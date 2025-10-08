Newsblog zur US-Politik Gericht stoppt Trumps Stellenabbau vorerst
Trump darf laut einem Gericht zunächst nicht massiv Stellen abbauen. Autobauer Stellantis will 13 Milliarden Dollar in die USA investieren. Alle Nachrichten im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Trump erwägt Angriffe auf Kartelle in Venezuela
- Gericht stoppt Trumps geplanten Stellenabbau
- Los Angeles ruft Notstand aus – Hilfe für Migranten
- Medienunternehmen wehren sich gegen Einschränkungen
- Streit um russischen Luftraum zwischen den USA und China spitzt sich zu
- Trump: Infantino würde Verlegung von WM-Spielen zustimmen
Mittwoch, 15. Oktober
Trump erwägt Angriffe auf Kartelle in Venezuela
Donald Trump hat nicht ausgeschlossen, dass es auch Angriffe auf mutmaßliche Drogenschmuggler auf venezolanischem Boden geben könnte. Er sagte, dass die Regierung die im Blick habe. Der Präsident behauptete, dass jeder Angriff auf ein mutmaßliches Drogenschmuggel-Schnellboot Tausende von Menschenleben in den USA rette. „Mit jedem Boot, das wir ausschalten, retten wir 25.000 Menschenleben”, sagte Trump.
CIA-Einsatz in Venezuela genehmigt
US-Präsident Donald Trump hat den Geheimdienst CIA zu verdeckten Einsätzen in Venezuela ermächtigt. Das amerikanische Staatsoberhaupt bestätigte am Mittwoch einen Bericht der "New York Times" über eine geheime Anweisung. Damit erhöhen die USA den Druck auf die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro. Trump hatte im August die militärische Präsenz in der Region massiv erhöht und mehrere Kriegsschiffe in die Karibik entsandt. Die US-Regierung begründete den Einsatz mit der Bekämpfung von Drogenkartellen.
Wegen Einschränkungen: Journalisten verlassen Pentagon
Dutzende Reporter gaben am Mittwoch ihre Zugangsausweise zurück und verließen das Pentagon, anstatt sich den von der Regierung auferlegten Einschränkungen ihrer Arbeit zu fügen, wodurch Journalisten, die über das amerikanische Militär berichten, weiter vom Sitz der Macht entfernt wurden. Die US-Regierung bezeichnete die neuen Regeln als "gesunden Menschenverstand". Die Nachrichtenagenturen lehnten fast einstimmig die neuen Regeln von Verteidigungsminister Pete Hegseth ab, nach denen Journalisten mit Ausweisung rechnen müssen, wenn sie über Informationen – ob geheim oder nicht – berichten, deren Veröffentlichung nicht von Hegseth genehmigt wurde. Viele der Reporter warteten bis zur vom Verteidigungsministerium festgelegten Frist um 16 Uhr, um das Gebäude gemeinsam zu verlassen.
Gericht stoppt Trumps geplanten Stellenabbau
Ein kalifornisches Bundesgericht hindert die Regierung von US-Präsident Donald Trump vorerst daran, einen dauerhaften Stellenabbau im öffentlichen Dienst voranzutreiben. Das Vorhaben der Regierung verstoße gegen das Gesetz - in einem Rechtsstaat dürfe man so etwas nicht machen, erklärte Bundesrichterin Susan Illston laut anwesenden US-Reportern in einer Anhörung. Die Regierung scheine die Situation im Haushaltsstreit auszunutzen, um davon auszugehen, dass alle Regeln außer Kraft gesetzt seien.
Eine schriftliche Begründung werde die Richterin im Laufe des Mittwochs nachreichen, hieß es in den Berichten. Es ist davon auszugehen, dass die Trump-Regierung sich juristisch gegen die Entscheidung wehren wird.
Fed-Chef Powell signalisiert mit Hinweis auf Arbeitsmarkt weitere Zinssenkung
Der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat auf Risiken für den Arbeitsmarkt verwiesen und damit Hinweise auf eine weitere Zinssenkung in den USA geliefert. Im August hätten sich die Lohnzuwächse "stark verlangsamt", was wahrscheinlich teilweise mit einem geringeren Anstieg der Beschäftigung zu erklären sei, sagte Powell am Dienstagabend laut Redetext in Philidelphia. "In diesem weniger dynamischen und etwas schwächeren Arbeitsmarkt scheinen die Abwärtsrisiken für die Beschäftigung gestiegen zu sein", beschrieb der Notenbankchef die Lage.
Los Angeles ruft Notstand aus – Hilfe für Migranten
Der Bezirk Los Angeles reagiert mit einer Notstandserklärung auf Razzien der Einwanderungsbehörde ICE, um auf diese Weise Migranten mehr Hilfe und Schutz zu bieten. Der Bezirksvorstand sprach sich am Dienstag (Ortszeit) bei einer Abstimmung mehrheitlich für die Notfalldeklaration aus. Diese Maßnahme soll etwa Hilfsleistungen für Mieterschutz und für andere Bedürfnisse von Betroffenen ermöglichen.
