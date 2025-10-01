Newsblog zur US-Politik Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen

Militärangehörige in Uniform mit dem Abzeichen der texanischen Nationalgarde kommen im U.S. Army Reserve Center an. (Quelle: Erin Hooley/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Trump erwägt den Einsatz des Insurrection Act. In South Carolina brennt das Haus einer Richterin. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 8. Oktober

Loading...

Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen

Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sind 200 Nationalgardisten aus Texas für einen Einsatz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois eingetroffen. Wie am Dienstag ein Vertreter des Verteidigungsministeriums sagte, sollen die Soldaten in Illinois Bundesbeamte und Bundeseigentum schützen. Ihr Einsatz soll demnach vorerst 60 Tage dauern. Gesichtet wurden die Nationalgardisten am Dienstag auf einem Militärstützpunkt in Elmwood südwestlich von Chicago.

Trump hatte am Wochenende per Dekret die Entsendung von 300 Nationalgardisten in das von den oppositionellen Demokraten regierte Chicago angeordnet. Am Montag hatte der ebenfalls von den Demokraten regierte Bundesstaat Illinois Klage dagegen eingereicht. Governeur JB Pritzker lehnt den Einsatz entschieden ab. Sein Justizminister Kwame Raoul warf dem Republikaner Trump am Montag vor, die Nationalgarde zu benutzen, "um seine politischen Feinde zu bestrafen".

Chicago ist nicht die einzige von den Demokraten regierte Metropole, die sich dem Einsatz der Nationalgarde durch Trump widersetzt. In Portland im US-Bundesstaat Oregon untersagte eine Bundesrichterin am Sonntag zum zweiten Mal die Stationierung von Nationalgardisten.

Dienstag, 7. Oktober

Zu hohe Inflation: US-Zentralbanker gegen weitere Leitzinssenkung

Eine weitere Leitzinssenkung in den USA ist entgegen den Erwartungen der Märkte wohl noch nicht ausgemacht. Er halte die Inflation derzeit für zu hoch, sagte am Montag Jeff Schmid, Präsident der Zentralbank von Kansas City, die eines der zwölf Mitglieder des geldpolitischen Gremiums der US-Zentralbank Fed ist. Zugleich sei die Höhe der Leitzinsen "nur leicht restriktiv, was meiner Meinung nach genau richtig ist".

Bei ihrer letzten Sitzung Mitte September hatte die Fed den Leitzins erstmals seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im Januar um 0,25 Prozentpunkte abgesenkt. Er liegt nun in einer Spanne zwischen 4,0 und 4,25 Prozent. Trump fordert seit Monaten deutliche Leitzinssenkungen und setzt die Fed und ihren Präsidenten, Jerome Powell, deshalb erheblich unter Druck.

Maduro: Anschlag auf US-Botschaft in Caracas vereitelt