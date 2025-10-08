Streit über die Nationalgarde Ruft Trump jetzt den Aufstand aus?

08.10.2025

Donald Trump: Der US-Präsident will die Truppe im Inneren einsetzen – und könnte sich auf ein Gesetz von 1807 berufen. (Quelle: Kevin Lamarque/reuters)

Im Streit über den Einsatz der Nationalgarde scheint Donald Trump zum Äußersten bereit zu sein. Die Kontrolle über die Truppe würde ihm gewaltige Macht verschaffen.

In den USA ist ein offener Machtkampf entbrannt zwischen der Bundesregierung unter Präsident Donald Trump auf der einen Seite und demokratisch regierten Bundesstaaten und Großstädten auf der anderen. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Nationalgarde, eine föderal organisierte Abteilung der US-Armee, die es in Deutschland so nicht gibt. Der zentrale Streitpunkt in den USA lautet: Wer darf die Soldaten der Nationalgarde unter welchen Umständen wo einsetzen?

Aktuell steht Chicago im Fokus des Präsidenten, die drittgrößte Stadt der USA im Bundesstaat Illinois. Am Dienstagabend (Ortszeit) kamen nach Angaben des demokratischen Gouverneurs JB Pritzker die ersten Nationalgardisten auf einem Trainingsgelände bei Chicago an.

Trump droht Gouverneur mit Gefängnis

Trump hatte 400 Nationalgardisten aus dem republikanisch regierten Texas nach Illinois beordert, sein Verteidigungsminister Pete Hegseth weitere 300 aus Illinois selbst. Dabei versuchen Gouverneur Pritzker und die Stadtverwaltung von Chicago seit Wochen, den Einsatz der Nationalgarde in ihrem Staat vor Gericht zu verhindern – bisher vergeblich. Nun drohte Trump Pritzker sowie dem Bürgermeister von Chicago, Brandon Johnson, gar mit Gefängnis.

Präsident Trump begründet seine seit Wochen wiederkehrenden Drohungen gegen Chicago mit der angeblich ausufernden Kriminalität in der Stadt. Verteidigungsminister Hegseth argumentiert hingegen mit dem Schutz von Agenten der Einwanderungsbehörde ICE, die mit ihrem harten Vorgehen gegen angeblich illegale Einwanderer bisweilen auf Widerstand in der Bevölkerung stoßen.

Beruft sich Trump auf den Insurrection Act von 1807?

Unter ähnlichen Vorwänden hatte die Zentralregierung die Nationalgarde bereits nach Los Angeles und in die Hauptstadt Washington entsandt, auch in der als besonders linksliberal geltenden Großstadt Portland will Trump die Truppe einsetzen. Trumps Kritiker befürchten, dass der Präsident auf diese Weise lokale Kompetenzen an sich reißen will und die Nationalgarde beispielsweise missbrauchen könnte, um Proteste gegen seine Politik niederzuschlagen. Und inzwischen droht Trump mit der nächsten Eskalationsstufe: dem Einsatz der Nationalgarde zur Niederschlagung eines Aufstands.

Trump könnte sich dabei auf den sogenannten Insurrection Act (Aufstandsgesetz) aus dem Jahr 1807 berufen. Das Gesetz erlaubt dem Präsidenten den Einsatz der Nationalgarde im Inneren, wenn der Staat aufgrund einer Rebellion nicht mehr in der Lage ist, seine Gesetze durchzusetzen. Denn grundsätzlich ist der Einsatz der US-Armee im Inneren illegal.

Einsatz der Nationalgarde dürfte Supreme Court beschäftigen