Lindsey Horvath, Mitglied im Bezirksrat und Supervisorin, hatte die Erklärung eingebracht. Auf diese Weise könne der Bezirk Familien unterstützen, die aufgrund der ICE-Razzien und der Abschiebepolitik der Trump-Regierung destabilisiert worden seien, sagte sie.
"Seit Monaten leben Familien unter Bedrohung und Arbeiter werden von ihren Arbeitsplätzen weggeholt", schrieb Horvath in einer Mitteilung. Aus Angst vor dem Vorgehen der Regierung von US-Präsident Donald Trump würden weniger Migranten zur Arbeit gehen. Dank der Notstandserklärung könne der Bezirk nun schneller und besser eingreifen, um Migranten und Gemeinden in wirtschaftlicher Notlage zu unterstützen.
Trump verleiht "Märtyrer" Kirk posthum höchste zivile Auszeichnung
US-Präsident Donald Trump hat den bei einem Attentat getöteten ultrarechten US-Aktivisten Charlie Kirk posthum mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA geehrt. Kirk sei ein "Märtyrer für Wahrheit und Freiheit" gewesen, sagte Trump am Dienstag im Rosengarten des Weißen Hauses. Das US-Außenministerium verkündete unterdessen den Entzug der Einreisevisa mehrerer ausländischer Staatsbürger, die in Onlinediensten "die abscheuliche Ermordung gefeiert" hatten. Davon betroffen war auch ein Deutscher.
Medienunternehmen wehren sich gegen Einschränkungen
Mehrere internationale und US-Medienunternehmen haben neue Beschränkungen des US-Verteidigungsministeriums für die journalistische Berichterstattung über das US-Militär abgelehnt. Die Nachrichtenagentur AFP erklärte am Dienstag, sie könne "den Bedingungen des Pentagon-Dokuments nicht zustimmen, wonach die Medien neue Richtlinien akzeptieren müssten, die nicht ausreichend klar sind und offenbar im Widerspruch zu den Grundsätzen der US-Verfassung und den Grundprinzipien des Journalismus stehen." Den Medien droht ein Entzug ihrer Presseakkreditierung.
Das Pentagon hatte die neuen Richtlinien im September bekannt gegeben. Demnach dürfen keine Informationen veröffentlicht werden, die nicht zuvor offiziell vom Pentagon freigegeben wurden. Damit wurde die Veröffentlichung interner Informationen, die von namentlich nicht genannten Beamten außerhalb der offiziellen Kommunikationskanäle stammen, praktisch ausgeschlossen. Der Mitteilung zufolge gilt die neue Einschränkung sowohl für geheime als auch für "kontrollierte nicht geheime Informationen". Von Medienvertretern wurde verlangt, sich in einer eidesstattlichen Erklärung zur Einhaltung der neuen Bestimmungen zu verpflichten.
Neben AFP lehnten unter anderem die "New York Times" und die Nachrichtenagentur Associated Press sowie mehrere US-Sender die neuen Pentagon-Richtlinien ab. Auch die konservativen Medien Fox News, "Washington Times" und Newsmax schlossen sich an. Insgesamt könnten rund 100 Presseakkreditierungen entzogen werden. Lesen Sie hier mehr dazu.
Streit um russischen Luftraum zwischen den USA und China spitzt sich zu
Chinesische Airlines wehren sich gegen Pläne der US-Regierung, ihnen auf Strecken in die USA den Überflug über Russland zu verbieten. Ein solcher Schritt würde die Flugzeiten verlängern, die Ticketpreise erhöhen und könnte einige Routen gefährden, argumentierten die Unternehmen am Dienstag. China Eastern etwa erklärte in einem Schreiben an das US-Verkehrsministerium, die Flugzeit auf einigen ihrer wichtigsten Routen könne sich um zwei bis drei Stunden verlängern. Dies erhöhe das Risiko von verpassten Anschlussflügen und steigere den Treibstoffverbrauch erheblich.
Das US-Verkehrsministerium hatte vergangene Woche vorgeschlagen, chinesischen Fluggesellschaften die Nutzung des russischen Luftraums auf Flügen von und in die USA zu untersagen. Zur Begründung hieß es, die kürzeren Flugzeiten benachteiligten amerikanische Konkurrenten. Auch Air China und China Southern warnten, eine solche Entscheidung würde viele Passagiere beeinträchtigen. China Southern rechnet damit, dass mindestens 2.800 Passagiere, die für die Hauptreisezeit vom 1. November bis 31. Dezember gebucht haben, umgebucht werden müssten, was ihre Reisepläne gefährde.
