Newsblog zur US-Politik Ex-FBI-Chef Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen
Einer von Trumps politischen Gegnern muss sich vor Gericht verantworten. 200 Nationalgardisten sind für einen Einsatz nach Chicago eingetroffen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Mittwoch, 8. Oktober
Ex-FBI-Chef Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen
Ex-FBI-Chef James Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen. Dem 64-Jährigen wird vorgeworfen, 2020 bei einer Befragung im US-Kongress die Unwahrheit gesagt zu haben sowie die Behinderung eines Kongressverfahrens. Donald Trump, der das Justizministerium kürzlich öffentlich dazu aufgefordert hatte, juristisch gegen politische Gegner vorzugehen, begrüßte die Anklage gegen seinen Erzfeind.
Zum Feind des US-Präsidenten wurde Comey, da er als Chef des US-Inlandsgeheimdiensts Ermittlungen zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf die durch Trump gewonnene Wahl 2016 angestellt hatte. Im Vorfeld des Gerichtstermins kritisierten führende Demokarten das Verfahren scharf. Während einer Befragung durch den Senat warfen demokratische Senatoren der Justizministerin und Generalstaatsanwältin Pam Bondi vor, mit der Anklage, einzig die Rachegelüste des Präsidenten befriedigen zu wollen. Trump selbst hatte erklärt, dass er sich vorstellen könnte, noch weitere seiner politischen Gegner anklagen zu lassen.
Kritik an dem Vorgehen kommt unterdessen nicht nur vonseiten der Demokraten. Im Gespräch mit dem Sender MSNBC erklärte der ehemalige Vize-Generalstaatsanwalt, Donald Ayer: "Das, was das Justizministerium unter Donald Trump tut, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun." Die Regierung habe aufgegeben, auch nur so zu tun, als ginge es um unparteiische Gerechtigkeit, so Ayer weiter. "Sie haben Personen eingesetzt, die völlig unqualifiziert sind, sie nehmen die Feinde des Präsidenten ins Visier." Ayer spielt dabei auf Erik Siebert an. Der Staatsanwalt in Virginia trat nach erheblichem Druck zurück, nachdem er sich geweigert hatte, Anklage gegen den früheren Comey zu erheben. Seine Nachfolgerin wurde Lindsey Halligan, eine frühere Anwältin von Donald Trump, die bislang keine Erfahrung als Staatsanwältin hatte und zuletzt im Weißen Haus tätig war.
Nobelpreisträger kritisiert Trumps Wissenschaftskürzungen
Der frisch gekürte Physik-Nobelpreisträger John Clarke hat die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump vorangetriebenen Kürzungen bei Forschungsetats scharf kritisiert. "Das ist ein wirklich ernsthaftes Problem", sagte der 83-jährige US-Amerikaner bei einer Pressekonferenz. "Es wird einen Großteil der wissenschaftlichen Forschung in den Vereinigten Staaten lahmlegen." Hier erfahren Sie die Hintergründe.
Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen
Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sind 200 Nationalgardisten aus Texas für einen Einsatz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois eingetroffen. Wie am Dienstag ein Vertreter des Verteidigungsministeriums sagte, sollen die Soldaten in Illinois Bundesbeamte und Bundeseigentum schützen. Ihr Einsatz soll vorerst 60 Tage dauern. Gesichtet wurden die Nationalgardisten am Dienstag auf einem Militärstützpunkt in Elmwood, südwestlich von Chicago.
Trump hatte am Wochenende per Dekret die Entsendung von 300 Nationalgardisten in das von den oppositionellen Demokraten regierte Chicago angeordnet. Am Montag hatte der ebenfalls von den Demokraten regierte Bundesstaat Illinois Klage dagegen eingereicht. Gouverneur J. B. Pritzker lehnt den Einsatz entschieden ab. Sein Justizminister Kwame Raoul warf dem Republikaner Trump am Montag vor, die Nationalgarde zu benutzen, "um seine politischen Feinde zu bestrafen".
Chicago ist nicht die einzige von den Demokraten regierte Metropole, die sich dem Einsatz der Nationalgarde durch Trump widersetzt. In Portland im US-Bundesstaat Oregon untersagte eine Bundesrichterin am Sonntag zum zweiten Mal die Stationierung von Nationalgardisten.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters