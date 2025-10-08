t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Ex-FBI-Chef Comey steht heute erstmals vor Gericht – Trump begrüßt Anklage

Newsblog zur US-Politik
Ex-FBI-Chef Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen

Von Julius Zielezinski
Aktualisiert am 08.10.2025 - 14:40 UhrLesedauer: 3 Min.
James Comey bei einer Anhörung im Senat 2017 (Archivbild): Dem Ex-FBI-Chef wird unter anderem Falschaussage vorgeworfen.Vergrößern des Bildes
James Comey bei einer Anhörung im Senat 2017 (Archivbild): Dem Ex-FBI-Chef wird unter anderem Falschaussage vorgeworfen. (Quelle: Alex Edelman/imago-images-bilder)
News folgen

Einer von Trumps politischen Gegnern muss sich vor Gericht verantworten. 200 Nationalgardisten sind für einen Einsatz nach Chicago eingetroffen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 8. Oktober

Loading...

Ex-FBI-Chef Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen

Ex-FBI-Chef James Comey muss heute erstmals vor Gericht erscheinen. Dem 64-Jährigen wird vorgeworfen, 2020 bei einer Befragung im US-Kongress die Unwahrheit gesagt zu haben sowie die Behinderung eines Kongressverfahrens. Donald Trump, der das Justizministerium kürzlich öffentlich dazu aufgefordert hatte, juristisch gegen politische Gegner vorzugehen, begrüßte die Anklage gegen seinen Erzfeind.

Zum Feind des US-Präsidenten wurde Comey, da er als Chef des US-Inlandsgeheimdiensts Ermittlungen zu einer möglichen russischen Einflussnahme auf die durch Trump gewonnene Wahl 2016 angestellt hatte. Im Vorfeld des Gerichtstermins kritisierten führende Demokarten das Verfahren scharf. Während einer Befragung durch den Senat warfen demokratische Senatoren der Justizministerin und Generalstaatsanwältin Pam Bondi vor, mit der Anklage, einzig die Rachegelüste des Präsidenten befriedigen zu wollen. Trump selbst hatte erklärt, dass er sich vorstellen könnte, noch weitere seiner politischen Gegner anklagen zu lassen.

Pam Bondi, die Justizministerin und Generalstaatsanwältin der USA, während ihrer Anhörung im Senat.Vergrößern des Bildes
Pam Bondi, die Justizministerin und Generalstaatsanwältin der USA, während ihrer Anhörung im Senat. (Quelle: IMAGO/BONNIE CASH/imago-images-bilder)

Kritik an dem Vorgehen kommt unterdessen nicht nur vonseiten der Demokraten. Im Gespräch mit dem Sender MSNBC erklärte der ehemalige Vize-Generalstaatsanwalt, Donald Ayer: "Das, was das Justizministerium unter Donald Trump tut, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun." Die Regierung habe aufgegeben, auch nur so zu tun, als ginge es um unparteiische Gerechtigkeit, so Ayer weiter. "Sie haben Personen eingesetzt, die völlig unqualifiziert sind, sie nehmen die Feinde des Präsidenten ins Visier." Ayer spielt dabei auf Erik Siebert an. Der Staatsanwalt in Virginia trat nach erheblichem Druck zurück, nachdem er sich geweigert hatte, Anklage gegen den früheren Comey zu erheben. Seine Nachfolgerin wurde Lindsey Halligan, eine frühere Anwältin von Donald Trump, die bislang keine Erfahrung als Staatsanwältin hatte und zuletzt im Weißen Haus tätig war.

Nobelpreisträger kritisiert Trumps Wissenschaftskürzungen

Der frisch gekürte Physik-Nobelpreisträger John Clarke hat die von der US-Regierung unter Präsident Donald Trump vorangetriebenen Kürzungen bei Forschungsetats scharf kritisiert. "Das ist ein wirklich ernsthaftes Problem", sagte der 83-jährige US-Amerikaner bei einer Pressekonferenz. "Es wird einen Großteil der wissenschaftlichen Forschung in den Vereinigten Staaten lahmlegen." Hier erfahren Sie die Hintergründe.

imago images 0836440914Vergrößern des Bildes
John Clarke hat den Physik-Nobelpreis 2025 gewonnen. (Quelle: IMAGO/UC BERKLEY/imago)

Nationalgarde aus Texas in Illinois angekommen

Auf Anordnung von US-Präsident Donald Trump sind 200 Nationalgardisten aus Texas für einen Einsatz in Chicago im US-Bundesstaat Illinois eingetroffen. Wie am Dienstag ein Vertreter des Verteidigungsministeriums sagte, sollen die Soldaten in Illinois Bundesbeamte und Bundeseigentum schützen. Ihr Einsatz soll vorerst 60 Tage dauern. Gesichtet wurden die Nationalgardisten am Dienstag auf einem Militärstützpunkt in Elmwood, südwestlich von Chicago.

Trump hatte am Wochenende per Dekret die Entsendung von 300 Nationalgardisten in das von den oppositionellen Demokraten regierte Chicago angeordnet. Am Montag hatte der ebenfalls von den Demokraten regierte Bundesstaat Illinois Klage dagegen eingereicht. Gouverneur J. B. Pritzker lehnt den Einsatz entschieden ab. Sein Justizminister Kwame Raoul warf dem Republikaner Trump am Montag vor, die Nationalgarde zu benutzen, "um seine politischen Feinde zu bestrafen".

Donald Trump vor Gericht in New York (Archivbild). Noch vor Weihnachten muss er sich von Anwälten des Senders ABC befragen lassen.Vergrößern des Bildes
Donald Trump (Archivbild): Er hat die Nationalgarde nach Chicago entsandt. (Quelle: Timothy A. Clary)

Chicago ist nicht die einzige von den Demokraten regierte Metropole, die sich dem Einsatz der Nationalgarde durch Trump widersetzt. In Portland im US-Bundesstaat Oregon untersagte eine Bundesrichterin am Sonntag zum zweiten Mal die Stationierung von Nationalgardisten.

Ältere Nachrichten zu den Entwicklungen in den USA lesen Sie hier.

Verwendete Quellen
  • Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
ChicagoDonald TrumpTexasTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSA
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom