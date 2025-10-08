Newsblog zur US-Politik Trump: "Alle jubeln gleichzeitig"
US-Präsident Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Soldaten müssen um Lebensmittel und Notkredite bitten. Alle Nachrichten im Newsblog.
Montag, 13. Oktober
Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"
US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Bevor er in den Regierungsflieger in Washington stieg, sagte er zu Journalisten über den Verhandlungserfolg im Gaza-Krieg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein – man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."
Trump reist nach Israel, um am Montagvormittag (Ortszeit) zunächst Geiselfamilien zu treffen und dann vor der Knesset – dem israelischen Parlament – eine Rede zu halten. Am Nachmittag will Trump zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. In der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) wird der Präsident laut Plan des Weißen Hauses wieder zurück in Washington sein.
Sonntag, 12. Oktober
Shutdown: Soldaten müssen um Lebensmittel und Notkredite bitten
Der Shutdown in den USA blockiert derzeit die Arbeit von Behörden. Auch Soldaten bekommen kein Gehalt. Einige sind in ihrer Existenz bedroht. Bei Hilfsorganisationen explodiert aktuell die Zahl der Bitten nach Lebensmittelhilfen und Notkrediten.
Trump-Regierung erleidet Schlappe vor Gericht
Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einsatz der Nationalgarde in Chicago liegt weiter auf Eis: Ein US-Berufungsgericht entschied am Samstag, dass Hunderte mobilisierte Nationalgardisten zwar im Bundesstaat Illinois bleiben, aber vorerst nicht eingesetzt werden dürfen. Damit bestätigte das Berufungsgericht weitgehend eine Entscheidung der ersten Instanz.
Eine Bundesrichterin hatte am Donnerstag die vorläufige Aussetzung des Einsatzes der Nationalgarde in Chicago angeordnet. Ihr lägen keine Beweise für die von der US-Regierung angeführte "Gefahr einer Rebellion" in Illinois vor, die den Einsatz von Truppen im Inland rechtfertigen würde, erklärte die Richterin April Perry. Die US-Regierung legte gegen die Entscheidung Berufung ein.
Das Berufungsgericht gab der US-Regierung nun nur insofern recht, als dass die Nationalgarde in Illinois der Kontrolle des Bundes unterstellt werden darf. Ihr Einsatz bleibt aber ausgesetzt. Seit Donnerstag befinden sich 500 Nationalgardisten in Illinois, darunter 200 Nationalgardisten aus Texas und 300 aus Illinois.
China verteidigt Entscheidung zu Seltenen Erden
Als Reaktion auf neue Zölle von US-Präsident Donald Trump verteidigt China seine Exportkontrollen für Seltene Erden als "legitim" und notwendig. Die Maßnahmen seien angesichts deren militärischer Anwendungsmöglichkeiten und der "aktuell turbulenten globalen Lage" notwendig, teilt das Handelsministerium mit. Man wolle keinen Handelskrieg, habe aber auch keine Angst davor, hieß es weiter. Es handele sich nicht um ein Exportverbot. Anträge für zivile Zwecke würden genehmigt.
Australien will den USA bei Rohstoffen helfen
Australien plant einem Zeitungsbericht zufolge als Reaktion auf den wiederbelebten Handelskrieg zwischen den USA und China ein umfassendes Rohstoffabkommen mit Washington. Dazu zähle die Einführung von Mindestpreisen für kritische Rohstoffe, berichtet die Zeitung "The Age" am Sonntag.
Zudem hätten Regierungsvertreter Gespräche mit Bergbauunternehmen über eine "strategische Reserve" im Wert von 1,2 Milliarden australischen Dollar (rund 744 Millionen Euro) aufgenommen. Premierminister Anthony Albanese wolle die Vereinbarung vor einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump am 20. Oktober abschließen. Trump hatte erst am Freitag den Handelskrieg gegen Peking als Vergeltung für die Drosselung der chinesischen Exporte von Seltenen Erden neu entfacht.
Samstag, 11. Oktober
Salesforce-Chef fordert Nationalgarde für San Francisco
Der Vorstandsvorsitzende des Tech-Riesen Salesforce fordert, die Nationalgarde nach San Francisco zu schicken, um die Kriminalität zu bekämpfen. "Wir haben nicht genügend Polizisten, wenn sie (die Soldaten) Polizisten sein können, dann bin ich dafür", sagte er in einem Interview mit der "New York Times". Aus der kalifornischen Stadt kommt Widerspruch. In einem Beitrag auf X schrieb Matt Dorsey, Stadtrat von San Francisco: "Das ist ein Schlag ins Gesicht für San Francisco. Es ist eine Beleidigung für unsere Polizisten und, ehrlich gesagt, ärgerlich für diejenigen von uns, die in den letzten Jahren hart dafür gekämpft haben, die Polizei von San Francisco gut auszustatten."
Trump will Soldaten trotz Shutdown bezahlen
US-Präsident Donald Trump will durch Umschichtungen sicherstellen, dass US-Soldaten trotz der andauernden Haushaltsblockade bezahlt werden. Am elften Tag des Shutdowns – also des teilweise Stillstands der Regierungsgeschäfte – schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social, er nutze seine Befugnisse als Oberbefehlshaber und habe das Pentagon angewiesen, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, damit die Soldaten am 15. Oktober ihr Geld erhalten.
Der Shutdown dauert an, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen können. Abstimmungen verfehlten immer wieder eine Mehrheit. Die Republikaner brauchen Stimmen der Demokraten. In der Praxis bedeutet das, dass zahlreiche Bundesbehörden ihre Arbeit einschränken und nur noch dringend notwendige Aufgaben erledigen dürfen. Viele Mitarbeiter werden nach Regierungsangaben nicht bezahlt, zudem Tausende Bundesbedienstete entlassen.
Joe Biden nennt neue Details zu seinem Gesundheitszustand
Im Mai machte Joe Biden bekannt, dass er an Prostatakrebs leidet. Nun muss sich der frühere US-Präsident weiteren Behandlungen unterziehen. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters