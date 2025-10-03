Frist für Friedensplan Trump setzt Hamas Ultimatum

Die Geduld des US-Präsidenten neigt sich offenbar dem Ende zu: Donald Trump hat die Hamas aufgefordert, bis Sonntag über seinen Friedensplan zu entscheiden.

US-Präsident Donald Trump hat die Terrororganisation Hamas aufgefordert, bis Sonntag um 24 Uhr deutscher Zeit über seinen Friedensplan zu entscheiden. Das teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. "Wenn diese letzte Chance für eine Einigung nicht genutzt wird, wird eine Hölle, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat, über die Hamas hereinbrechen", kündigte Trump auf der Plattform an.

Trump hatte am Montag einen Friedensplan für den Gazastreifen vorgestellt. Am Dienstag hatte der US-Präsident der Hamas "drei oder vier Tage" eingeräumt, um über den Plan zu entscheiden, mit dem der Krieg zwischen Israel und der Hamas beendet werden soll. Israel sowie zahlreiche weitere Staaten im Nahen Osten und darüber hinaus stimmten dem Plan zu.

"Bedenkliche Punkte"

Zuvor hatte ein Vertreter der Hamas mitgeteilt, dass noch keine Entscheidung getroffen wurde. "Die Hamas setzt ihre Beratungen über Trumps Plan fort und hat den Vermittlern mitgeteilt, dass die Beratungen noch andauern und etwas Zeit benötigen", teilte ein Vertreter der Islamisten der Nachrichtenagentur AFP mit. Ein Vertreter des politischen Büros der Hamas, Mohammed Nassal, erklärte, der Vorschlag enthalte "bedenkliche Punkte". Die Palästinenserorganisation werde ihre Position "bald" bekannt geben.