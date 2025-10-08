Newsblog zur US-Politik Salesforce-Chef fordert Soldaten für San Francisco
Der "Shutdown" in den USA bedroht die Gehälter der Soldaten. Kremlchef Putin preist Trumps Friedensbemühungen. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Salesforce-Chef fordert Nationalgarde für San Francisco
- Trump will Soldaten trotz "Shutdown" bezahlen
- Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin
- Leibarzt äußert sich zu Trumps Gesundheitszustand
- Wegen Trumps Zöllen: UPS entsorgt Pakete aus dem Ausland
- Trump kündigt 100 Prozent Zoll für China an
Samstag, 11. Oktober
Salesforce-Chef fordert Nationalgarde für San Francisco
Der Vorstandsvorsitzende des Tech-Riesen Salesforce fordert, die Nationalgarde nach San Francisco zu schicken, um die Kriminalität zu bekämpfen. "Wir haben nicht genügend Polizisten, wenn sie (die Soldaten) Polizisten sein können, dann bin ich dafür", sagte er in einem Interview mit der "New York Times". Aus der kalifonischen Stadt kommt Widerspruch. In einem Beitrag auf X schrieb Matt Dorsey, Stadtrat von San Francisco: "Das ist ein Schlag ins Gesicht für San Francisco. Es ist eine Beleidigung für unsere Polizisten und ehrlich gesagt ärgerlich für diejenigen von uns, die in den letzten Jahren hart dafür gekämpft haben, die Polizei von San Francisco gut auszustatten."
Trump will Soldaten trotz "Shutdown" bezahlen
US-Präsident Donald Trump will durch Umschichtungen sicherstellen, dass US-Soldaten trotz der andauernden Haushaltsblockade bezahlt werden. Am elften Tag des "Shutdowns" – also des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte – schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social, er nutze seine Befugnisse als Oberbefehlshaber und habe das Pentagon angewiesen, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, damit die Soldaten am 15. Oktober ihr Geld erhalten.
Der "Shutdown" dauert an, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. Abstimmungen verfehlten immer wieder eine Mehrheit. Die Republikaner brauchen Stimmen der Demokraten. In der Praxis bedeutet das, dass zahlreiche Bundesbehörden ihre Arbeit einschränken und nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen dürfen. Viele Mitarbeiter werden nach Regierungsangaben nicht bezahlt, zudem Tausende Bundesbedienstete entlassen.
Joe Biden nennt neue Details zu seinem Gesundheitszustand
Im Mai machte Joe Biden bekannt, dass er an Prostatakrebs leidet. Nun muss sich der frühere US-Präsident weiteren Behandlungen unterziehen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Nach Nobelpreis-Verleihung: Trump bedankt sich bei Putin
Nach der Verleihung des Friedensnobelpreises an die Venezolanerin María Corina Machado hat Kremlchef Wladimir Putin das Nobelkomitee infrage gestellt. "Es gab Fälle, in denen das Komitee den Friedensnobelpreis an Personen verliehen hat, die nichts für den Frieden getan haben", sagte Putin Reportern während eines Besuchs in Tadschikistan am Freitag. "Meiner Meinung nach haben diese Entscheidungen dem Ansehen dieses Preises enormen Schaden zugefügt."
Ferner pries Putin die angeblich weltweiten Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump. Dieser "unternimmt wirklich viel, um komplexe Krisen zu lösen, die sich über Jahre, ja sogar Jahrzehnte hingezogen haben", so Putin. Die beiden Staatschefs stehen seit Trumps erneuter Amtsübernahme im Januar regelmäßig in Kontakt. Trump hatte mehrfach angekündigt, den Krieg in der Ukraine beenden zu wollen. Bisher liefen seine Versuche jedoch ins Leere – vor allem, weil Russland an Maximalforderungen für Gebietsabtretungen der Ukraine festhält.
Gleichwohl wurden Putins Worte im Oval Office begrüßt. Auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social dankte Trump dem Kremlchef. Dazu teilte er einen Videoausschnitt mit den Äußerungen Putins. Die neue Friedensnobelpreisträgerin Machado selbst hatte ihre Auszeichnung dem US-Präsidenten gewidmet.
Leibarzt äußert sich zu Trumps Gesundheitszustand
US-Präsident Donald Trump ist nach Angaben seines Arztes bei "ausgezeichneter" Gesundheit. Trumps Herzalter sei etwa 14 Jahre jünger als sein chronologisches Alter, schrieb Trumps Arzt Sean Barbabella in einem am Freitag (Ortszeit) vom Weißen Haus veröffentlichten Brief nach einer medizinischen Untersuchung.
US-Regierung droht Ländern mit Beschränkungen für Schiffe
Die US-Regierung hat UN-Staaten wegen eines Klimaplans für die Schifffahrt mit Sanktionen und Visa-Beschränkungen gedroht. In der kommenden Woche wollen die UN-Mitgliedstaaten über einen Vorschlag der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) abstimmen.
Dieser sieht vor, die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen der internationalen Schifffahrt zu reduzieren. "Die Regierung lehnt diesen Vorschlag der IMO eindeutig ab und wird keine Maßnahmen tolerieren, die die Kosten für unsere Bürger, Energieversorger, Schifffahrtsunternehmen und deren Kunden oder Touristen erhöhen", teilten US-Außenminister Marco Rubio, US-Energieminister Chris Wright und US-Verkehrsminister Sean Duffy in einer gemeinsamen Erklärung am Freitag (Ortszeit) mit. Die USA erwägen demnach, Schiffen aus den betreffenden Ländern die Einfahrt in US-Häfen zu verwehren, Visa-Beschränkungen zu verhängen und Beamte mit Sanktionen zu belegen. Die internationale Schifffahrt ist für rund 80 Prozent des Welthandels und für knapp drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich.
Wegen Trumps Zöllen: UPS entsorgt Pakete aus dem Ausland
Der Paketdienst UPS kann Pakete aus dem Ausland kaum noch zustellen. Tausende Sendungen, darunter kleine Onlinebestellungen, kommen an Zollstationen nicht mehr durch – zu komplizierte Vorschriften, fehlende Dokumente, unklare Gebühren – und bleiben dort hängen, berichtet NBC News.
UPS kennzeichnet manche Sendungen als "nicht zustellbar" und lässt sie laut eigener Aussage entsorgen, wenn weder Absender noch Empfänger fehlende Informationen nachliefern. In Kentucky etwa erhielt ein Kunde die Meldung: "Wird zerstört gemäß Zollvorgaben." UPS selbst erklärt, dass über 90 Prozent der Sendungen immer noch am ersten Tag durch den Zoll kämen – doch bei den verbleibenden, unklaren Fällen greife man auf Rücksendung oder Entsorgung zurück.
Viele Händler verzichten bereits darauf, in die USA zu liefern, andere gehen zu Wettbewerbern über.
Trump: Nobelpreisträgerin Machado hat mich angerufen
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen Anruf der neuen Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado aus Venezuela erhalten. Die zur Nobelpreisträgerin erkorene Person habe ihn angerufen und gesagt, dass sie die Auszeichnung ihm widme, weil er sie wirklich verdient habe, sagte der Präsident über das Telefonat – ohne die venezolanische Oppositionsführerin beim Namen zu nennen. Diese Geste habe er als sehr schön empfunden. Danach ergänzte Trump im Scherz: "Ich habe nicht gesagt: 'Dann geben Sie ihn mir.'"
Machado hatte nach Bekanntgabe der Würdigung auf der Plattform X geschrieben: "Ich widme diesen Preis dem leidenden Volk Venezuelas und Präsident Trump für seine entschlossene Unterstützung unserer Angelegenheit." Trump sagte nun, er habe Machado auf ihrem Weg geholfen.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters