Hegseth wiederum habe Generäle wie George Patton gelobt und Standards von 1990 als Maßstab gefordert. "Am Ende applaudierten sie höflich. Aber was müssen sie wohl über die Anweisungen gedacht haben, die sie von einem Verteidigungsminister erhielten, dessen Ansichten vor 20 Jahren im Irak geprägt wurden?"

"Das hätte auch eine E-Mail sein können"

Das Magazin "Politico" zitierte Pentagon-Angehörige, die die Sinnhaftigkeit des Treffens infrage stellten: "Das war eher eine Pressekonferenz als eine Unterrichtung der Generäle." Ein anderer habe gesagt: "Das hätte auch per E-Mail gehen können." Die Rede habe eher wie "ein TED-Vortrag" gewirkt, in dem Hegseth eine "rückwärtsgewandte Vision des Militärs" beschwor – eine Vision, die von schnellen, entscheidenden Kriegen träumt.

"Deshalb haben Sie all diese Generäle hierher geholt?"

Satiriker Ronny Chieng spottete in der "Daily Show": "Aber wissen Sie, wir alle machen seltsame Dinge, wenn wir betrunken sind, OK? Einige von uns schreiben ihren Ex-Partnern Direktnachrichten, andere laden alle US-Generäle zu einem Treffen in Quantico ein." Über Hegseths Aussagen zur Fitness sagte er: "Deshalb haben Sie all diese Generäle hierher geholt? Um ihnen zu sagen, dass sie dick sind? Hätten Sie nicht einfach passiv-aggressive Kommentare auf ihrem Instagram hinterlassen können?"