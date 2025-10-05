Widerstand von Gouverneur Trump schickt die Nationalgarde nach Chicago

Von afp , t-online Aktualisiert am 05.10.2025 - 04:08 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die Nationalgarde patrouilliert in der US-Hauptstadt. (Archvivbild) Jetzt wird sie auch in Chicago eingesetzt. (Quelle: Jose Luis Magana/FR159526 AP/AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Donald Trump aktiviert trotz Widerstand der Stadtverwaltung die Nationalgarde in Chicago. 300 Soldaten sollen Stellung beziehen.

US-Präsident Donald Trump hat Soldaten der Nationalgarde nun auch in die Metropole Chicago entsendet. Trump habe die Entsendung von 300 Nationalgardisten in die Großstadt im Bundesstaat Illinois angeordnet, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Abigail Jackson, am Samstag (Ortszeit) mit. Sie sollten "Beamte und Güter des Bundes" schützen.

Loading...

"Präsident Trump wird nicht die Augen verschließen vor der Gesetzlosigkeit, die amerikanische Städte heimsucht", erklärte Jackson zur Begründung.

Trump begründet die Einsätze in den von den oppositionellen Demokraten regierten Städten mit angeblichen Ausschreitungen gegen die Einwanderungspolizei ICE und ausufernder Kriminalität. Kritiker werfen dem rechtspopulistischen Republikaner vor, das Ausmaß der Kriminalität zu übertreiben, um auf diese Weise einen zunehmend autoritären Regierungsstil zu rechtfertigen.

Widerstand von Gouverneur und Bürgermeister

Der Gouverneur von Illinois, wo Chicago liegt, JB Pritzker, stellt sich seit Wochen entschieden und lautstark an der Seite der Stadtspitze von Chicago gegen einen militärischen Einsatz gegen eine von der Trump-Regierung behauptete ausufernde Kriminalität. Pritzker schrieb auf X, das Pentagon habe ihm ein "Ultimatum" gestellt - er solle die Truppen einberufen, oder man werde es selbst tun. Pritzker kritisierte: Es sei absolut empörend und unamerikanisch, von einem Gouverneur zu verlangen, dass er Militärkräfte innerhalb der eigenen Grenzen und gegen den eigenen Willen einsetzt.