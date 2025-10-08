Newsblog zur US-Politik Trump-Regierung: "Personalabbau hat begonnen"

Russell Vought (l.) und der US-amerikanische Ex-Präsident Donald Trump: Sie wollen den Shutdown für weitere Kürzungen ausnutzen. (Quelle: Newscom World/Imago, UPI Photo/Imago/imago-images-bilder)

Die Trump-Administration nutzt den Shutdown für Stellenstreichungen. Eine Richterin untersagt den Einsatz der Nationalgarde in Chicago. Alle Nachrichten im Newsblog.

Freitag, 10. Oktober

Trump-Regierung: "Personalabbau hat begonnen"

Im Streit über den US-Haushalt hat die Regierung von Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben damit angefangen, dauerhaft Stellen im öffentlichen Dienst zu streichen. "Der Personalabbau hat begonnen", erklärte der Chef des US-Haushaltsamts, Russell Vought, auf der Plattform X. In den USA werden solche Maßnahmen "RIFs" («reduction-in-force») genannt.

Details zum Ausmaß der Kürzungen nannte Vought nicht. US-Medien berichteten jedoch übereinstimmend unter Berufung auf die Behörde, dass sie "erheblich" seien. "Politico" zitierte einen Sprecher mit der Klarstellung, es gehe nicht um Zwangsbeurlaubungen, sondern um Entlassungen.

Seit mehr als einer Woche ist ein Teil des US-Regierungsapparates lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Im Zuge dessen hatte Trump wiederholt mit dauerhaften Kürzungen gedroht – insbesondere bei traditionell von Demokraten unterstützten Behörden.

Donald Trump plant wohl neues Monument in Washington

Während Donald Trumps Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Alexander Stubb ist Fotografen ein besonderer Schnappschuss gelungen: Auf Trumps Schreibtisch lag der Plan für ein neues Monument, das wohl mitten in Washington gebaut werden soll. Mehr dazu lesen Sie hier.

Belästigungsvorwürfe gegen Trump-Nominierten

Ein von Donald Trump für ein zentrales Kontrollamt der US-Regierung vorgeschlagener Mitarbeiter steht wegen Belästigungsvorwürfen in der Kritik. Wie "Politico" berichtet, soll Paul Ingrassia, der als Verbindungsmann des Weißen Hauses im Heimatschutzministerium (DHS) arbeitet, bei einer Dienstreise in Florida gezielt dafür gesorgt haben, dass eine niedriger gestellte Kollegin ohne eigenes Hotelzimmer blieb. Mehr dazu lesen Sie hier.

Weißes Haus kritisiert Entscheidung zu Friedensnobelpreis

Das US-Präsidialamt hat die Vergabe des Friedensnobelpreises an die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado anstelle von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Das Nobelkomitee habe bewiesen, dass es die Politik über den Frieden stelle, schrieb der Sprecher des Weißen Hauses, Steven Cheung, am Freitag auf der Online-Plattform X. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kandidat für Fed-Vorsitz zieht wohl zurück

Der frühere US-Notenbankgouverneur Larry Lindsey hat seine Kandidatur für den Vorsitz der Federal Reserve einem Medienbericht zufolge offenbar zurückgezogen. Dies meldete der US-Sender CNBC am Donnerstag (Ortszeit). Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Meldung bisher allerdings noch nicht unabhängig überprüfen.