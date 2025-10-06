Chancen zweifelhaft Trump will den Friedensnobelpreis: Das sind die Favoriten

06.10.2025

Donald Trump (Archivbild): Er fordert den Friedensnobelpreis ein. (Quelle: Mark Schiefelbein/AP/dpa/dpa-bilder)

Am Freitag wird der Nobelpreis vergeben. US-Präsident Trump macht kein Geheimnis daraus, dass er gerne ausgezeichnet werden würde. Doch es gibt noch andere Favoriten.

Donald Trump will in diesem Jahr den Friedensnobelpreis gewinnen. Das hat er immer wieder betont. Nach eigenen Aussagen hat er angeblich sieben Kriege beendet und sieht sich damit als logische Wahl, wenn die prestigereiche Auszeichnung am Freitag in Oslo vergeben wird. "Jeder sagt, dass ich den Friedensnobelpreis für jede einzelne dieser Errungenschaften bekommen sollte", betonte er jüngst. Später schob er nach, alles andere wäre "eine Beleidigung".

Auch wenn Trump einige Unterstützer für diese Forderung hat und etwa der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sich für den US-Präsidenten aussprach, so sind seine Chancen angesichts seiner tatsächlichen Erfolgsbilanz unklar. Auch Trump zweifelt offenbar, ob er die Auszeichnung erhält. "Sie werden ihn irgendeinem Typen geben, der verdammt noch mal nichts gemacht hat", beschwerte er sich kürzlich.

Bisher ist nur bekannt, dass 338 Persönlichkeiten und Organisationen nominiert sind. Wer darunter ist, ist allerdings streng geheim. Die Namen bleiben auch im Anschluss 50 Jahre unter Verschluss.

Eine Organisation als Favorit

Bei den Wettquoten, die etwa bei Sportveranstaltungen oder Wettbewerben wie dem Eurovision Song Contest als Prognosewerkzeug genutzt werden, gibt es keinen klaren Favoriten. Allerdings kristallisieren sich einige Kandidaten heraus, die bei verschiedenen Wettanbietern immer wieder mit hohen Chancen bedacht werden.

Immer wieder wird dabei das Freiwilligennetzwerk Emergency Response Rooms im Sudan als Favorit genannt. Abseits der großen medialen Aufmerksamkeit gilt der dortige Bürgerkrieg mit vielen Millionen Geflüchteten und Hungernden derzeit als die größte humanitäre Krise der Welt. Emergency Response Rooms leisten dabei Nothilfe für die Zivilbevölkerung. Zuletzt bekam die Organisation bereits den norwegischen Rafto-Menschenrechtspreis und den als alternativer Nobelpreis bekannten Right Livelihood Award zugesprochen.

Auch das Osloer Friedensforschungsinstitut Prio zählt die Organisation zum Favoritenkreis. Ganz vorne sieht die Direktorin Nina Græger aber das Komitee zum Schutz von Journalistinnen und Journalisten (CPJ) mit Sitz in den USA.

Auch Selenskyj und Nawalnaja mit Chancen

Darüber hinaus werden auch Julia Nawalnaja gute Chancen zugesprochen. Die Witwe des in russischer Haft verstorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny setzte aus dem Exil die Arbeit ihres Ehemannes fort. Auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, der sich seit über dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg auf sein Land wehrt, werden in mehreren Wettbüros Chancen eingeräumt.

Des Weiteren nennen die Buchmacher das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) sowie die Ärzte ohne Grenzen, die weltweit medizinische Nothilfe leisten. Auch UN-Generalsekretär António Guterres und die ehemalige Klimaaktivistin Greta Thunberg, die sich nun im Israel-Palästina-Konflikt engagiert, tauchen häufiger auf den Listen auf.