Globale Konsequenzen

Was die USA vorleben, hat zudem weltweite Auswirkungen. Ausgerechnet die Nation, die die Nachkriegsordnung maßgeblich mitgestaltet hat, weitet unter Trump die Definition bewaffneter Konflikte einfach aus. Damit riskiert ausgerechnet ein Präsident, der den Friedensnobelpreis für sich einfordert, die Normalisierung militärischer Gewalt weltweit.

Andere Staaten werden sich bestätigt fühlen oder dem Beispiel folgen. Wenn die USA militärisch gegen Drogenkriminalität vorgehen, warum sollte China nicht dasselbe Vorgehen gegen Dissidenten rechtfertigen? Warum sollte Russland keine Journalisten unter dem Vorwand der "Terrorismusbekämpfung" ins Visier nehmen?

Die Trump-Regierung gibt autoritären Regimen damit eine Vorlage, auf die sie nur gewartet haben – und offenkundig auch sich selbst. Auch der amerikanische Präsident droht Journalisten längst damit, sie zu verfolgen, weil sie angeblich der Antifa nahestehen könnten. Es ist eine lose Gruppierung, die Trump, ebenso wie die Drogenschmuggler aus der Karibik, als Terroristen einstuft.

Die Schwelle zu einem weiteren Krieg

Trumps neue Logik des Krieges wird auch brisant im Inland. Denn er und sein Verteidigungsminister Pete Hegseth haben bereits mehrfach konkret mit Militäreinsätzen in amerikanischen Städten gedroht. Trump sprach vor US-Generälen zuletzt sogar von einem "Krieg aus dem Innern". Gegen wen er wirklich geführt wird – undokumentierte Migranten, Gangmitglieder, Linksradikale oder politische Gegner – das bleibt schwammig.

Wenn ein bewaffneter Konflikt gegen kriminelle Gruppen im Ausland erklärt werden kann, warum nicht auch gegen Gangs oder Drogennetzwerke in Chicago, Baltimore oder Los Angeles? Trump spricht seit Jahren auch von illegalen Migranten als Invasoren der USA. Werden auch sie als feindliche Kombattanten eingestuft? Oder amerikanische Bürger, die gegen solches Vorgehen demonstrieren?

Krieg darf nur die allerletzte Option sein

Die Grenze zwischen Krieg und Polizeiarbeit verwischt Trump immer mehr, auch im Inland. Er schürt die Normalisierung der Militarisierung des zivilen Lebens. Das fängt beim Marschieren der Nationalgarde auf öffentlichen Plätzen an. Es geht weiter mit martialischer Kriegs-Rhetorik gegen amerikanische Städte. Wo wird es enden?