der Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner erwartet. Auch aus israelischen Regierungskreisen und Kreisen der Terrororganisation Hamas ist zu hören, dass Verhandler in der Hauptstadt Kairo erwartet werden.

Für Geisel-Deal: Witkoff und Kushner reisen nach Ägypten

Im Bemühen um eine Freilassung der Geiseln in der Gewalt der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen schickt US-Präsident Donald Trump seinen Schwiegersohn Jared Kushner und seinen Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff nach Ägypten. Kushner und Witkoff sollen die letzten Details für die von der Hamas zugesagte Freilassung der Geiseln klären, wie ein Vertreter des Weißen Hauses am Samstag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Außerdem sollen sie grundsätzlich Gespräche über Trumps Gaza-Friedensplan führen.

Die Terrororganisation Hamas hatte am Freitag Trumps 20-Punkte-Plan für ein Ende des Gazakriegs teilweise zugestimmt und dabei insbesondere eine Freilassung der israelischen Geiseln zugesagt, die sich noch in ihrer Gewalt befinden. Trump rief daraufhin Israel auf, die Angriffe auf Ziele im Gazastreifen "sofort" einzustellen.

Trumps Schwiegersohn Kushner – der Ehemann der Präsidententochter Ivanka – war an der Ausarbeitung des Friedensplans beteiligt. Der 44-Jährige war bereits in Trumps erster Amtszeit als Sonderberater des Präsidenten insbesondere für den Nahost-Konflikt zuständig.

Trump trifft sich mit "Project 2025"-Vordenker

US-Präsident Donald Trump hat erstmals offen eine Zusammenarbeit mit einem der Hauptautoren des radikalen Reformvorhabens "Project 2025" bestätigt. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump, er habe ein Treffen mit Russell Vought geplant, um über mögliche Kürzungen in Bundesbehörden zu sprechen.

Vought ist Direktor des US-Haushaltsamts und gleichzeitig ein führender Vertreter der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation. Dort war er Mitautor des Strategiepapiers "Project 2025", das radikale Vorschläge für eine mögliche neue republikanische Regierung enthält – darunter auch Maßnahmen zur Einschränkung der Unabhängigkeit staatlicher Behörden und zur Umsetzung von massenhaften Abschiebungen.

Trump hatte in der Vergangenheit bestritten, mit dem Projekt in Verbindung zu stehen. Mit der Ankündigung des Gesprächs mit Vought scheint diese Distanzierung jedoch passé zu sein. In seinem Posting bezeichnete er mehrere US-Behörden als "politischen Betrug" und kündigte an, mit Vought über Umfang und Dauer möglicher Kürzungen zu beraten.

"Druck von außen": Museumsleiter tritt nach Streit mit Trump zurück

Vor einem Staatsbesuch wollte Donald Trump ein besonderes Geschenk für König Charles von einem Museum haben. Dessen Leitung lehnte ab. Nun ist der Leiter des Museums zurückgetreten – und erklärt, er sei zu diesem Schritt gedrängt worden.

US-Regierung soll Beteiligung an Minenbetreiber in Grönland prüfen

Die US-Regierung erwägt Insidern zufolge einen Einstieg bei der New Yorker Firma Critical Metals. Das Unternehmen erschließt in Grönland das größte Vorkommen an Seltenen Erden. Die Regierung von Präsident Donald Trump verhandele darüber, einen von der Firma beantragten Zuschuss von 50 Millionen Dollar in eine Kapitalbeteiligung umzuwandeln, sagten vier mit den Vorgängen vertraute Personen am Freitag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur Reuters.

Dies würde der Regierung einen Anteil von etwa acht Prozent sichern. Ein hochrangiger Regierungsvertreter spielte die Bedeutung der Gespräche jedoch herunter. "Hunderte von Unternehmen wenden sich an uns und versuchen, die Regierung zu einer Investition in ihre Projekte für kritische Rohstoffe zu bewegen", sagte er. "Es gibt derzeit absolut nichts Konkretes mit diesem Unternehmen." Critical Metals war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Wollte Comey nicht zur Schau stellen: FBI-Mitarbeiter gefeuert

Ein FBI-Agent wurde seines Amtes enthoben, weil er sich geweigert hatte, den ehemaligen Direktor des FBI, James Comey, nach Klageerhebung gegen ihn den Medien zu präsentieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, wie vier mit der Angelegenheit vertraute Personen am Freitag mitteilten. Comey wurde am 25. September wegen falscher Aussagen und Behinderung einer Kongressuntersuchung angeklagt. Er bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer politisch motivierten Kampagne gegen ihn.

