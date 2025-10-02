Pressestimmen zum "Shutdown" "Inflation und Arbeitslosigkeit kann er auf Dauer nicht überspielen"

Von dpa , t-online 02.10.2025 - 10:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Donald Trump: Die US-Verwaltung steht wegen eines "Shutdowns" aktuell zu einem großen Teil still. (Quelle: Alexander Drago/reuters)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der neue "Shutdown" in den USA hat weitreichende Folgen. Die Presse im In- und Ausland reagiert mit Besorgnis – und deutlicher Kritik.

In den USA ist erneut ein "Government Shutdown" in Kraft getreten, nachdem sich der Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnte. Betroffen sind hunderttausende Staatsbedienstete, viele Behörden arbeiten nur noch im Notbetrieb. Besonders heftig trifft es die Umwelt- und Bildungseinrichtungen, während der politische Schlagabtausch zwischen Demokraten und Republikanern weiter eskaliert.

Loading...

Im Mittelpunkt der Debatte steht dabei nicht nur die Verantwortung für den Stillstand, sondern auch die Frage, welche politischen Motive dahinterstehen. Während sich Präsident Trump und die Republikaner gegen Zugeständnisse beim Gesundheitsetat sperren, werfen die Demokraten der Regierung ideologisch motivierte Blockade vor. Was die Presse aus den USA, Deutschland und anderen Ländern dazu sagt, zeigt ein Blick auf die Stimmen weltweit.

Die "New York Times" schreibt dazu: "Im Kern vertritt Trump die Position: Die Demokraten unterstützen seine Pläne zur drastischen Kürzung wichtiger öffentlicher Leistungen, andernfalls kürzt er wichtige öffentliche Leistungen selbst. Er stellt den Kongress und die amerikanische Bevölkerung vor zwei schlechte Optionen – und keine Alternativen. Indem sie Trumps Forderungen nicht nachgeben, treffen die Demokraten eine schmerzhafte Entscheidung.

Die Zeitung schreib weiter: "Es gibt nie einen guten Zeitpunkt, um die Regierung lahmzulegen. (...) Nicht alles, was während eines "Shutdowns" kaputtgeht, kann leicht repariert werden, wenn die Regierung ihre Arbeit wieder aufnimmt. Doch die Debatte über die taktische Klugheit der Entscheidung der Demokraten sollte nicht die Verantwortung Trumps und der Republikanischen Partei in den Hintergrund drängen. Trump droht, den Amerikanern auf zweifache Weise zu schaden, und zwingt die Demokraten dazu, sich zu entscheiden, welche sie verhindern wollen. Das amerikanische Volk verdient bessere Optionen und sollte diese auch einfordern."

"Ob er noch zu Kompromissen in der Lage ist"

Das "Handelsblatt" aus Düsseldorf schreibt zu dem "Shutdown": "Trump versucht alles, um die Schuld an dem Shutdown den Demokraten anzulasten. Dass das verfängt, ist nicht unmöglich. Immerhin kann er nach Belieben zur besten Sendezeit alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die eher schwach wirkenden demokratischen Anführer im Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, müssen dann die Ruhe bewahren und gut mit den Wählern kommunizieren.

Weiter heißt es : "Dann wird sich zeigen, ob Trump noch eine andere Sprache versteht als die der Stärke. Ob er noch zu Kompromissen in der Lage ist – zu Deals, bei denen er nicht als alleiniger Sieger dasteht. Sollte die US-Wirtschaft Probleme bekommen, wird Trump diese Fähigkeit umso mehr brauchen. Denn auch Inflation und Arbeitslosigkeit kann er auf Dauer nicht überspielen."

"Könnte es diesmal anders sein?"