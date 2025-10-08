Newsblog zur US-Politik Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin

Wladimir Putin und Donald Trump in Alaska (Archivbild): Der US-Präsident forderte den Friedensnobelpreis in den vergangenen Wochen mehrfach für sich selbst ein. (Quelle: Sergei Bobylev/dpa)

Wladimir Putin preist Trumps Friedensbemühungen an. Die US-Regierung nutzt den Shutdown für Stellenstreichungen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Samstag, 11. Oktober

Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin

Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Venezolanerin María Corina Machado hat Kremlchef Wladimir Putin das Nobelkomitee infrage gestellt. "Es gab Fälle, in denen das Komitee den Friedensnobelpreis an Personen verliehen hat, die nichts für den Frieden getan haben", sagte Putin Reportern während eines Besuchs in Tadschikistan am Freitag. "Meiner Meinung nach haben diese Entscheidungen dem Ansehen dieses Preises enormen Schaden zugefügt."

Ferner pries Putin die angeblich weltweiten Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser "unternimmt wirklich viel, um komplexe Krisen zu lösen, die sich über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hingezogen haben", so Putin. Die beiden Staatschefs stehen seit Trumps erneuter Amtsübernahme im Januar regelmäßig in Kontakt. Trump hatte mehrfach angekündigt, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Bisher liefen seine Versuche jedoch ins Leere – vor allem, weil Russland an Maximalforderungen für Gebietsabtretungen der Ukraine festhält.

Gleichwohl wurden Putins Worte im Oval Office begrüßt. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dankte Trump dem Kremlchef. Dazu teilte er einen Videoausschnitt mit den Äußerungen Putins. Die neue Friedensnobelpreisträgerin Machado selbst hatte ihre Auszeichnung dem US-Präsidenten gewidmet.

Leibarzt äußert sich zu Trumps Gesundheitszustand

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes bei "ausgezeichneter" Gesundheit. Trumps Herzalter sei etwa 14 Jahre jünger als sein chronologisches Alter, schrieb Trumps Arzt Sean Barbabella in einem am Freitag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Brief nach einer medizinischen Untersuchung.

US-Regierung droht Ländern mit Beschränkungen für Schiffe

Die US-Regierung hat UN-Staaten wegen eines Klimaplans für die Schifffahrt mit Sanktionen und Visa-Beschränkungen gedroht. In der kommenden Woche wollen die UN-Mitgliedstaaten über einen Vorschlag der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) abstimmen.