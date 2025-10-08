Die beiden Nachbarländer Thailand und Kambodscha hatten nach fünftägigen Gefechten Ende Juli mit mindestens 43 Toten und 300.000 Vertriebenen auf beiden Seiten einer Waffenruhe zugestimmt. Zuvor hatte sich Trump in den Konflikt eingeschaltet und mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollten sich die beiden Länder nicht auf eine Feuerpause einigen. Kambodschas Regierungschef Hun Manet schlug den US-Präsidenten daraufhin im August für den Friedensnobelpreis vor.

Biden und Clinton würdigen Trump für Gaza-Waffenruhe

Lob von ungewohnter Seite für US-Präsident Donald Trump: Seine demokratischen Vorgänger Joe Biden und Bill Clinton, sonst scharfe Kritiker des Republikaners, rechnen es ihm als Verdienst an, die Waffenruhe im Gaza-Krieg erreicht zu haben. "Ich lobe Präsident Trump und sein Team für ihre Arbeit, mit der sie ein neues Waffenruhe-Abkommen über die Ziellinie gebracht haben", schrieb Biden auf der Plattform X. Mit Unterstützung aus den USA, der Region und der ganzen Welt befinde sich der Nahe Osten nun auf einem Weg zum Frieden.

Biden, der bis Januar 2025 vier Jahre Präsident war, wies aber auch auf seinen eigenen Anteil an der Waffenruhe hin: "Meine Regierung hat unermüdlich daran gearbeitet, die Geiseln nach Hause zu holen, den palästinensischen Zivilisten Hilfe zukommen zu lassen und den Krieg zu beenden." Biden und Trump hatten sich in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig attackiert, gerade der Republikaner wurde dabei oft persönlich und beleidigte seinen Rivalen. Biden bezeichnete Trumps Politik als spalterisch und undemokratisch.

Bill Clinton veröffentlichte ebenfalls auf der Plattform X eine Mitteilung, in der es heißt: "Präsident Trump und seine Regierung, Katar und andere regionale Akteure verdienen große Anerkennung dafür, dass sie es geschafft haben, dass alle bis zum Abschluss des Abkommens engagiert dabei geblieben sind." Jetzt müssten Israel und die islamistische Hamas mit Unterstützung der USA versuchen, "diesen fragilen Moment in einen dauerhaften Frieden zu verwandeln", schrieb der 79-jährige Ex-Präsident. "Ich glaube, dass sie es schaffen können, aber nur, wenn sie es gemeinsam tun."

USA verurteilen Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer

Die USA haben am Montag nach einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen im Südchinesischen Meer am Sonntag ihren Beistandspakt mit den Philippinen bekräftigt.