Newsblog zur US-Politik Trump: "Alle jubeln gleichzeitig"

Vor seiner Reise nach Israel ist US-Präsident Trump zuversichtlich: Man werde eine "großartige Zeit" haben. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Soldaten müssen um Lebensmittel und Notkredite bitten. Alle Nachrichten im Newsblog.

Montag, 13. Oktober

Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"

US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Bevor er in den Regierungsflieger in Washington stieg, sagte er zu Journalisten über den Verhandlungserfolg im Gaza-Krieg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein – man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."

Trump reist nach Israel, um am Montagvormittag (Ortszeit) zunächst Geiselfamilien zu treffen und dann vor der Knesset – dem israelischen Parlament – eine Rede zu halten. Am Nachmittag will Trump zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen. In der Nacht zu Dienstag (Ortszeit) wird der Präsident laut Plan des Weißen Hauses wieder zurück in Washington sein.

Sonntag, 12. Oktober

Der Shutdown in den USA blockiert derzeit die Arbeit von Behörden. Auch Soldaten bekommen kein Gehalt. Einige sind in ihrer Existenz bedroht. Bei Hilfsorganisationen explodiert aktuell die Zahl der Bitten nach Lebensmittelhilfen und Notkrediten.

Trump-Regierung erleidet Schlappe vor Gericht

Der von US-Präsident Donald Trump angeordnete Einsatz der Nationalgarde in Chicago liegt weiter auf Eis: Ein US-Berufungsgericht entschied am Samstag, dass Hunderte mobilisierte Nationalgardisten zwar im Bundesstaat Illinois bleiben, aber vorerst nicht eingesetzt werden dürfen. Damit bestätigte das Berufungsgericht weitgehend eine Entscheidung der ersten Instanz.

Eine Bundesrichterin hatte am Donnerstag die vorläufige Aussetzung des Einsatzes der Nationalgarde in Chicago angeordnet. Ihr lägen keine Beweise für die von der US-Regierung angeführte "Gefahr einer Rebellion" in Illinois vor, die den Einsatz von Truppen im Inland rechtfertigen würde, erklärte die Richterin April Perry. Die US-Regierung legte gegen die Entscheidung Berufung ein.