Newsblog zur US-Politik Gericht stoppt Trumps Stellenabbau vorerst

Donald Trump im Oval Office: Ein Gericht hat den geplanten Stellenabbau in der US-Verwaltung zunächst untersagt. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Trump darf laut einem Gericht zunächst nicht massiv Stellen abbauen. Autobauer Stellantis will 13 Milliarden Dollar in die USA investieren. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 15. Oktober

Trump erwägt Angriffe auf Kartelle in Venezuela

Donald Trump hat nicht ausgeschlossen, dass es auch Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler auf venezolanischem Boden geben könnte. Er sagte, dass die Regierung die im Blick habe. Der Präsident behauptete, dass jeder Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschmuggel-Schnellboot Tausende von Menschenleben in den USA rette. „Mit jedem Boot, das wir ausschalten, retten wir 25.000 Menschenleben”, sagte Trump.

CIA-Einsatz in Venezuela genehmigt

US-Präsident Donald Trump hat den Geheimdienst CIA zu verdeckten Einsätzen in Venezuela ermächtigt. Das amerikanische Staatsoberhaupt bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "New York Times" über eine geheime Anweisung. Damit erhöhen die USA den Druck auf die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro. Trump hatte im August die militärische Präsenz in der Region massiv erhöht und mehrere Kriegsschiffe in die Karibik entsandt. Die US-Regierung begründete den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkartellen.

Wegen Einschränkungen: Journalisten verlassen Pentagon

Dutzende Reporter gaben am Mittwoch ihre Zugangsausweise zurück und verließen das Pentagon, anstatt sich den von der Regierung auferlegten Einschränkungen ihrer Arbeit zu fügen, wodurch Journalisten, die über das amerikanische Militär berichten, weiter vom Sitz der Macht entfernt wurden. Die US-Regierung bezeichnete die neuen Regeln als "gesunden Menschenverstand". Die Nachrichtenagenturen lehnten fast einstimmig die neuen Regeln von Verteidigungsminister Pete Hegseth ab, nach denen Journalisten mit Ausweisung rechnen müssen, wenn sie über Informationen – ob geheim oder nicht – berichten, deren Veröffentlichung nicht von Hegseth genehmigt wurde. Viele der Reporter warteten bis zur vom Verteidigungsministerium festgelegten Frist um 16 Uhr, um das Gebäude gemeinsam zu verlassen.

Gericht stoppt Trumps geplanten Stellenabbau

Ein kalifornisches Bundesgericht hindert die Regierung von US-Präsident Donald Trump vorerst daran, einen dauerhaften Stellenabbau im öffentlichen Dienst voranzutreiben. Das Vorhaben der Regierung verstoße gegen das Gesetz - in einem Rechtsstaat dürfe man so etwas nicht machen, erklärte Bundesrichterin Susan Illston laut anwesenden US-Reportern in einer Anhörung. Die Regierung scheine die Situation im Haushaltsstreit auszunutzen, um davon auszugehen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt seien.

Eine schriftliche Begründung werde die Richterin im Laufe des Mittwochs nachreichen, hieß es in den Berichten. Es ist davon auszugehen, dass die Trump-Regierung sich juristisch gegen die Entscheidung wehren wird.

Fed-Chef Powell signalisiert mit Hinweis auf Arbeitsmarkt weitere Zinssenkung