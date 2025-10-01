Nach israelischem Angriff USA geben Sicherheitsgarantie für Katar ab

Donald Trump (links) bei seinem Besuch in Katar (Archivbild): Der Präsident braucht die Unterstützung des Landes für seinen Gaza-Plan. (Quelle: IMAGO/White House/imago-images-bilder)

Katar verfügt über eine einflussreiche Diplomatie. Um seinem Gaza-Plan zum Erfolg zu verhelfen, sagt Donald Trump dem Land weitreichende Sicherheitsgarantien zu.

Drei Wochen nach dem israelischen Luftangriff auf Hamas-Ziele in Katar haben die USA eine weitreichende Sicherheitsgarantie für das Emirat abgegeben. Die USA garantierten damit "die Sicherheit und territoriale Unversehrtheit des Staates Katar gegen externe Angriffe", hieß es in einem am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Dekret von US-Präsident Donald Trump.

Die USA betrachteten "jeden bewaffneten Angriff auf das Territorium, die Souveränität oder die kritische Infrastruktur des Staates Katar als Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit der Vereinigten Staaten" selbst, hieß es in dem Dekret weiter. Im Falle eines solchen Angriffs würden die USA "alle rechtmäßigen und angemessenen Maßnahmen ergreifen" – einschließlich "diplomatische, wirtschaftliche und, falls erforderlich, militärische" – um Frieden und Stabilität wiederherzustellen. Die Wortwahl erinnert an die Nato-Beistandsgarantie in Artikel fünf des Nordatlantikvertrags.

Die israelische Armee hatte Anfang September Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Sechs Menschen wurden getötet, allerdings niemand aus der obersten Hamas-Führungsriege.

Netanjahu entschuldigt sich

Trump hatte den Verbündeten Israel danach außergewöhnlich scharf kritisiert. Auf Druck des US-Präsidenten bat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag bei einem Empfang im Weißen Haus Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani telefonisch um Entschuldigung für den Luftangriff. Netanjahu habe bekräftigt, "dass Israel einen solchen Angriff in Zukunft nicht erneut ausführen wird", erklärte das Weiße Haus.