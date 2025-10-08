Newsblog zur US-Politik "Echt komisch": Trump beschwert sich über Titelbild
Der US-Präsident kritisiert das "Time Magazine" für seine Bildauswahl. Der Iran zweifelt an dem Freundschaftsangebot der USA. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Dienstag, 14. Oktober
"Echt komisch": Trump beschwert sich über Titelbild
US-Präsident Trump hat sich über sein Bild auf der Titelseite des "Time Magazine" beschwert. Auf seiner Plattform "Truth Social" schrieb er dazu: "Das Time Magazine hat eine relativ gute Geschichte über mich geschrieben, aber dieses Foto ist vielleicht das Schlimmste aller Zeiten." Genauer kritisiert Trump, das Magazin habe seine Haare "verschwinden" lassen. "Es schwebte etwas auf meinem Kopf, das wie eine schwebende Krone aussah, nur extrem klein. Echt komisch!", kommentierte er.
Das Titelbild, das am Montag mit der Schlagzeile "Sein Triumph" veröffentlicht wurde, zeigt ein von unten aufgenommenes Foto des US-Präsidenten, auf dem er nach oben blickt. Dabei scheint helles Licht durch sein Haar.
Iran zweifelt an US-Angebot zu Freundschaft und Kooperation
Der Iran zweifelt erheblich an der Aufrichtigkeit des Angebots von US-Präsident Donald Trump, dass Amerika und die Islamische Republik künftig freundschaftlich zusammenarbeiten könnten. Wie könne man mitten in politischen Verhandlungen ein Land angreifen und unschuldige Menschen töten und sich dann als Freund und Friedensstifter darstellen, fragte das Außenministerium in Teheran in einer Presseerklärung. Dies stelle einen eklatanten Widerspruch dar. Die USA hatten Ende Juni Israels Angriffe gegen das iranische Atomprogramm unterstützt, indem sie selbst die wichtigsten Atomanlagen bombardierten.
US-Medien wehren sich gegen neue Pentagon-Regeln
Zahlreiche große US-Medien haben sich geweigert, einer neuen Richtlinie des US-Kriegsministeriums, dem früheren Verteidigungsministerium, zuzustimmen. Die neue Regel fordert die Medien auf, ausschließlich vom Ministerium autorisiertes Material zu veröffentlichen.
Malaysia: Trump bei Unterzeichnung von Friedensabkommen dabei
Nach dem Waffenstillstand zwischen Thailand und Kambodscha soll US-Präsident Donald Trump nach malaysischen Angaben an der Unterzeichnung eines Friedensabkommens der beiden Staaten teilnehmen. Trump freue sich darauf, bei der Unterzeichnung dabei zu sein, sagte der Außenminister von Malaysia, Mohamad Hasan, am Dienstag vor Journalisten in Kuala Lumpur. Das Friedensabkommen soll während des Asean-Gipfels in Malaysia vom 26. bis 28. Oktober feierlich besiegelt werden, an dem Trump teilnehmen wird.
Die beiden Nachbarländer Thailand und Kambodscha hatten nach fünftägigen Gefechten Ende Juli mit mindestens 43 Toten und 300.000 Vertriebenen auf beiden Seiten einer Waffenruhe zugestimmt. Zuvor hatte sich Trump in den Konflikt eingeschaltet und mit wirtschaftlichen Konsequenzen gedroht, sollten sich die beiden Länder nicht auf eine Feuerpause einigen. Kambodschas Regierungschef Hun Manet schlug den US-Präsidenten daraufhin im August für den Friedensnobelpreis vor.
Biden und Clinton würdigen Trump für Gaza-Waffenruhe
Lob von ungewohnter Seite für US-Präsident Donald Trump: Seine demokratischen Vorgänger Joe Biden und Bill Clinton, sonst scharfe Kritiker des Republikaners, rechnen es ihm als Verdienst an, die Waffenruhe im Gaza-Krieg erreicht zu haben. "Ich lobe Präsident Trump und sein Team für ihre Arbeit, mit der sie ein neues Waffenruhe-Abkommen über die Ziellinie gebracht haben", schrieb Biden auf der Plattform X. Mit Unterstützung aus den USA, der Region und der ganzen Welt befinde sich der Nahe Osten nun auf einem Weg zum Frieden.