Apple nimmt App auf Druck von Trump aus seinem Store

Das Techunternehmen Apple hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass es die Warnapp ICEBlock und andere ähnliche Tracking-Apps aus seinem App Store entfernt habe. Die Apps können anzeigen, wo sich Einwanderungsbeamte befinden. Zuvor hatte die US-Regierung darum gebeten. Dies ist ein seltener Fall, in dem Apps aufgrund einer Forderung der US-Bundesregierung entfernt wurden. Auch Google entfernte am Donnerstag ebenfalls ähnliche Apps wegen Verstößen gegen die Richtlinien. Das Unternehmen gab an, dass es vor dieser Maßnahme nicht vom Justizministerium kontaktiert worden sei.

Flaggenverbrennung: Trump droht mit Haft

US-Präsident Donald Trump hat eine Anweisung an die Sicherheitsbehörden gegeben, nach der Personen, die öffentlich die US-Flagge verbrennen, unmittelbar festgenommen und ein Jahr ins Gefängnis kommen sollen. Das gab er auf der Plattform Truth Social bekannt. Allerdings wird er damit geltende Rechtsprechung brechen: Das Oberste Gericht urteilte 1989 im Fall Texas gegen Johnson, dass das Verbrennen der Flagge eine symbolische Geste sei und durch das Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sei.

Patel feuert Angestellten wegen Regenbogen-Fahne

FBI-Direktor Kash Patel hat einen langjährigen Mitarbeiter des FBI entlassen, der während eines früheren Einsatzes eine Pride-Flagge an seinem Arbeitsplatz aufgehängt hatte, wie mehrere US-Medien berichten. Der Mitarbeiter absolvierte gerade eine Ausbildung zum neuen FBI-Agenten an der FBI-Akademie in Quantico, Virginia, als er einen Brief von Patel erhielt, in dem ihm seine sofortige Entlassung mitgeteilt wurde.

In einer früheren Position beim FBI war der Mitarbeiter, der im Laufe seiner Karriere mehrere Auszeichnungen für seine Verdienste erhalten hatte, auch als Koordinator für Diversitätsprogramme in einer Außenstelle tätig gewesen. Er hatte an seinem Arbeitsplatz eine Regenbogenfahne aufgehängt, was dem Patel offenbar gemeldet wurde.

Trump soll auf Münze verewigt werden

Das US-Finanzministerium erwägt die Prägung einer 1-Dollar-Münze mit dem Konterfei von Präsident Donald Trump, um im nächsten Jahr den 250. Jahrestag der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten zu feiern, wie ein Sprecher am Freitag amerikanischen Medien bestätigte.

Der Entwurf der Münze, der vom Büro des US-Finanzministers Brandon Beach überwacht wurde, zeigt auf der einen Seite das Profil von Trump. Auf der anderen Seite ist Trump mit geballter Faust vor einer amerikanischen Flagge zu sehen, neben dem Schriftzug "FIGHT, FIGHT, FIGHT".

Freitag, 3. Oktober

Trump macht Druck auf Israel – Hamas zu Gesprächen bereit

Nach der Reaktion der islamistischen Hamas auf seinen Friedensplan ruft US-Präsident Donald Trump Israel zu einem sofortigen Ende der Bombardierung des Gazastreifens auf. "Israel muss sofort die Bombardierung von Gaza einstellen, damit wir die Geiseln sicher und schnell befreien können!", schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Derzeit sei das viel zu gefährlich.

Hegseth meldet erneut Tod von "Drogenterroristen"

Ein weiteres Mal gehen die USA gegen ein angebliches Drogen-Schiff vor. Auch bei diesem Schlag werden Menschen getötet. Mehr dazu lesen Sie hier.

Friedensplan: Trump setzt Hamas Ultimatum

Die Geduld des US-Präsidenten neigt sich offenbar dem Ende zu: Donald Trump hat die Hamas aufgefordert, bis Sonntag über seinen Friedensplan zu entscheiden. Mehr dazu lesen Sie hier.

"Shutdown": Weißes Haus schickt Hunderte Mitarbeiter in Zwangsurlaub

Wegen der Haushaltssperre in den USA hat das Weiße Haus rund ein Drittel seiner Mitarbeiter in Zwangsurlaub geschickt. Das geht aus einem Notfallplan hervor, den das Weiße Haus am Dienstag veröffentlichte. Genauer sind 554 der 1.733 Mitarbeiter des Executive Office betroffen. Auffällig ist: Mitarbeiter der von Trump gegründeten Abteilung für Regierungseffizienz (Department of Government Efficiency, kurz Doge) sollen bleiben.

Seit Mittwoch ist ein Teil der US-Regierung durch den "Shutdown" lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. In der Praxis bedeutet das: Zahlreiche Bundesbehörden müssen ihre Arbeit stark einschränken und dürfen nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen.

Insgesamt werden unter der Haushaltssperre nach Schätzungen rund 750.000 Mitarbeiter von US-Behörden in den vorläufigen Zwangsurlaub geschickt. Trump nimmt dies zum Anlass für weitere Einschnitte bei Behörden oder Projekten, die seine Maga-Bewegung (Make America Great Again, Macht Amerika wieder großartig) für "links" hält – etwa in den Bereichen Umwelt und Klimaschutz, Bildung und Kultur oder bei Gleichstellungsprogrammen.

Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen

US-Präsident Donald Trump will mehrere Top-Universitäten des Landes mit hohen Fördergeldern locken, um sie auf Regierungslinie zu bringen. Mehrere US-Medien berichteten, dass das Weiße Haus Briefe an neun Top-Hochschulstandorte verschickt habe. Darin sollen die Hochschulleiter aufgefordert worden sein, bestimmte Grundsätze, die die Regierung gemäß ihrer Bildungsziele festlegt, einzuhalten – im Gegenzug würden die Hochschulen Zugang zu Forschungsgeldern bekommen.

Laut "New York Times" müssten die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte", zitiert die US-Zeitung aus der Vereinbarung. Es solle demnach zudem die Zahl der ausländischen Studierenden begrenzt werden; die Studiengebühren sollen eingefroren werden.

Auch soll sich die jeweilige Hochschule zu strengen Definitionen des Geschlechts bekennen, was auf die Kritik Trumps gegen Transpersonen anspielt. Transmenschen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde.

Donnerstag, 2. Oktober

Shutdown: Trump droht mit dauerhaften Kürzungen

Im Haushaltsstreit in den USA hat Präsident Donald Trump mit dauerhaften Kürzungen gedroht. Er wolle sich noch heute mit dem Chef des US-Haushaltsamts, Russell Vought, treffen, erklärte der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Dabei solle geklärt werden, "welche von Demokraten geführten Einrichtungen" Vought zur Schließung vorschlagen würde – "vorübergehend oder dauerhaft".

Vought gilt als ein wichtiger Strippenzieher innerhalb der Trump-Regierung. In den vergangenen Jahren arbeitete Vought federführend am "Project 2025" mit – einem radikalen Plan der Konservativen, die USA politisch und gesellschaftlich zu verändern. In dem Papier entwickelte Vought unter anderem Ideen, wie die Unabhängigkeit bestimmter Bundesbehörden eingeschränkt werden könnte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach US-Medienberichten hatte seine Behörde bereits zuvor erwogen, im Falle eines anhaltenden Shutdowns dauerhafte Entlassungen ins Auge zu fassen. Das entspricht der Linie der Regierung: Bereits in den ersten Monaten von Trumps zweiter Amtszeit waren im Zuge umfassender Kürzungen zahlreiche Beamte entlassen worden. Trump schrieb nun, er könne es "kaum glauben, dass die radikal linken Demokraten" ihm diese "beispiellose Gelegenheit" für Einschnitte ermöglicht hätten.

Jane Fonda mobilisiert Promis gegen Trump-Regierung

Jane Fonda hat das "Committee for the First Amendment" neu gegründet. Die Schauspielerin will damit nach eigenen Angaben auf Einschränkungen der Meinungsfreiheit in den USA aufmerksam machen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Pressestimmen zum Shutdown

Der Shutdown in den USA hat weitreichende Folgen. Die Presse im In- und Ausland reagiert mit Besorgnis – und deutlicher Kritik.

"Taktiken von Putin kopiert": US-Gouverneur fordert Absetzung von Trump

Der demokratische Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, hat sich ungewöhnlich deutlich gegen Präsident Donald Trump gestellt. Nachdem dieser kürzlich vorgeschlagen hatte, Städte wie Chicago als "Trainingsgelände für unser Militär" zu nutzen, forderte Pritzker die Absetzung Trumps durch den 25. Verfassungszusatz. "Mit diesem Mann stimmt etwas ganz und gar nicht", sagte er am Dienstag.

Pritzker verglich Trump mit Wladimir Putin und äußerte Zweifel an seiner geistigen Gesundheit: "Es scheint, dass Donald Trump nicht nur unter einsetzender Demenz leidet, sondern auch die Taktiken von Wladimir Putin kopiert." Die Vorstellung, US-Städte zu Kampfzonen zu erklären, sei "schlichtweg unsinnig".

Das Weiße Haus wies die Vorwürfe zurück. Sprecherin Abigail Jackson erklärte: "Präsident Trump ist zutiefst besorgt um die Sicherheit aller Amerikaner, einschließlich der Menschen in Chicago – und er greift dort ein, wo J. B. versagt hat." Es ist das erste Mal, dass Pritzker öffentlich die Absetzung Trumps fordert. Seine Äußerungen könnten die Debatte über den Umgang mit dem Präsidenten weiter anheizen – zumal bereits über mögliche Militäreinsätze in Illinois diskutiert wird.

E-Auto-Prämie läuft aus: US-Hersteller in Sorge

In den Vereinigten Staaten ist die Kaufprämie für E-Autos ausgelaufen. Die Hersteller der Fahrzeuge warnen: "Der E-Auto-Markt wird zusammenbrechen."

Demokraten: Haben nichts mehr aus dem Weißen Haus gehört

Der Demokrat Hakeem Jeffries, Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus, hat in einem Interview mit Jake Tapper bei CNN erklärt, er habe seit einem Treffen am Montag mit Präsident Trump und anderen führenden Mitgliedern des Kongresses nichts mehr vom Weißen Haus gehört.

Er fügte an, Trump habe sich, "erratisch und unkonventionell" verhalten, "gerade im Kontext des Shutdowns der Verwaltung". Jeffries' Einschätzung: "Offensichtlich wollten sie leider die Regierung lahmlegen."

USA wollen Finanzierung von Genderprojekten im Ausland einstellen

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump plant einem Medienbericht zufolge, Organisationen und Regierungen die Bundesmittel zu streichen, die im Ausland Projekte zur Geschlechteridentität oder Vielfalt unterstützen. Dies berichtete das Nachrichtenportal "Politico" am Mittwoch unter Berufung auf einen US-Regierungsvertreter sowie betroffene Organisationen.

Die neue Richtlinie solle die US-Finanzierung für amerikanische und ausländische Organisationen sowie für Programme der Vereinten Nationen unterbinden, die sich für "Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion" (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) einsetzen. Dem Bericht zufolge betrachtet die Trump-Regierung die Programme als "rassistisch diskriminierend". Zudem sollen Programme für transgender Personen betroffen sein, die aus Sicht der US-Regierung Frauen schadeten.

Papst kritisiert US-Regierung

Papst Leo hat den Umgang der USA mit Einwanderern schärfer als bisher kritisiert. Er stellte infrage, ob die amerikanische Praxis im Einklang mit der Haltung der katholischen Kirche zum Schutz des Lebens steht. Auch zum Klimaschutz äußerte sich das Kirchenoberhaupt. Die Antwort aus dem Weißen Haus kam prompt.

US-Regierung kürzt Bundesmittel für Projekte in New York

Im Ringen um den US-Haushalt herrscht Stillstand. Die Trump-Regierung kündigt an, Bundesmittel für die Stadt New York zu blockieren. Auch milliardenschwere Klimaschutzprojekte in mehreren, vorwiegend von Demokraten regierten Bundesstaaten, sollen gestrichen werden.

Pharmazölle wohl verschoben

Die von US-Präsident Donald Trump zum 1. Oktober angekündigten neuen Zölle auf Arzneimittelimporte in die USA werden Regierungskreisen zufolge noch nicht erhoben. Stattdessen solle nun erst damit begonnen werden, Zölle gegen Pharmakonzerne vorzubereiten, die ihre Produktion nicht in die USA verlagern oder ihre Preise senken wollen. Das teilte ein hochrangiger Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur mit. Konkrete Gründe für die Verschiebung wurden nicht genannt.

Vergangene Woche hatte Trump überraschend neue Zölle verkündet: Ab 1. Oktober sollten auf Importe von Markenarzneien und patentierte Medikamente in die Vereinigten Staaten ein Aufschlag von 100 Prozent erhoben werden. Pharmahersteller, die in den USA eine Produktionsstätte bauen, könnten den Zoll umgehen. Details ließ er offen.

Mittwoch, 1. Oktober

Tesla-Aktien steigen – Musk jetzt 500 Milliarden schwer

Politisch war es zuletzt eher ruhig um Elon Musk. Seinem Vermögen scheint das nicht zu schaden. Es überstieg am Mittwoch eine historische Marke. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Darum will Trump mit Xi über Sojabohnen sprechen

US-Präsident Donald Trump wird sich nach eigenen Angaben in vier Wochen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping treffen. Ein wichtiges Thema dort würden Sojabohnen sein, schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social. Die Soja-Landwirte der USA würden geschädigt, nur weil China aus Verhandlungsgründen derzeit in den USA keine Sojabohnen kaufe.

Chinesische Importeure haben während des Handelskonflikts zwischen den USA und China noch keine Sojabohnen aus der US-Herbsternte gekauft, was den dortigen Landwirten Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe eingebrockt hat. Unter den US-Landwirten, die zu Trumps Kernwählerschaft gehören, wächst daher der Unmut. Trump kündigte an, die Bauern auch finanziell zu unterstützen mit Geld, das der US-Staat durch Zölle einnimmt – unter aus durch Einfuhren aus China.

China ist der weltgrößte Importeur von Sojabohnen und hat sich zuletzt in Südamerika eingedeckt. Im September hatte Trump gesagt, bei seinem nächsten Treffen mit Xi werde es um Handel, illegale Drogen und Russlands Krieg in der Ukraine gehen.

US-Senat kann sich nicht einigen – Shutdown hält an

Im Ringen um die Aufstellung eines Übergangshaushalts sind die Bemühungen im US-Senat erneut gescheitert. Notwendige Vorabstimmungen, um die Beratungen überhaupt beginnen zu können, verfehlten die erforderliche Mehrheit – zunächst für einen Gesetzesentwurf der Demokraten, anschließend für einen der Republikaner. Damit besteht aktuell keine Aussicht auf ein Ende des Shutdowns in den USA – die Regierungsgeschäfte stehen teilweise weiter still.

Am Dienstag waren die Haushaltsverhandlungen vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit) ohne Einigung geblieben. In der Folge trat in der Nacht zum Mittwoch der sogenannte Shutdown in Kraft. Das bedeutet, dass die Behörden auf Bundesebene ihre Tätigkeit zu einem großen Teil auf Eis legen müssen und nur noch unerlässliche Aufgaben erledigen können. Die Demokraten und Präsident Donald Trumps Republikaner geben sich gegenseitig die Schuld, den teilweisen Stillstand der Regierungsgeschäfte ausgelöst zu haben.

Cook siegt vor Gericht gegen Trump

Der Oberste Gerichtshof der USA hat die von Präsident Donald Trump angeordnete Entlassung von Zentralbank-Vorständin Lisa Cook vorerst gestoppt. Der Supreme Court gab Cook am Mittwoch in einem Eilantrag vorläufig recht und erklärte, sie könne bis zu einer Anhörung im Januar im Amt bleiben. Trump will die Fed auf Linie bringen und hatte Cooks Rauswurf im August mit angeblichen Falschangaben bei Immobilienkrediten begründet.

