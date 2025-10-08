Ferner pries Putin die angeblich weltweiten Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser "unternimmt wirklich viel, um komplexe Krisen zu lösen, die sich über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hingezogen haben", so Putin. Die beiden Staatschefs stehen seit Trumps erneuter Amtsübernahme im Januar regelmäßig in Kontakt. Trump hatte mehrfach angekündigt, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Bisher liefen seine Versuche jedoch ins Leere – vor allem, weil Russland an Maximalforderungen für Gebietsabtretungen der Ukraine festhält.

Gleichwohl wurden Putins Worte im Oval Office begrüßt. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dankte Trump dem Kremlchef. Dazu teilte er einen Videoausschnitt mit den Äußerungen Putins. Die neue Friedensnobelpreisträgerin Machado selbst hatte ihre Auszeichnung dem US-Präsidenten gewidmet.

Leibarzt äußert sich zu Trumps Gesundheitszustand

US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes bei "ausgezeichneter" Gesundheit. Trumps Herzalter sei etwa 14 Jahre jünger als sein chronologisches Alter, schrieb Trumps Arzt Sean Barbabella in einem am Freitag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Brief nach einer medizinischen Untersuchung.

US-Regierung droht Ländern mit Beschränkungen für Schiffe

Die US-Regierung hat UN-Staaten wegen eines Klimaplans für die Schifffahrt mit Sanktionen und Visa-Beschränkungen gedroht. In der kommenden Woche wollen die UN-Mitgliedstaaten über einen Vorschlag der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) abstimmen.

Dieser sieht vor, die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt zu reduzieren. "Die Regierung lehnt diesen Vorschlag der IMO eindeutig ab und wird keine Maßnahmen tolerieren, die die Kosten für unsere Bürger, Energieversorger, Schifffahrtsunternehmen und deren Kunden oder Touristen erhöhen", teilten US-Außenminister Marco Rubio, US-Energieminister Chris Wright und US-Verkehrsminister Sean Duffy in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag (Ortszeit) mit. Die USA erwägen demnach, Schiffen aus den betreffenden Ländern die Einfahrt in US-Häfen zu verwehren, Visa-Beschränkungen zu verhängen und Beamte mit Sanktionen zu belegen. Die internationale Schifffahrt ist für rund 80 Prozent des Welthandels und für knapp drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Wegen Trumps Zöllen: UPS entsorgt Pakete aus dem Ausland

Der Paketdienst UPS kann Pakete aus dem Ausland kaum noch zustellen. Tausende Sendungen, darunter kleine Onlinebestellungen, kommen an Zollstationen nicht mehr durch – zu komplizierte Vorschriften, fehlende Dokumente, unklare Gebühren – und bleiben dort hängen, berichtet NBC News.

UPS kennzeichnet manche Sendungen als "nicht zustellbar" und lässt sie laut eigener Aussage entsorgen, wenn weder Absender noch Empfänger fehlende Informationen nachliefern. In Kentucky etwa erhielt ein Kunde die Meldung: "Wird zerstört gemäß Zollvorgaben." UPS selbst erklärt, dass über 90 Prozent der Sendungen immer noch am ersten Tag durch den Zoll kämen – doch bei den verbleibenden, unklaren Fällen greife man auf Rücksendung oder Entsorgung zurück.