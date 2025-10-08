Newsblog zur US-Politik Richterin untersagt Einsatz der Nationalgarde in Illinois
Eine Richterin untersagt den Einsatz der Nationalgarde in Chicago. Generalstaatsanwältin Letitia James wird angeklagt. Alle Nachrichten im Newsblog.
Freitag, 10. Oktober
Richterin untersagt Einsatz der Nationalgarde in Illinois
Eine US-Bundesrichterin hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die den Einsatz von Präsident Donald Trumps Nationalgarde im Bundesstaat Illinois für 14 Tage blockiert.
"Ich habe keine glaubwürdigen Beweise gesehen, dass es in Illinois zu einem Aufstand gekommen ist", erklärte die US-Bezirksrichterin April Perry, eine von Präsident Biden ernannte Richterin, in ihrer ausführlichen mündlichen Urteilsbegründung.
Die Richterin führte aus, dass die Beweise darauf hindeuten, dass der Einsatz der Nationalgarde zu "zivilen Unruhen" führen könnte und "nur Öl ins Feuer gießt", das die Trump-Regierung im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsgesetze entfacht habe.
Trump lässt Video gegen Demokraten verbreiten
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat an Flughäfen im ganzen Land ein Video gegen die Demokraten abspielen lassen. Darin macht sie die Opposition für den seit neun Tagen andauernden Regierungsstillstand verantwortlich. Ein Sprecher des Ministeriums für Innere Sicherheit bestätigte, dass das Video bereits an US-Flughäfen ausgestrahlt wird. In dem Video sagt Ministerin Kristi Noem, dass die Demokraten im Kongress die Finanzierung der Regierung verweigern, weshalb viele Mitarbeiter der Flughafenbehörde TSA ohne Bezahlung arbeiten müssten.
Etwa 13.000 Fluglotsen und rund 50.000 Sicherheitskräfte der TSA müssen trotz des Shutdowns weiter arbeiten – allerdings ohne Gehalt. Seit Montag kam es zu mehr als 20.000 Flugverspätungen. Die Demokraten lehnen einen republikanischen Gesetzentwurf zur Überbrückungsfinanzierung ab, weil dieser keine Mittel für Krankenversicherungszuschüsse für Geringverdiener enthält. Die Republikaner zeigen in diesem Bereich keine Verhandlungsbereitschaft.
Donnerstag, 9. Oktober
New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James angeklagt
Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James ist am Donnerstag in Alexandria, Virginia, angeklagt worden, berichten amerikanische Medien. Gegen James wird seit Mai wegen einer Hypothek aus dem Jahr 2023 ermittelt, die sie aufgenommen hatte, um ihrer Nichte beim Kauf eines Hauses in Norfolk, Virginia, zu helfen. Eine Grand Jury im US-Bundesstaat Virginia, wo vor zwei Wochen bereits der Trump-Gegner und ehemalige FBI-Chef James Comey wegen angeblicher "schwerer Straftaten" angeklagt worden war, habe die Anklage erhoben, berichteten der US-Sender CNN und weitere US-Medien am Donnerstag.
Vor Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hatte die Demokratin James ihn wegen Betrugsvorwürfen angeklagt. Ein Zivilgericht verurteilte Trump daraufhin zu einer Geldstrafe von fast einer halben Milliarde Dollar. Ein Berufungsgericht bezeichnete die Geldstrafe aber als "übertrieben" und hob das Urteil im August auf. James kündigte an, in Berufung zu gehen.
Trotz Rechtsstreit: Trump setzt Nationalgarde bereits in Chicago ein
Die von US-Präsident Donald Trump in den Großraum Chicago beorderten Nationalgardisten sind nach Angaben mehrerer US-Medien bereits im Einsatz. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Videoaufnahmen, dass auf dem Gelände einer Einrichtung der Migrationsbehörde ICE in der Nähe der Millionenstadt Nationalgardisten patrouilliert hätten. Bereits in der Nacht seien Soldaten aus Texas beobachtet worden, wie sie das Gelände betreten. Auch der TV-Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Gemeindeangaben über die Ankunft.
Am Donnerstagmittag (Ortszeit) gab eine Richterin in Chicago einem Eilantrag von Medienschaffenden gegen das US-Heimatschutzministerium statt. Sie untersagte Bundesbeamten im Großraum Chicago vorläufig, Gewalt gegen Pressevertreter, Demonstrierende und Gläubige anzuwenden oder diese einzuschüchtern. So dürften unter anderem keine Waffen wie Gummigeschosse oder Reizgas eingesetzt werden, hieß es in der einstweiligen Verfügung. Reporter dürften demnach nicht an ihrer Arbeit gehindert oder festgenommen werden, es sei denn, es bestehe ein Tatverdacht. Beamte dürften sie allerdings anweisen, ihren Standort zu wechseln, wenn sie einen Polizeieinsatz behindern könnten.
Heute war zudem noch eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Chicago angesetzt – das Gericht könnte die Pläne von US-Präsident Trump für einen Einsatz der Soldaten in der Millionenstadt durchkreuzen. Der Bundesstaat Illinois und die drittgrößte Stadt der USA klagen gegen Trump, weil sie einen Einsatz von Mitgliedern der Nationalgarde auf Geheiß der US-Regierung in Illinois für rechtswidrig halten.
Weißes Haus: Trump am Freitag zum Gesundheitscheck
US-Präsident Donald Trump wird am Freitag nach Angaben des Weißen Hauses einen jährlichen Routine-Gesundheits-Check absolvieren. Dabei wird sich der 79-Jährige im Walter-Reed-Krankenhaus auch mit Militärangehörigen treffen, wie Sprecherin Karoline Leavitt ankündigte.
Trump war allerdings bereits im April für die traditionelle jährliche Untersuchung in dem Klinikum, nach der unter anderem Ergebnisse von Blutproben veröffentlicht wurden. Leavitt machte keine Angaben dazu, was der anstehende Gesundheitscheck beinhaltet und wie genau er sich von der üblichen großen Untersuchung unterscheidet.
Das Weiße Haus hatte im Juli bekannt gegeben, dass der Präsident eine chronisch venöse Insuffizienz habe. Das ist eine Erkrankung der Beinvenen, die vorwiegend bei älteren Menschen vorkommt. Zuvor waren auf Fotos Schwellungen an seinen Beinen aufgefallen. Spekulationen über Trumps Gesundheit hatte auch ein Bluterguss an seinem rechten Handrücken ausgelöst, der bei öffentlichen Auftritten häufig überschminkt wurde. Leavitt erklärte den Bluterguss seinerzeit mit häufigem Händeschütteln und der Einnahme von Aspirin.
Trump: USA werden Rolle bei der Wahrung von Frieden im Gazastreifen spielen
Die USA werden nach den Worten von Präsident Donald Trump eine Rolle beim Wiederaufbau des Gazastreifens und der Wahrung von Frieden und Sicherheit spielen. "Wir werden dabei involviert sein, ihnen zum Erfolg zu verhelfen und dafür zu sorgen, dass es friedlich bleibt", sagte Trump in einem Interview mit dem Sender Fox News am Mittwoch (Ortszeit). Er sei "sehr zuversichtlich, dass es Frieden im Nahen Osten geben wird".
