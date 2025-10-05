250. Jubiläum Trump besucht Riesenfeier der US-Marine – trotz Shutdown

Von Nilofar Breuer 05.10.2025 - 21:49 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Donald Trump in Norfolk: Der US-Präsident verteilt Autogramme bei der Jubiläumsfeier der US-Marine. (Quelle: ASSOCIATED PRESS/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

US-Präsident Trump ist in Feierlaune. Und das, obwohl derzeit eine Haushaltssperre einen Teil seiner Regierung lahmlegt. Sein Kommentar: "Die Show muss weitergehen."

Die USA befinden sich im Shutdown: Im Senat in Washington fiel am Freitag zum vierten Mal binnen drei Tagen ein Übergangshaushalt durch, mit dem die Ausgabensperre für die Bundesverwaltung hätte beendet werden können. Einige Experten gehen bereits von einem wochenlangen Stillstand bei Dienstleistungen des Bundes, staatlichen Museen oder Nationalparks aus.

Loading...

Das bringt US-Präsident Donald Trump offenbar nicht davon ab, eine riesige Feier anlässlich des 250. Jubiläums der US-Marine zu besuchen. Hierfür ist er am Sonntag – gemeinsam mit seiner Frau Melania Trump, Verteidigungsminister Pete Hegseth und Marineminister John Phelan – zu Gast bei dem Marinestützpunkt Norfolk im US-Bundesstaat Virginia.

"Dies wird die größte Feier in der Geschichte der Marine", schrieb Trump am Freitagabend auf seiner Plattform Truth Social. "Tausende unserer tapferen aktiven Soldaten und Militärfamilien werden anwesend sein, und ich freue mich auf diesen besonderen Tag mit ihnen allen."

Die Feier zum Jubiläum der Marine scheint einen besonderen Stellenwert für den US-Präsidenten zu haben: Er warf den Demokraten vor, den Shutdown herbeigeführt zu haben, um "diese wunderbare Feier zum Geburtstag der US-Marine zu zerstören".

"Die Show muss weitergehen"

Er sei jedoch der Meinung: "Die Show muss weitergehen". Die US-Marine habe dieses Ereignis viele Monate lang geplant und er weigere sich, "sie als ihr Oberbefehlshaber im Stich zu lassen".