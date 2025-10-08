Newsblog zur US-Politik Trump-Regierung: "Personalabbau hat begonnen"
Die Trump-Administration nutzt den Shutdown für Stellenstreichungen. Eine Richterin untersagt den Einsatz der Nationalgarde in Chicago. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump-Regierung: "Personalabbau hat begonnen"
- Richterin untersagt Einsatz der Nationalgarde in Illinois
- New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angeklagt
- Trotz Rechtsstreits: Trump setzt Nationalgarde bereits in Chicago ein
- Weißes Haus: Trump am Freitag zum Gesundheitscheck
- Ehemaliger FBI-Chef vor Gericht
Freitag, 10. Oktober
Trump-Regierung: "Personalabbau hat begonnen"
Im Streit über den US-Haushalt hat die Regierung von Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben damit angefangen, dauerhaft Stellen im öffentlichen Dienst zu streichen. "Der Personalabbau hat begonnen", erklärte der Chef des US-Haushaltsamts, Russell Vought, auf der Plattform X. In den USA werden solche Maßnahmen "RIFs" («reduction-in-force») genannt.
Details zum Ausmaß der Kürzungen nannte Vought nicht. US-Medien berichteten jedoch übereinstimmend unter Berufung auf die Behörde, dass sie "erheblich" seien. "Politico" zitierte einen Sprecher mit der Klarstellung, es gehe nicht um Zwangsbeurlaubungen, sondern um Entlassungen.
Seit mehr als einer Woche ist ein Teil des US-Regierungsapparates lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Im Zuge dessen hatte Trump wiederholt mit dauerhaften Kürzungen gedroht – insbesondere bei traditionell von Demokraten unterstützten Behörden.
Donald Trump plant wohl neues Monument in Washington
Während Donald Trumps Treffen mit dem finnischen Ministerpräsidenten Alexander Stubb ist Fotografen ein besonderer Schnappschuss gelungen: Auf Trumps Schreibtisch lag der Plan für ein neues Monument, das wohl mitten in Washington gebaut werden soll. Mehr dazu lesen Sie hier.
Belästigungsvorwürfe gegen Trump-Nominierten
Ein von Donald Trump für ein zentrales Kontrollamt der US-Regierung vorgeschlagener Mitarbeiter steht wegen Belästigungsvorwürfen in der Kritik. Wie "Politico" berichtet, soll Paul Ingrassia, der als Verbindungsmann des Weißen Hauses im Heimatschutzministerium (DHS) arbeitet, bei einer Dienstreise in Florida gezielt dafür gesorgt haben, dass eine niedriger gestellte Kollegin ohne eigenes Hotelzimmer blieb. Mehr dazu lesen Sie hier.
Weißes Haus kritisiert Entscheidung zu Friedensnobelpreis
Das US-Präsidialamt hat die Vergabe des Friedensnobelpreises an die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado anstelle von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Das Nobelkomitee habe bewiesen, dass es die Politik über den Frieden stelle, schrieb der Sprecher des Weißen Hauses, Steven Cheung, am Freitag auf der Online-Plattform X. Mehr dazu lesen Sie hier.
Kandidat für Fed-Vorsitz zieht wohl zurück
Der frühere US-Notenbankgouverneur Larry Lindsey hat seine Kandidatur für den Vorsitz der Federal Reserve einem Medienbericht zufolge offenbar zurückgezogen. Dies meldete der US-Sender CNBC am Donnerstag (Ortszeit). Die Nachrichtenagentur Reuters konnte diese Meldung bisher allerdings noch nicht unabhängig überprüfen.
Lindsey hatte einem Bericht des Senders vom August zufolge zu den elf Kandidaten für die Nachfolge des amtierenden Fed-Chefs Jerome Powell gehört, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. US-Präsident Donald Trump hatte im August erklärt, er habe die Zahl der möglichen Nachfolger auf drei bis vier Personen eingeengt. Trump kritisiert Powell seit Monaten für dessen Zinspolitik und strebt deutlich niedrigere Zinsen an. Zu den weiteren Kandidaten zählen unter anderem Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett, der Ex-Fed-Gouverneur Kevin Warsh und Fed-Gouverneur Christopher Waller.
USA stützen argentinische Wirtschaft
Die USA unterstützen Argentinien mit einem milliardenschweren Währungstausch, um die Finanzmärkte des südamerikanischen Landes zu stabilisieren. Nach vier Tagen Gesprächen in Washington schloss das US-Finanzministerium mit der argentinischen Zentralbank ein Währungstauschabkommen über 20 Milliarden US-Dollar, wie US-Finanzminister Scott Bessent auf X erklärte. "Das US-Finanzministerium ist bereit, sofort alle außergewöhnlichen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Stabilisierung der Märkte notwendig sind", schrieb Bessent.
Bei einem sogenannten Währungsswap tauschen zwei Länder beziehungsweise ihre Zentralbanken für einen bestimmten Zeitraum ihre Währungen aus. Damit soll grundsätzlich Währungsliquidität hergestellt werden, was für Warengeschäfte oder Finanztransaktionen nützlich sein kann. Ein möglicher Vorteil ist auch, dass sich die Vertragspartner mit dem stabilen Kurs, den so ein Deal mit sich bringen kann, vor Risiken durch Schwankungen auf dem Finanzmarkt schützen können.
Richterin untersagt Einsatz der Nationalgarde in Illinois
Eine US-Bundesrichterin hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die den Einsatz von Präsident Donald Trumps Nationalgarde im Bundesstaat Illinois für 14 Tage blockiert.
"Ich habe keine glaubwürdigen Beweise gesehen, dass es in Illinois zu einem Aufstand gekommen ist", erklärte die US-Bezirksrichterin April Perry, eine von Präsident Biden ernannte Richterin, in ihrer ausführlichen mündlichen Urteilsbegründung.
Die Richterin führte aus, dass die Beweise darauf hindeuten, dass der Einsatz der Nationalgarde zu "zivilen Unruhen" führen könnte und "nur Öl ins Feuer gießt", das die Trump-Regierung im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze entfacht habe.
Trump lässt Video gegen Demokraten verbreiten
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat an Flughäfen im ganzen Land ein Video gegen die Demokraten abspielen lassen. Darin macht sie die Opposition für den seit neun Tagen andauernden Regierungsstillstand verantwortlich. Ein Sprecher des Ministeriums für Innere Sicherheit bestätigte, dass das Video bereits an US-Flughäfen ausgestrahlt wird. In dem Video sagt Ministerin Kristi Noem, dass die Demokraten im Kongress die Finanzierung der Regierung verweigern, weshalb viele Mitarbeiter der Flughafenbehörde TSA ohne Bezahlung arbeiten müssten.
Etwa 13.000 Fluglotsen und rund 50.000 Sicherheitskräfte der TSA müssen trotz des Shutdowns weiter arbeiten – allerdings ohne Gehalt. Seit Montag kam es zu mehr als 20.000 Flugverspätungen. Die Demokraten lehnen einen republikanischen Gesetzentwurf zur Überbrückungsfinanzierung ab, weil dieser keine Mittel für Krankenversicherungszuschüsse für Geringverdiener enthält. Die Republikaner zeigen in diesem Bereich keine Verhandlungsbereitschaft.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters