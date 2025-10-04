Wieder Geheimplan-Leak in Trump-Regierung "Pete möchte einfach die Rückendeckung vom Chef"

Pete Hegseth: Der US-Verteidigungsminister will bei einem Armeeeinsatz in Portland offenbar die Rückendeckung von Donald Trump. (Archivbild) (Quelle: Andrew Harnik/reuters)

Fotos eines Chats von Trump-Beamten zeigen: Es gibt Pläne für eine Verlegung einer Eliteeinheit der Armee in die Stadt Portland.

Die US-Regierung plant offenbar den Einsatz einer Eliteeinheit der Armee in einer amerikanischen Stadt. Die 82. US-Luftlandedivision soll nach Portland geschickt werden. Dort sieht Präsident Trump Unruhen und massive Probleme, auch wenn dies von den lokalen Behörden bestritten wird.

Der Plan kam offenbar durch Unachtsamkeit eines hochrangigen Regierungsbeamten heraus. Anthony Salisbury, ein Mitarbeiter des Trump-Beraters Stephen Miller, wurde bei einem Chat mit der App Signal während eines Besuchs in Minnesota beobachtet, in dem es um die Truppenverlegung ging, berichtet die "Minnesota Star Tribune".

Demnach habe er in aller Öffentlichkeit seine Nachrichten getippt. Die Zeitung erhielt Fotos vom Bildschirm seines Handys, auf denen der Chatverlauf zu sehen war.

Mitarbeiter wollen wohl auf Trump-Befehl warten

In den Nachrichten, die am vergangenen Wochenende verschickt wurden, unterhielt sich Salisbury mit Patrick Weaver, einem leitenden Berater des US-Verteidigungsministers Pete Hegseth, sowie mit weiteren hochrangigen Bundesbeamten, wie die "Star Tribune" berichtete.

Weaver schrieb, dass Hegseth wollte, dass Trump ihm ausdrücklich den Befehl erteilt, Truppen nach Portland zu entsenden. "Unter uns gesagt, ich glaube, Pete möchte einfach die Rückendeckung vom Chef, falls mit den Truppen dort etwas schiefläuft", sagte Weaver. Er schrieb, dass Hegseth es vorziehen würde, die Nationalgarde zu schicken, um mögliche Kritik am Einsatz der Armee zu vermeiden.

Einheit war in vielen Kriegen im Einsatz

"Die 82. [Luftlandedivision] ist unsere Eliteeinheit für schnelle Auslandseinsätze. Das würde also für viele Schlagzeilen sorgen", fügte er hinzu. "Wahrscheinlich ist das der Grund, warum er möchte, dass der Präsident [Trump] ihm den Auftrag dazu gibt."

Die Eliteeinheit ist spezialisiert auf Einsätze per Fallschirm und kann schnell eingreifen. Sie war in den beiden Weltkriegen im Einsatz, aber auch in Vietnam und Afghanistan. Einer ihrer Kommandeure war der letzte US-Soldat, der Afghanistan verließ.

Proteste in Portland