Trump führt seit seinem Amtsantritt im Januar einen Feldzug gegen die US-Notenbank und ihren Chef Jerome Powell. Der US-Präsident dringt auf radikale Zinssenkungen, um die US-Wirtschaft anzukurbeln. Zuletzt hatte Trump seinen früheren Wirtschaftsberater Stephen Miran in den Gouverneursrat der Fed berufen.

Die Amtszeit von Powell, den Trump in seiner ersten Amtszeit eingesetzt hatte, läuft im kommenden Jahr aus.

Senat berät über Ausweg aus Shutdown

Nach Beginn eines teilweisen Stillstands der Arbeit von Regierungsbehörden in den USA kommt erneut der Senat zusammen. Bei der Runde soll über einen Übergangshaushalt verhandelt werden. Weil sich Republikaner und Demokraten zuvor nicht einigen konnten, trat in der Nacht zu Mittwoch eine Haushaltssperre in Kraft, Fachleute sprechen von Shutdown.

US-Vizepräsident JD Vance zufolge könnte der Stillstand bereits am ersten Tag Auswirkungen auf den Flugverkehr in den USA haben. "Wenn Sie heute fliegen, hoffe ich, dass Sie sicher und pünktlich ankommen, aber möglicherweise kommen Sie nicht pünktlich an", sagte der Republikaner dem TV-Sender Fox News. Das Militär werde ebenfalls nicht bezahlt. Demokraten und Republikaner schoben sich jeweils gegenseitig die Schuld für das Scheitern eines Übergangshaushalts zu.

Wie lange der Shutdown andauert, hängt von einer Einigung beider Seiten ab. Wegen des Stillstands stehen der Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung zur Verfügung. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel. Als systemrelevant erachtete Behörden sind vom Shutdown ausgenommen. Je länger dieser andauert, desto stärker trifft er nicht nur das vorerst unbezahlt bleibende Regierungspersonal, sondern auch die US-Bevölkerung – die etwa zahlreiche öffentliche Leistungen nicht mehr in Anspruch nehmen kann.

Shutdown in der US-Regierung: So geht es jetzt weiter

Demokraten und Republikaner konnten sich nicht auf einen Übergangshaushalt einigen. Die USA stehen nun vor einem Shutdown, der finanzielle und soziale Auswirkungen birgt.

USA verlegen U-Boot-Jäger vor die russische Haustür

Die USA haben mehrere Flugzeuge des Typs P-8 Poseidon in den Ostseeraum versetzt. Die Flugzeuge werden dazu eingesetzt, U-Boote aufzuspüren und gegebenenfalls zu zerstören. Daten der Webseite "Flightradar24", welche Flugrouten nachzeichnet, zeigen, wie eines der Flugzeuge vor der russischen Enklave Kaliningrad Kreise über der Ostsee zieht. Stationiert sind die Flugzeuge auf dem Flughafen Oslo.

Die Bundeswehr nutzt zum Aufspüren von U-Booten eine Maschine vom Typ P-3C Orion aus den 1960er-Jahren, die nun aber ausgemustert wird. Als Nachfolger der P-3C Orion hat die Bundeswehr acht P-8 Poseidon in den USA bestellt. Die Ausbildung der deutschen Mannschaften hat bei der US-Marine in Florida bereits begonnen. Die Verlegung der amerikanischen P-8 erfolgte, nachdem es in mehreren Ostseeanrainerstaaten Verletzungen des Luftraums gegeben hatte.

Dienstag, 30. September

Trump: Nobelpreis-Versagung wäre "Beleidigung"

Zehn Tage vor Bekanntgabe des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers hat US-Präsident Donald Trump die Auszeichnung erneut für sich beansprucht. Alles andere wäre "eine Beleidigung" für die Vereinigten Staaten, sagte Trump am Dienstag vor US-Militärvertretern auf dem Stützpunkt Quantico südlich von Washington. Er wolle die Auszeichnung allerdings nicht für sich selbst, fügte er hinzu. Vielmehr sollten die USA den Nobelpreis bekommen.

