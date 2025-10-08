Newsblog zur US-Politik Video zeigt: ICE-Agenten feuern Pfefferkugeln auf betenden Pfarrer

Ein US-Pfarrer klagt gegen die Einwanderungsbehörde ICE. Trump droht einem demokratischen Gouverneur mit Gefängnis. Alle Nachrichten im Newsblog.

Mittwoch, 8. Oktober

ICE-Agenten sollen auf betenden Pfarrer gefeuert haben

Empörung in den USA über die Einwanderungsbehörde ICE: Deren Beamte sollen vorigen Monat insgesamt siebenmal mit Pfefferspraykugeln auf einen Pfarrer gefeuert haben. Der Vorfall soll sich bei einer Protestaktion vor einem ICE-Gefängnis in Chicago im Bundesstaat Illinois zugetragen haben. Die ICE-Agenten feuerten dabei offenbar von einem Dach der Einrichtung auf den unter ihnen stehenden Pfarrer, wie dieses in sozialen Medien verbreitete Video zeigen soll:

"Ich lud sie ein, Buße zu tun", schilderte der betroffene Pfarrer David Black sein Gebet dem Portal "Religious News Service" (RNS). Doch als er seine Arme gesenkt habe, hätten die Beamte angefangen, mit Pfefferspray-Kugeln auf ihn zu schießen. Eine der Kugeln traf den Pfarrer offenbar am Kopf. Im Video ist deutlich eine weiße Pfefferspray-Wolke über Blacks Kopf zu sehen. Anschließend sinkt er auf die Knie und hält sich das Gesicht. Auch andere Demonstranten werden von den Chemikalien getroffen. "Wir konnten sie lachen hören", erinnert sich Black an das Verhalten der Beamten.

Nun hat sich Black offenbar einer Klage der Bürgerrechtsorganisation ACLU angeschlossen, wie das Magazin "Newsweek" berichtet. Demnach werfen die Kläger der ICE vor, mit dem Einsatz des Pfeffersprays in Chicago das Recht der Demonstranten auf freie Meinungsäußerung verletzt zu haben. Die Klage sei am Montag bei einem Bezirksgericht in Illinois eingereicht worden. Ihre Aussicht auf Erfolg ist unklar. In Chicago spitzt sich der Konflikt zwischen der Zentralregierung und den lokalen Behörden in diesen Tagen zu. US-Präsident Trump will die Nationalgarde in der drittgrößten US-Stadt einsetzen, der Gouverneur von Illinois will das gerichtlich verhindern.

Trump droht Gouverneur mit Gefängnis

Im Streit über den Einsatz der Nationalgarde in Chicago droht US-Präsident Donald Trump jetzt dem Bürgermeister der Stadt und dem Gouverneur des Staates Illinois, in dem Chicago liegt. "Der Bürgermeister von Chicago sollte im Gefängnis sitzen, weil er es nicht schafft, ICE-Beamte zu schützen! Und Gouverneur Pritzker auch!", schrieb Trump am Mittwoch auf seiner Plattform Truth Social.