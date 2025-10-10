US-Militäreinsatz in der Karibik Der "Friedenspräsident" droht mit Krieg

Eine Analyse von Simon Cleven 10.10.2025 - 19:04 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Donald Trump spricht vor dem Weißen Haus (Archivbild): In Venezuela gebe es nun keine Drogenboote mehr, behauptet der US-Präsident. (Quelle: IMAGO/Graeme Sloan - Pool via CNP/imago)

Vier mutmaßliche Drogenboote hat das US-Militär bereits zerstört. Nun droht Trump, auch an Land anzugreifen. Er erhöht besonders gegen Venezuela den Druck.

Siegesgewiss trat Donald Trump am Sonntag am Stützpunkt Norfolk vor Marinesoldaten. Das Problem mit dem Drogenschmuggel über Wasser aus der Karibik in die USA ist aus Sicht des Präsidenten behoben. "Wir halten Drogen in einem Maß auf, das noch niemand gesehen hat", sagte Trump. "Wir sind so gut darin, dass es keine Boote gibt." Nicht einmal Fischerboote trauten sich in der Region noch auf das Meer. "Entschuldigung, dass ich das sage", fügte er lachend hinzu. "Wir können einfach niemanden mehr finden."

Seit August haben die USA ihre Militärpräsenz vor der Küste Venezuelas massiv erhöht. Mindestens vier mutmaßliche Drogenboote zerstörte das US-Militär seitdem, mindestens 21 Menschen wurden dabei getötet. Belege für den Drogenschmuggel mit jenen Booten sind jedoch rar. Nur die Dominikanische Republik meldete im September nach einem US-Militärschlag den Fund von nicht spezifizierten Drogenpäckchen rund 150 Kilometer südlich der Isla Beata.

Drohung an Venezuela

Dennoch beabsichtigt Trump nicht nur, an seiner Strategie festzuhalten, sondern sie künftig sogar auszuweiten – auf den Landweg, wie er den Marinesoldaten in Norfolk mitteilte. Da die Drogenbanden nun nicht mehr über das Meer kämen, würden sie es auf dem Landweg probieren, sagte der US-Präsident – und auch dies werde "für sie nicht funktionieren", denn die USA hätten bereits "einen Blick" darauf.

Mit Aussagen wie diesen droht der selbsternannte "Friedenspräsident" Trump dem venezolanischen Regime von Nicolás Maduro immer offener mit militärischer Gewalt. Eine sattelfeste Begründung dafür hat er jedoch nicht. Stattdessen stricken der Präsident und seine Regierung seit Wochen an einer pseudorechtlichen Grundlage für ihr Vorgehen in der Karibik. Was genau Washington mit der Eskalation vor Venezuelas Küste bezweckt, ist indes nicht öffentlich bekannt. Offenbar ist es genau diese Unsicherheit, die Trump generieren will. Denn noch nützt sie ihm außen- wie innenpolitisch.

Trump erhöht den militärischen Druck

Mitte August entsandte Trump ein bedeutendes Marineaufgebot Richtung Venezuela: Acht Kriegsschiffe, mehrere Aufklärungsflieger des Typs Poseidon P-8, Angriffsdrohnen sowie ein U-Boot sollen sich dort versammelt haben. Hinzu kommen nach Puerto Rico verlegte F-35-Kampfjets und Truppen. Insgesamt sollen sich laut der "New York Times" rund 6.500 Soldaten an Land und auf Wasser in der Region befinden. Für eine Operation, die "nur" dem Kampf gegen Drogenschmuggel gelten soll, scheint das ein zu umfangreiches Aufgebot zu sein.