Trump sagte, er werde immer wieder gefragt, ob er für seine Verdienste den Nobelpreis erhalten werde. "Absolut nicht", antworte er dann. "Sie werden ihn irgendeinem Typen geben, der verdammt noch mal nichts gemacht hat", beschwerte sich der Republikaner. Womöglich gehe der Preis in diesem Jahr an einen Schriftsteller, der "ein Buch über die Denkweise von Donald Trump geschrieben hat und was nötig war, um die Kriege zu beenden".

Trump und der Friedensnobelpreis: Sie tanzen ihm auf der Nase herum

Trump behauptet wiederholt, er habe seit seinem erneuten Amtsantritt im Januar sieben Kriege beendet. Er nennt unter anderem die Konflikte zwischen Indien und Pakistan, Ägypten und Äthiopien sowie zwischen Serbien und dem Kosovo. Trump war in den vergangenen Jahren mehrfach für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen worden. Unter anderem rief der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu das Nobelpreiskomitee in Oslo auf, dem US-Präsidenten die Auszeichnung zu verleihen. Er begründete dies mit Trumps Bemühungen um ein Ende des Gazakriegs.

US-Präsident stimmt Militärspitze auf "Krieg" ein

US-Präsident Donald Trump hat die Militärspitze auf einen "Krieg" in den Vereinigten Staaten eingestimmt. Die USA stünden in einem "Krieg von innen", sagte Trump am Dienstag vor führenden Vertretern der Streitkräfte auf dem Militärstützpunkt Quantico südlich von Washington. Er warf "radikalen linken Demokraten" vor, von ihnen regierte Städte wie San Francisco, Chicago, New York und Los Angeles unkontrollierter Kriminalität und Einwanderung preisgegeben zu haben.

Das Militär müsse den "Feind im Inneren" bekämpfen, sagte Trump weiter. Er verwies auf ein kürzlich unterzeichnetes Dekret zum Aufbau einer "schnellen Einsatztruppe, die Bürgerunruhen niederschlagen kann". Die US-Regierung müsse eingreifen, bevor die Lage außer Kontrolle gerate.

Trump hat das Militär bereits in US-Städten wie Los Angeles oder Washington eingesetzt, die von der Demokratischen Partei regiert werden. Kürzlich ordnete der Präsident zudem einen Einsatz der Nationalgarde in Portland im Nordwesten der USA an. Er begründet dies mit Protesten gegen die Einwanderungspolizei ICE. Gegen den Einsatz wehren sich die Stadt und der US-Bundesstaat Oregon juristisch.

US-Regierung verliert 150.000 Fachkräfte – auf einen Schlag

Donald Trump setzt auf Bürokratieabbau. Am Dienstag verabschieden sich mehr als 150.000 Regierungsmitarbeiter. Ihr Abgang hat gravierende Folgen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Trump: Habe Atom-U-Boote vor die russische Küste verlegt

Nach einem Streit mit Dmitri Medwedew kündigte Donald Trump an, Atom-U-Boote nach Russland zu verlegen. Dort "lauern" sie nun vor der Küste, so der Republikaner. Außerdem beleidigt er Russlands Ex-Präsidenten. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Trump: Gebe Hamas etwa drei oder vier Tage Zeit für Reaktion

US-Präsident Donald Trump gibt der islamistischen Hamas "etwa drei oder vier Tage Zeit", um auf seinen Friedensplan zu reagieren. Das sagte er auf eine entsprechende Frage vor Journalisten in Washington. Alle arabischen und muslimischen Länder hätten zugestimmt – genau wie Israel. Man warte nur noch auf die Hamas. "Und die Hamas wird entweder zustimmen oder nicht, und wenn sie nicht zustimmt, wird das ein sehr trauriges Ende nehmen."

Trumps Plan sieht vor, dass sich die israelische Armee schrittweise aus dem Gazastreifen zurückzieht. Das Gebiet soll von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden. Aus Kreisen der Hamas hieß es, die Terrororganisation habe den Vorschlag von den katarischen und ägyptischen Vermittlern erhalten. Demnach wollen die Islamisten den Plan "sorgfältig prüfen", ehe sie eine offizielle Antwort geben.