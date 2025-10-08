Newsblog zur US-Politik Trump-Widersacherin: Staatsanwältin Letitia James angeklagt
Die Nationalgarde ist bereits in Chicago im Einsatz. Donald Trump verkündet ein Friedensabkommen zwischen Israel und der Hamas. Alle Nachrichten im Newsblog.
Donnerstag, 9. Oktober
New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angeklagt
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James ist am Donnerstag in Alexandria, Virginia, angeklagt worden, berichten amerikanische Medien. Gegen James wird seit Mai wegen einer Hypothek aus dem Jahr 2023 ermittelt, die sie aufgenommen hatte, um ihrer Nichte beim Kauf eines Hauses in Norfolk, Virginia, zu helfen. Eine Grand Jury im US-Bundesstaat Virginia, wo vor zwei Wochen bereits der Trump-Gegner und ehemalige FBI-Chef James Comey wegen angeblicher "schwerer Straftaten" angeklagt worden war, habe die Anklage erhoben, berichteten der US-Sender CNN und weitere US-Medien am Donnerstag.
Vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hatte die Demokratin James ihn wegen Betrugsvorwürfen angeklagt. Ein Zivilgericht verurteilte Trump daraufhin zu einer Geldstrafe von fast einer halben Milliarde Dollar. Ein Berufungsgericht bezeichnete die Geldstrafe aber als "übertrieben" und hob das Urteil im August auf. James kündigte an, in Berufung zu gehen.
Trotz Rechtsstreit: Trump setzt Nationalgarde bereits in Chicago ein
Die von US-Präsident Donald Trump in den Großraum Chicago beorderten Nationalgardisten sind nach Angaben mehrerer US-Medien bereits im Einsatz. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Videoaufnahmen, dass auf dem Gelände einer Einrichtung der Migrationsbehörde ICE in der Nähe der Millionenstadt Nationalgardisten patrouilliert hätten. Bereits in der Nacht seien Soldaten aus Texas beobachtet worden, wie sie das Gelände betreten. Auch der TV-Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Gemeindeangaben über die Ankunft.
Am Donnerstagmittag (Ortszeit) gab eine Richterin in Chicago einem Eilantrag von Medienschaffenden gegen das US-Heimatschutzministerium statt. Sie untersagte Bundesbeamten im Großraum Chicago vorläufig, Gewalt gegen Pressevertreter, Demonstrierende und Gläubige anzuwenden oder diese einzuschüchtern. So dürften unter anderem keine Waffen wie Gummigeschosse oder Reizgas eingesetzt werden, hieß es in der einstweiligen Verfügung. Reporter dürften demnach nicht an ihrer Arbeit gehindert oder festgenommen werden, es sei denn, es bestehe ein Tatverdacht. Beamte dürften sie allerdings anweisen, ihren Standort zu wechseln, wenn sie einen Polizeieinsatz behindern könnten.
Heute war zudem noch eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Chicago angesetzt – das Gericht könnte die Pläne von US-Präsident Trump für einen Einsatz der Soldaten in der Millionenstadt durchkreuzen. Der Bundesstaat Illinois und die drittgrößte Stadt der USA klagen gegen Trump, weil sie einen Einsatz von Mitgliedern der Nationalgarde auf Geheiß der US-Regierung in Illinois für rechtswidrig halten.
Weißes Haus: Trump am Freitag zum Gesundheitscheck
US-Präsident Donald Trump wird am Freitag nach Angaben des Weißen Hauses einen jährlichen Routine-Gesundheits-Check absolvieren. Dabei wird sich der 79-Jährige im Walter-Reed-Krankenhaus auch mit Militärangehörigen treffen, wie Sprecherin Karoline Leavitt ankündigte.
Trump war allerdings bereits im April für die traditionelle jährliche Untersuchung in dem Klinikum, nach der unter anderem Ergebnisse von Blutproben veröffentlicht wurden. Leavitt machte keine Angaben dazu, was der anstehende Gesundheitscheck beinhaltet und wie genau er sich von der üblichen großen Untersuchung unterscheidet.
Das Weiße Haus hatte im Juli bekannt gegeben, dass der Präsident eine chronisch venöse Insuffizienz habe. Das ist eine Erkrankung der Beinvenen, die vorwiegend bei älteren Menschen vorkommt. Zuvor waren auf Fotos Schwellungen an seinen Beinen aufgefallen. Spekulationen über Trumps Gesundheit hatte auch ein Bluterguss an seinem rechten Handrücken ausgelöst, der bei öffentlichen Auftritten häufig überschminkt wurde. Leavitt erklärte den Bluterguss seinerzeit mit häufigem Händeschütteln und der Einnahme von Aspirin.
Trump: USA werden Rolle bei der Wahrung von Frieden im Gazastreifen spielen
Die USA werden nach den Worten von Präsident Donald Trump eine Rolle beim Wiederaufbau des Gazastreifens und der Wahrung von Frieden und Sicherheit spielen. "Wir werden dabei involviert sein, ihnen zum Erfolg zu verhelfen und dafür zu sorgen, dass es friedlich bleibt", sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News am Mittwoch (Ortszeit). Er sei "sehr zuversichtlich, dass es Frieden im Nahen Osten geben wird".
Trump hatte zuvor bekannt gegeben, dass Israel und die Hamas der ersten Phase seines Friedensplans nach Verhandlungen in Ägypten zugestimmt hätten. Die Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden, sollen nach seinen Angaben womöglich schon am Montag freikommen.
Ehemaliger FBI-Chef vor Gericht
Im Fall der Anklage gegen den früheren FBI-Direktor James Comey, die nach Druck von US-Präsident Donald Trump zustande gekommen sein soll, hat es eine erste Anhörung gegeben. Mehreren US-Medien zufolge plädierte Comey für nicht schuldig. Ein Verhandlungstermin sei auf den 5. Januar festgesetzt worden.
Als der Vorsitzende Richter Michael Nachmanoff am Bezirksgericht in Alexandria, Virginia, den ehemaligen FBI-Direktor fragte, ob er die Vergehen, die ihm vorgeworfen werden, verstanden habe, antwortete Comey: "Ja, das habe ich, euer Ehren. Vielen Dank." Dann plädierte er mithilfe seines Anwalts auf nicht schuldig.
Der Fall zieht in den USA zurzeit große Aufmerksamkeit auf sich. Kritiker von Trump befürchten, dass der Fall des Ex-FBI-Chef der Beginn einer Serie sein könnte, bei der der US-Präsident gegen missliebige Personen Druck ausüben lässt. Die ehemalige Richterin Jill Konviser sprach im Sender MSNBC davon, dass es sich um ein politisches Verfahren handele: "Es geht hier nur um Demütigung." Trump hingegen spricht von "Gerechtigkeit", um die es ihm gehe. Er sprach von "korrupten" Personen. Comey gilt als langjähriger Trump-Widersacher.
Mittwoch, 8. Oktober
Trump: Könnte am Wochenende zu Nahost-Gesprächen reisen
US-Präsident Donald Trump könnte am Wochenende zu den Nahost-Friedensgesprächen in die Region reisen. Die aktuellen Verhandlungen in Ägypten zwischen Israel und der Hamas über einen US-Plan zum Ende des Gaza-Kriegs liefen gut, sagte Trump bei einem Auftritt.
- Mit Materialien der Nachrichtenagenturen AFP, dpa und Reuters