Biden, der bis Januar 2025 vier Jahre Präsident war, wies aber auch auf seinen eigenen Anteil an der Waffenruhe hin: "Meine Regierung hat unermüdlich daran gearbeitet, die Geiseln nach Hause zu holen, den palästinensischen Zivilisten Hilfe zukommen zu lassen und den Krieg zu beenden." Biden und Trump hatten sich in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig attackiert, gerade der Republikaner wurde dabei oft persönlich und beleidigte seinen Rivalen. Biden bezeichnete Trumps Politik als spalterisch und undemokratisch.
Bill Clinton veröffentlichte ebenfalls auf der Plattform X eine Mitteilung, in der es heißt: "Präsident Trump und seine Regierung, Katar und andere regionale Akteure verdienen große Anerkennung dafür, dass sie es geschafft haben, dass alle bis zum Abschluss des Abkommens engagiert dabei geblieben sind." Jetzt müssten Israel und die islamistische Hamas mit Unterstützung der USA versuchen, "diesen fragilen Moment in einen dauerhaften Frieden zu verwandeln", schrieb der 79-jährige Ex-Präsident. "Ich glaube, dass sie es schaffen können, aber nur, wenn sie es gemeinsam tun."
USA verurteilen Vorgehen Chinas im Südchinesischen Meer
Die USA haben am Montag nach einem Zusammenstoß zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen im Südchinesischen Meer am Sonntag ihren Beistandspakt mit den Philippinen bekräftigt.
Der Sprecher des US-Außenministeriums, Tommy Pigott, verurteilte "das Rammen und den Einsatz von Wasserwerfern" gegen ein philippinisches Schiff durch China. Washington stehe an der Seite seines Verbündeten, der sich Chinas gefährlichen Aktionen entgegenstelle, die die regionale Stabilität untergrüben. Pigott erklärte, Artikel vier des US-philippinischen Verteidigungsvertrags von 1951 erstrecke sich "auf bewaffnete Angriffe auf philippinische Streitkräfte, öffentliche Schiffe oder Flugzeuge – einschließlich derer der Küstenwache – überall im Südchinesischen Meer".
Nach dem Vorfall am Sonntag bei den Spratly-Inseln hatte das chinesische Außenministerium die philippinische Regierung in Manila aufgefordert, Pekings Bemühungen zur "Wahrung seiner territorialen Souveränität und seiner maritimen Rechte und Interessen" nicht infrage zu stellen. Die beiden Nationen sind in den vergangenen Jahren im Südchinesischen Meer wiederholt aneinandergeraten.
China beansprucht praktisch das gesamte Südchinesische Meer für sich, doch auch Chinas Erzrivale Taiwan sowie die Philippinen und weitere asiatische Staaten betrachten Gebiete dort als ihr Territorium. Die USA werfen China vor, mit der Einrichtung von Militärstützpunkten auf künstlichen Inseln und Riffen aufzurüsten und die Schifffahrt in den strategisch und wirtschaftlich wichtigen Gewässern zu behindern.
Montag, 13. Oktober
Trump vor Abflug nach Israel: "Alle jubeln gleichzeitig"
US-Präsident Donald Trump ist auf dem Weg in den Nahen Osten. Bevor er in den Regierungsflieger in Washington stieg, sagte er zu Journalisten über den Verhandlungserfolg im Gaza-Krieg: "Alle jubeln gleichzeitig. Das ist noch nie zuvor passiert. Normalerweise jubelt nur einer, während der andere das Gegenteil tut." Dies sei das erste Mal, dass alle begeistert seien. Trump ergänzte, es sei ihm eine Ehre, involviert zu sein – man werde eine "großartige Zeit" haben. "Es wird etwas sein, das es so noch nie gegeben hat."
