USA: Donald Trump besucht Riesenfeier der US-Marine – trotz Shutdown

250. Jubiläum
Trump besucht Riesenfeier der US-Marine – trotz Shutdown

Von Nilofar Breuer
05.10.2025 - 21:49 UhrLesedauer: 2 Min.
Donald Trump in Norfolk: Der US-Präsident verteilt Autogramme bei der Jubiläumsfeier der US-Marine. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)
US-Präsident Trump ist in Feierlaune. Und das, obwohl derzeit eine Haushaltssperre einen Teil seiner Regierung lahmlegt. Sein Kommentar: "Die Show muss weitergehen."

Die USA befinden sich im Shutdown: Im Senat in Washington fiel am Freitag zum vierten Mal binnen drei Tagen ein Übergangshaushalt durch, mit dem die Ausgabensperre für die Bundesverwaltung hätte beendet werden können. Einige Experten gehen bereits von einem wochenlangen Stillstand bei Dienstleistungen des Bundes, staatlichen Museen oder Nationalparks aus.

Das bringt US-Präsident Donald Trump offenbar nicht davon ab, eine riesige Feier anlässlich des 250. Jubiläums der US-Marine zu besuchen. Hierfür ist er am Sonntag – gemeinsam mit seiner Frau Melania Trump, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Marineminister John Phelan – zu Gast bei dem Marinestützpunkt Norfolk im US-Bundesstaat Virginia.

"Dies wird die größte Feier in der Geschichte der Marine", schrieb Trump am Freitagabend auf seiner Plattform Truth Social. "Tausende unserer tapferen aktiven Soldaten und Militärfamilien werden anwesend sein, und ich freue mich auf diesen besonderen Tag mit ihnen allen."

Gruppenfoto mit Donald Trump: Der US-Präsident besucht die Jubiläumsfeier der US-Marine. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

Die Feier zum Jubiläum der Marine scheint einen besonderen Stellenwert für den US-Präsidenten zu haben: Er warf den Demokraten vor, den Shutdown herbeigeführt zu haben, um "diese wunderbare Feier zum Geburtstag der US-Marine zu zerstören".

"Die Show muss weitergehen"

Er sei jedoch der Meinung: "Die Show muss weitergehen". Die US-Marine habe dieses Ereignis viele Monate lang geplant und er weigere sich, "sie als ihr Oberbefehlshaber im Stich zu lassen".

Auch das Militär ist von der anhaltenden Haushaltssperre in den USA betroffen: Soldaten arbeiten ohne Bezahlung. Zudem sind mehrere Tausend Bundesangestellte beurlaubt und sämtliche Energieprojekte in demokratischen Hochburgen wurden gestoppt.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

