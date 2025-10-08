Newsblog zur US-Politik Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin
Wladimir Putin preist Trumps Friedensbemühungen an. Die US-Regierung nutzt den Shutdown für Stellenstreichungen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Samstag, 11. Oktober
Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin
Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Venezolanerin María Corina Machado hat Kremlchef Wladimir Putin das Nobelkomitee infrage gestellt. "Es gab Fälle, in denen das Komitee den Friedensnobelpreis an Personen verliehen hat, die nichts für den Frieden getan haben", sagte Putin Reportern während eines Besuchs in Tadschikistan am Freitag. "Meiner Meinung nach haben diese Entscheidungen dem Ansehen dieses Preises enormen Schaden zugefügt."
Ferner pries Putin die angeblich weltweiten Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser "unternimmt wirklich viel, um komplexe Krisen zu lösen, die sich über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hingezogen haben", so Putin. Die beiden Staatschefs stehen seit Trumps erneuter Amtsübernahme im Januar regelmäßig in Kontakt. Trump hatte mehrfach angekündigt, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Bisher liefen seine Versuche jedoch ins Leere – vor allem, weil Russland an Maximalforderungen für Gebietsabtretungen der Ukraine festhält.
Gleichwohl wurden Putins Worte im Oval Office begrüßt. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dankte Trump dem Kremlchef. Dazu teilte er einen Videoausschnitt mit den Äußerungen Putins. Die neue Friedensnobelpreisträgerin Machado selbst hatte ihre Auszeichnung dem US-Präsidenten gewidmet.
Leibarzt äußert sich zu Trumps Gesundheitszustand
US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes bei "ausgezeichneter" Gesundheit. Trumps Herzalter sei etwa 14 Jahre jünger als sein chronologisches Alter, schrieb Trumps Arzt Sean Barbabella in einem am Freitag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Brief nach einer medizinischen Untersuchung.
US-Regierung droht Ländern mit Beschränkungen für Schiffe
Die US-Regierung hat UN-Staaten wegen eines Klimaplans für die Schifffahrt mit Sanktionen und Visa-Beschränkungen gedroht. In der kommenden Woche wollen die UN-Mitgliedstaaten über einen Vorschlag der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) abstimmen.
Dieser sieht vor, die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt zu reduzieren. "Die Regierung lehnt diesen Vorschlag der IMO eindeutig ab und wird keine Maßnahmen tolerieren, die die Kosten für unsere Bürger, Energieversorger, Schifffahrtsunternehmen und deren Kunden oder Touristen erhöhen", teilten US-Außenminister Marco Rubio, US-Energieminister Chris Wright und US-Verkehrsminister Sean Duffy in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag (Ortszeit) mit. Die USA erwägen demnach, Schiffen aus den betreffenden Ländern die Einfahrt in US-Häfen zu verwehren, Visa-Beschränkungen zu verhängen und Beamte mit Sanktionen zu belegen. Die internationale Schifffahrt ist für rund 80 Prozent des Welthandels und für knapp drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Wegen Trumps Zöllen: UPS entsorgt Pakete aus dem Ausland
Der Paketdienst UPS kann Pakete aus dem Ausland kaum noch zustellen. Tausende Sendungen, darunter kleine Onlinebestellungen, kommen an Zollstationen nicht mehr durch – zu komplizierte Vorschriften, fehlende Dokumente, unklare Gebühren – und bleiben dort hängen, berichtet NBC News.
UPS kennzeichnet manche Sendungen als "nicht zustellbar" und läßt sie laut eigener Aussage entsorgen, wenn weder Absender noch Empfänger fehlende Informationen nachliefern. In Kentucky etwa erhielt ein Kunde die Meldung: "Wird zerstört gemäß Zollvorgaben." UPS selbst erklärt, dass über 90% der Sendungen immer noch am ersten Tag durch den Zoll kämen – doch bei den verbleibenden, unklaren Fällen greife man auf Rücksendung oder Entsorgung zurück.
Viele Händler verzichten bereits darauf, in die USA zu liefern, andere gehen zu Wettbewerbern über.
Trump: Nobelpreisträgerin Machado hat mich angerufen
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen Anruf der neuen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela erhalten. Die zur Nobelpreisträgerin erkorene Person habe ihn angerufen und gesagt, dass sie die Auszeichnung ihm widme, weil er sie wirklich verdient habe, sagte der Präsident über das Telefonat – ohne die venezolanische Oppositionsführerin beim Namen zu nennen. Diese Geste habe er als sehr schön empfunden. Danach ergänzte Trump im Scherz: "Ich habe nicht gesagt: 'Dann geben Sie ihn mir.'"
Machado hatte nach Bekanntgabe der Würdigung auf der Plattform X geschrieben: "Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit." Trump sagte nun, er habe Machado auf ihrem Weg geholfen.
USA schließen Abkommen mit AstraZeneca
US-Präsident Donald Trump hat mit dem britischen Pharmakonzern AstraZeneca ein Abkommen zur Senkung von Medikamentenpreisen geschlossen. Im Gegenzug für Zollerleichterungen wird das Unternehmen einige Medikamente für das staatliche Gesundheitsprogramm Medicaid vergünstigt anbieten, wie Trump und AstraZeneca-Chef Pascal Soriot am Freitag (Ortszeit) im Weißen Haus bekannt gaben. Ziel sei es, verschreibungspflichtige Medikamente für einkommensschwache US-Bürger erschwinglicher zu machen. AstraZeneca werde einige seiner Medikamente über die für das kommende Jahr geplante Webseite TrumpRx mit einem Preisnachlass von bis zu 80 Prozent anbieten, sagte Soriot. Im Gegenzug erhalte man eine dreijährige Befreiung von Zöllen, um die restliche Produktion in den USA anzusiedeln.
UN fordern von USA Zurückhaltung
Die Vereinten Nationen fordern nach den jüngsten US-Militärschlägen gegen mutmaßlich mit Drogen beladene Boote vor der Küste Venezuelas Zurückhaltung. "Wir rufen zu einem konstruktiven Dialog und einer friedlichen Lösung der Differenzen auf", sagte der stellvertretende UN-Generalsekretär für Europa, Zentralasien und Amerika, Miroslav Jenča, bei einem Briefing des Sicherheitsrats. Der US-Delegierte verteidigte das Vorgehen seines Landes und drohte mit weiteren Angriffen.
Trump kündigt 100 Prozent Zoll für China an
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, von 1. November an 100 Prozent Zoll auf chinesische Importe zu verhängen, zusätzlich zu bestehenden Zöllen. Trump kritisierte die "aggressive Haltung" Chinas in Handelsfragen. Auslöser war eine Erklärung Chinas, Exportkontrollen für Seltene Erden zu verhängen. "Ein solcher Schritt ist im internationalen Handel beispiellos und stellt einen moralischen Affront im Umgang mit anderen Nationen dar", schrieb der US-Präsident auf Truth Social. Trump warnte, dass die neuen Zölle auch schon früher in Kraft treten könnten. Er kündigte in seinem Post zudem Exportkontrollen für jegliche wichtige Software ab dem 1. November an. Genauere Details dazu nannte er nicht.
Freitag, 10. Oktober
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters